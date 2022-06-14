Кроссфит-атлет Логан Олдридж поможет любому стать увереннее в себе

Очень редко несчастный случай становится стартовой площадкой для взлета. Но для профессионального кроссфит-атлета и атлета Nike Логана Олдриджа потеря левой руки во время занятия вейкбордингом в 13 лет не просто стала «лучшим, что с ним произошло». Это заложило фундамент для реализации его цели: помогать каждому человеку обретать уверенность в себе. В преддверии 9-го сезона подкаста Trained Логан — соучредитель компании All Things Adaptive, занимающейся адаптивным снаряжением, и директор по обучению в Adaptive Training Academy — присоединяется к новой ведущей Жаклин Байрер. Он поделится историей о нелегком душевном и физическом пути, который ему пришлось проделать, чтобы стать третьим в мире самым натренированным человеком с одной рукой. А еще он расскажет, какие четыре слова его мамы изменили его взгляд на вещи, о чувстве юмора, которое не позволяет ему унывать, и правиле пяти секунд, которое помогает ему действовать. Советы Логана и его неутомимое стремление пробовать всё помогут атлетам с любыми особенностями и способностями достичь целей в любимом виде спорта с помощью последовательных тренировок.