Что такое забота о себе и как ее практиковать: советы доктора Терезы Мелито-Коннерс

Бомбочки для ванны и маски для лица дарят минуты радости здесь и сейчас, но это лишь малая часть заботы о себе. У людей есть потребности тела, разума и души, о которых они даже не подозревают, утверждает доктор наук Тереза Мелито-Коннерс. Пришло время о них рассказать. Тереза узнала о важности заботы о себе, когда столкнулась с выгоранием на работе. После этого она получила докторскую степень в этой области и запустила веб-сайт «Клуб заботы о себе доктора Мелито-Коннерс». В этом эпизоде она пообщается с ведущей подкаста Жаклин Байрер и расскажет о 10 вещах, которые необходимы для нашего здоровья и благополучия. Она объяснит, почему так важно разделять работу и личную жизнь, а также поделится приемами, которые помогут научить молодое поколение заботиться о себе. А еще Тереза проведет один из своих знаменитых сеансов медитации, так что ты на собственном опыте почувствуешь, что даже самые маленькие изменения могут оказать большое влияние.