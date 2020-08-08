Тренировки и питание

Сильный образ мышления

Меган Джоунз Белл

Сильный образ мышления

Силу телу придает сильный разум: узнай, как натренировать его.

Когда вы сосредоточены, спокойны и полностью осознаете действительность, вы с большей вероятностью побьете рекорд, достигнете цели или придете к финишу быстрее. Такой образ мышления дает возможность всегда добиваться лучших результатов, будь то тренировка, соревнование или повседневная жизнь.

«Когда ты медитируешь, к серому веществу в мозге (часть мозга, отвечающая за управление мышцами и сенсорное восприятие) поступает больше крови, и оно работает лучше».

Энди Паддикомб, один из основателей Headspace

Сильный образ мышления

«Медитация — один из лучших способов развить такое мышление, — говорит Энди Паддикомб, член совета Nike Performance Council и один из создателей приложения Headspace для развития осознанности. — Когда ты медитируешь, к серому веществу в мозге (часть мозга, отвечающая за управление мышцами и сенсорное восприятие) поступает больше крови, и оно работает лучше. Это помогает тебе успокоить нервы, избавиться от сомнений или беспокойства в стрессовых ситуациях и сосредоточиться на мыслях и целях.

Тебе потребуется всего несколько минут, чтобы получить эту силу. Попробуй эту 20-секундную медитацию: сделай три глубоких вдоха, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Обрати внимание на свои ощущения и отпусти мысли.

Выполняй эту быструю дыхательную практику несколько раз в день, постепенно увеличивая количество вдохов и отпуская мысли. Постепенно твой разум поможет тебе выйти на новый уровень физических ощущений».

Сильный образ мышления

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Сильный образ мышления

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