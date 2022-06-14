Тренер Маргарет Мур рассказывает, как стать себе хорошим тренером

Подкаст Trained: стань тренером с Маргарет Мур
Советы
Чтобы развиваться или помогать в этом другим, нужно прикладывать немалые усилия (например, лучше понять себя и пересмотреть собственные взгляды). Не переживай! Тренер Мег спешит на помощь.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
Давай кое-что проясним: тренеры нужны не только атлетам. Да, не все об этом знают. Однако Маргарет Мур, она же тренер Мег, уже более 20 лет помогает совершенно разным людям найти свою внутреннюю силу и возможности для максимального раскрытия своего потенциала — будь то на работе, в отношениях или в жизни. Мег, бывший директор биотехнологической компании, основала тренерскую школу Wellcoaches в 2000 году, чтобы помогать специалистам в области здорового образа жизни предоставлять более качественные услуги своим пациентам. Затем в ее круг обучающихся вошли лидеры, работники сферы здравоохранения, а теперь и все мы. В этом эпизоде Маргарет обсудит особенности своей работы с ведущим Райном Флаэрти, старшим директором Nike по спортивной подготовке, а также расскажет, что на самом деле кроется за словами «эффективный тренер», как работа с сомнениями (или своей «темной стороной») поможет понять, что стоит изменить в своем поведении, и почему мысленная организация способствует долгосрочному успеху (и как ее применять). Помимо этого, она поделится своей историей провала и даст советы, как стать лучшими тренерами для себя, своих детей, подопечных и даже друзей.
«Если ты каждый день будешь очищать разум — проводить небольшую уборку — со временем ты достигнешь ясности мыслей».
Маргарет Мур,
основательница тренерской школы Wellcoaches
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану Флаэрти по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.