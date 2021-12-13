Что такое забота о себе и как ее практиковать: советы доктора Терезы Мелито-Коннерс

Подкаст Trained: «Забота о себе: советы доктора наук»
Советы
Забота о себе — это не только приятные процедуры, но и умение ставить свои потребности на первое место во всём, что касается тела, разума и души. Доктор Мелито-Коннерс расскажет, как это сделать.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Бомбочки для ванны и маски для лица дарят минуты радости здесь и сейчас, но это лишь малая часть заботы о себе. У людей есть потребности тела, разума и души, о которых они даже не подозревают, утверждает доктор наук Тереза Мелито-Коннерс. Пришло время о них рассказать. Тереза узнала о важности заботы о себе, когда столкнулась с выгоранием на работе. После этого она получила докторскую степень в этой области и запустила веб-сайт «Клуб заботы о себе доктора Мелито-Коннерс». В этом эпизоде она пообщается с ведущей подкаста Жаклин Байрер и расскажет о 10 вещах, которые необходимы для нашего здоровья и благополучия. Она объяснит, почему так важно разделять работу и личную жизнь, а также поделится приемами, которые помогут научить молодое поколение заботиться о себе. А еще Тереза проведет один из своих знаменитых сеансов медитации, так что ты на собственном опыте почувствуешь, что даже самые маленькие изменения могут оказать большое влияние.
«Начни с малого. Если ты поработаешь над одной привычкой или внесешь одно небольшое изменение в свою жизнь, со временем это может оказать большое влияние».
Тереза Мелито-Коннерс
Доктор наук, эксперт по заботе о себе и основательница проекта «Клуб заботы о себе доктора Мелито-Коннерс»
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.