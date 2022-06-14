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Новые легенды

Дина Эшер-Смит
Последнее обновление: May 12, 2021

Грудь, спазмы, менструация — запретные темы? Только не для Дины Эшер-Смит. Узнай, как она меняет подход к обсуждению этих тем для следующего поколения атлеток.

В начале своей спринтерской карьеры Дина Эшер-Смит научилась не стремиться к недостижимому. Теперь чемпионка мира бьет не только рекорды: она разрушает старые представления о том, каково быть женщиной в спорте, открыто обсуждая темы, раньше считавшиеся запретными. Мы встретились с Диной, чтобы обсудить ее желание стать новой ролевой моделью — примером, которого ей не хватало в юности.

Как спорт изменил твое отношение к своему телу?

ДИНА: спорт всегда определял то, как я воспринимаю свое тело. Независимо от того, возлагала ли я более высокие ожидания или била рекорды, именно это вселяло в меня чувство гордости. Но за пределами мира спорта, когда я общаюсь с молодыми девушками, я вижу, что их чувство гордости зависит совсем от других вещей. Они сравнивают свое тело с чьим-то, и это может вызвать чувство тревоги.

«Спорт всегда определял то, как я воспринимаю свое тело».

— Дина Эшер-Смит

Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Есть мнение, что чтобы стать идеальным атлетом, нужно стать лучшей версией себя. Какой совет ты можешь дать женщинам, которые верят в это?

ДИНА: я всегда призываю людей не гнаться за идеалом. Например, моя цель — высокие достижения. Я всегда совершенствуюсь. Не ругай себя за то, что не вписываешься в образ идеала. Не обязательно быть идеалом, чтобы делать что-то выдающееся.

Новые легенды: Дина Эшер-Смит

«Не ругай себя за то, что не вписываешься в образ идеала. Не обязательно быть идеалом, чтобы делать что-то выдающееся».

— Дина Эшер-Смит

Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Почему важно обсуждать такие темы, как грудь, спазмы и менструация, в особенности с юными атлетками?

ДИНА: когда я перешла в спорт высших достижений, эти темы считались запретными. Я часто рассказываю девушкам о своем опыте, и основные вопросы, которые мне задают, обычно связаны со спортивными бра, периодом полового созревания и с тем, как сделать спорт частью повседневной жизни. Важно честно говорить об этих вещах.

«Важно честно говорить об этих вещах».

— Дина Эшер-Смит

Новые легенды: Дина Эшер-Смит
Новые легенды: Дина Эшер-Смит
Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Если бы у тебя была возможность рассказать девушкам, что значит быть атлеткой, что бы ты им сказала?

ДИНА: я бы сказала, что это очень увлекательно. Спорт помог мне поверить в себя. Я заставляла себя достигать результатов, которые казались мне невозможными. Ты можешь добиться совершенства в любой выбранной сфере, но, на мой взгляд, спорт — это отличная возможность испытать это в реальном времени. Каждый день ты получаешь возможность менять себя и становиться лучше.

«Ты можешь добиться совершенства в любой выбранной сфере».

— Дина Эшер-Смит

Режиссер: Рут Оссай @ruthossaistudio
Фото: Софи Джонс @sophographylondon

Присоединяйся к Дине и Nike, чтобы играть по-новому. Play New. Вместе.

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Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Найди идеальное бра

«Один из основных вопросов, который мне задают девушки, связан с выбором спортивного бра», — рассказала нам Дина. Мы знаем об этом, поэтому создали комплексное руководство по выбору спортивного бра в зависимости от размера груди и уровня активности. Ведь спортивное бра — это последнее, о чем тебе стоит беспокоиться.

Подробнее
Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Найди идеальное бра

«Один из основных вопросов, который мне задают девушки, связан с выбором спортивного бра», — рассказала нам Дина. Мы знаем об этом, поэтому создали комплексное руководство по выбору спортивного бра в зависимости от размера груди и уровня активности. Ведь спортивное бра — это последнее, о чем тебе стоит беспокоиться.

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