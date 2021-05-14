Достигни своих целей благодаря советам по психологическим тренировкам от кроссфит-атлета Чендлера Смита

Советы
Подкаст «Trained»: справляйся с любыми вызовами с Чендлером Смитом
Звезда кроссфита рассказывает, как он меняет себя и свой вид спорта к лучшему.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
У звезды кроссфита Чендлера Смита, похоже, есть всё: мышцы, стремление преодолевать трудности — и смелость прямо говорить о равенстве в спорте, бросая вызов статусу кво. Но это не значит, что у бывшего военнослужащего США (с этого года) нет слабостей, как у всех нас. В этой серии «Trained» чернокожий атлет, звезда кроссфита, и старший директор Nike по спортивной подготовке, Райан Флаэрти, открывают 8-й сезон. Чендлер рассказывает о своем любимом фастфуде, раскрывает секрет, как сохранить хладнокровие в трудных ситуациях, и дает несколько советов, как реализовать свой потенциал в спорте — и в жизни.
«Если я успокоился,
значит я перестал расти.
Этого я не могу допустить».
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com и он рассмотрит твои предложения.