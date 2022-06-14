Подкаст Trained: стань тренером с Маргарет Мур

Советы

Чтобы развиваться или помогать в этом другим, нужно прикладывать немалые усилия (например, лучше понять себя и пересмотреть собственные взгляды). Не переживай! Тренер Мег спешит на помощь.

Последнее обновление: August 10, 2021
2 мин чтения
Тренер Маргарет Мур рассказывает, как стать себе хорошим тренером

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Давай кое-что проясним: тренеры нужны не только атлетам. Да, не все об этом знают. Однако Маргарет Мур, она же тренер Мег, уже более 20 лет помогает совершенно разным людям найти свою внутреннюю силу и возможности для максимального раскрытия своего потенциала — будь то на работе, в отношениях или в жизни. Мег, бывший директор биотехнологической компании, основала тренерскую школу Wellcoaches в 2000 году, чтобы помогать специалистам в области здорового образа жизни предоставлять более качественные услуги своим пациентам. Затем в ее круг обучающихся вошли лидеры, работники сферы здравоохранения, а теперь и все мы. В этом эпизоде Маргарет обсудит особенности своей работы с ведущим Райном Флаэрти, старшим директором Nike по спортивной подготовке, а также расскажет, что на самом деле кроется за словами «эффективный тренер», как работа с сомнениями (или своей «темной стороной») поможет понять, что стоит изменить в своем поведении, и почему мысленная организация способствует долгосрочному успеху (и как ее применять). Помимо этого, она поделится своей историей провала и даст советы, как стать лучшими тренерами для себя, своих детей, подопечных и даже друзей.

«Если ты каждый день будешь очищать разум — проводить небольшую уборку — со временем ты достигнешь ясности мыслей».

Маргарет Мур,
основательница тренерской школы Wellcoaches

Слушать

Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану Флаэрти по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.

Связанные истории

Как диета влияет на психическое здоровье: рассказывает диетолог и психиатр Ума Найду

Советы

Подкаст Trained: мини-серия о психическом здоровье — доктор медицинских наук Ума Найду

Как упражнения улучшают психическое здоровье: принципы доктора Дженнифер Хайс

Советы

Trained Podcast: мини-серия о психическом здоровье — доктор наук Дженнифер Хайс

Что такое забота о себе и как ее практиковать: советы доктора Терезы Мелито-Коннерс

Советы

Подкаст Trained: «Забота о себе: советы доктора наук»

Гребец Аршай Купер рассказывает о том, как спорт помогает преодолеть невзгоды

Советы

Подкаст Trained: исцеление через спорт с Аршеем Купером

Шалан Флэнаган рассказывает, как достигать своих целей и вдохновлять других

Советы

Подкаст Trained: достигай целей с Шалан Флэнаган