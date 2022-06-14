Новые легенды: Дина Эшер-Смит

Если бы у тебя была возможность рассказать девушкам, что значит быть атлеткой, что бы ты им сказала?



ДИНА: я бы сказала, что это очень увлекательно. Спорт помог мне поверить в себя. Я заставляла себя достигать результатов, которые казались мне невозможными. Ты можешь добиться совершенства в любой выбранной сфере, но, на мой взгляд, спорт — это отличная возможность испытать это в реальном времени. Каждый день ты получаешь возможность менять себя и становиться лучше.