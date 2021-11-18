Подкаст Trained: достигай целей с Шалан Флэнаган

Советы

Мама, автор и тренер, пробежавшая шесть марафонов за шесть недель. Это не сверхчеловек. Это Шалан Флэнаган. Узнай, как она это делает.

Последнее обновление: November 18, 2021
2 мин чтения
Шалан Флэнаган рассказывает, как достигать своих целей и вдохновлять других

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Когда Шалан Флэнаган узнала, что шесть главных мировых марафонов пройдут в течение менее чем 7 недель, она решила воспользоваться шансом попасть в историю. После двух реконструктивных операций на колене и года без бега легенда длинных дистанций вернулась, чтобы доказать себе (и следующему поколению атлеток), что когда у тебя есть цель, нет ничего невозможного. В этом выпуске подкаста Trained она встречается с ведущей Жаклин Байрер, чтобы рассказать, что вдохновило ее принять участие в марафоне. Также Шалан поделится своим планом тренировок и восстановления, который помог ей принять вызов (и при этом получать удовольствие от него). А еще она расскажет, каково это быть атлеткой, молодой мамой и одной из немногих женщин-тренеров высшего уровня, и еще о том, что любой человек может показать свой максимум.

«Окружая себя хорошими людьми, ты помогаешь им стать еще лучше. Ты добиваешься успеха, а они естественным образом тянутся за тобой».

Шалан Флэнаган
бывшая атлетка Nike и тренер по бегу легкоатлетического клуба Bowerman

Слушать

Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.

Связанные истории

Профессор Кристина Маcлач рассказывает, что такое выгорание и как его предотвратить

Советы

Подкаст Trained: победить выгорание с Кристиной Маслач

Спортивный психолог Джим Тейлор рассказывает, как сделать так, чтобы дети не бросали заниматься спортом

Советы

Подкаст Trained: воспитывайте атлетов правильно с Джимом Тейлором

Соучредительница AARMY Анджела Мануэль Дэвис о том, что на самом деле значит «жить полноценной жизнью»

Советы

Подкаст Trained: найди свою цель с Анджелой Мануэль Дэвис

Кроссфит-атлет Логан Олдридж поможет любому стать увереннее в себе

Советы

Подкаст Trained с Логаном Олдриджем: превзойди ожидания

Организационный психолог Адам Грант рассказывает, как можно стать умнее, поставив под сомнение свои убеждения

Советы

Подкаст Trained: измени свое мышление с Адамом Грантом