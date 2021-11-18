Шалан Флэнаган рассказывает, как достигать своих целей и вдохновлять других

Подкаст Trained: достигай целей с Шалан Флэнаган
Советы
Мама, автор и тренер, пробежавшая шесть марафонов за шесть недель. Это не сверхчеловек. Это Шалан Флэнаган. Узнай, как она это делает.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Когда Шалан Флэнаган узнала, что шесть главных мировых марафонов пройдут в течение менее чем 7 недель, она решила воспользоваться шансом попасть в историю. После двух реконструктивных операций на колене и года без бега легенда длинных дистанций вернулась, чтобы доказать себе (и следующему поколению атлеток), что когда у тебя есть цель, нет ничего невозможного. В этом выпуске подкаста Trained она встречается с ведущей Жаклин Байрер, чтобы рассказать, что вдохновило ее принять участие в марафоне. Также Шалан поделится своим планом тренировок и восстановления, который помог ей принять вызов (и при этом получать удовольствие от него). А еще она расскажет, каково это быть атлеткой, молодой мамой и одной из немногих женщин-тренеров высшего уровня, и еще о том, что любой человек может показать свой максимум.
«Окружая себя хорошими людьми, ты помогаешь им стать еще лучше. Ты добиваешься успеха, а они естественным образом тянутся за тобой».
Шалан Флэнаган
бывшая атлетка Nike и тренер по бегу легкоатлетического клуба Bowerman
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.