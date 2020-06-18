Уменьши боль в мышцах с помощью движения

И, тем не менее, я не рекомендую на следующий день снова выкладываться на полную. Вместо этого я советую ходьбу или бег в легком темпе, 15-минутную тренировку на подвижность или практику йоги в NTC — это сопровождение поможет тебе в активном восстановлении. Твоя цель — повысить температуру тела и улучшить кровоток, чтобы быстрее вывести молочную кислоту из мышц, которая вызывает болезненные ощущения.



И хотя идея двигаться может казаться нелогичной (ведь движения в это время причиняют боль), это помогает организму быстрее восстановиться. Поэтому в следующий раз при болях в мышцах попробуй активное восстановление — это отличный способ чувствовать себя лучше после интенсивной тренировки.