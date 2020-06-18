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Тренировки и питание

Не бойся силы

От Джо Холдера

Не стоит бояться силовых тренировок

Узнай о различных типах силовых упражнений и о том, как их можно использовать во время тренировок.

Многие мои клиенты заблуждаются, когда думают, что, выполняя упражнения с весом, они нарастят излишнюю мышечную массу и будут выглядеть, как профессиональные бодибилдеры. Для большинства людей силовые упражнения — это не столько накачивание мышц, сколько подстраховка для организма. Они готовят тело к тренировкам.

Существуют различные типы силовых упражнений, и все они включены в мои тренировки.

  1. Максимальная силовая тренировка: я предлагаю клиентам выполнять силовые упражнения с максимально тяжелым для них весом, на пределе своих возможностей, затем постепенно усложняю упражнение, увеличивая нагрузку.
  2. Функциональная силовая тренировка: в этой тренировке основной нагрузкой является наш собственный вес, который позволяет выполнять силовые упражнения без дополнительного веса.
  3. Силовая тренировка на выносливость: эта тренировка основана на длительных силовых упражнениях, не вызывающих сильного переутомления. Длительность упражнений — от 15 повторов. Тренировка также может включать в себя интенсивную нагрузку, например подъемы в гору.
Не стоит бояться силовых тренировок

Сила чрезвычайно важна для повседневных дел, например, когда нужно принести продукты, поднять ребенка или положить чемодан на верхнюю полку. Не бойся перекачать мышцы, помни, что силовые упражнения помогут тебе двигаться более эффективно и улучшат физическую форму.

Не стоит бояться силовых тренировок

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Не стоит бояться силовых тренировок

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