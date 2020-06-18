Не стоит бояться силовых тренировок

От Джо Холдера
Узнай о различных типах силовых упражнений и о том, как их можно использовать во время тренировок.
Многие мои клиенты заблуждаются, когда думают, что, выполняя упражнения с весом, они нарастят излишнюю мышечную массу и будут выглядеть, как профессиональные бодибилдеры. Для большинства людей силовые упражнения — это не столько накачивание мышц, сколько подстраховка для организма. Они готовят тело к тренировкам.
Существуют различные типы силовых упражнений, и все они включены в мои тренировки.
Сила чрезвычайно важна для повседневных дел, например, когда нужно принести продукты, поднять ребенка или положить чемодан на верхнюю полку. Не бойся перекачать мышцы, помни, что силовые упражнения помогут тебе двигаться более эффективно и улучшат физическую форму.