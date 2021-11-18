Шалан Флэнаган рассказывает, как достигать своих целей и вдохновлять других

Когда Шалан Флэнаган узнала, что шесть главных мировых марафонов пройдут в течение менее чем 7 недель, она решила воспользоваться шансом попасть в историю. После двух реконструктивных операций на колене и года без бега легенда длинных дистанций вернулась, чтобы доказать себе (и следующему поколению атлеток), что когда у тебя есть цель, нет ничего невозможного. В этом выпуске подкаста Trained она встречается с ведущей Жаклин Байрер, чтобы рассказать, что вдохновило ее принять участие в марафоне. Также Шалан поделится своим планом тренировок и восстановления, который помог ей принять вызов (и при этом получать удовольствие от него). А еще она расскажет, каково это быть атлеткой, молодой мамой и одной из немногих женщин-тренеров высшего уровня, и еще о том, что любой человек может показать свой максимум.