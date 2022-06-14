Тренер Маргарет Мур рассказывает, как стать себе хорошим тренером

Давай кое-что проясним: тренеры нужны не только атлетам. Да, не все об этом знают. Однако Маргарет Мур, она же тренер Мег, уже более 20 лет помогает совершенно разным людям найти свою внутреннюю силу и возможности для максимального раскрытия своего потенциала — будь то на работе, в отношениях или в жизни. Мег, бывший директор биотехнологической компании, основала тренерскую школу Wellcoaches в 2000 году, чтобы помогать специалистам в области здорового образа жизни предоставлять более качественные услуги своим пациентам. Затем в ее круг обучающихся вошли лидеры, работники сферы здравоохранения, а теперь и все мы. В этом эпизоде Маргарет обсудит особенности своей работы с ведущим Райном Флаэрти, старшим директором Nike по спортивной подготовке, а также расскажет, что на самом деле кроется за словами «эффективный тренер», как работа с сомнениями (или своей «темной стороной») поможет понять, что стоит изменить в своем поведении, и почему мысленная организация способствует долгосрочному успеху (и как ее применять). Помимо этого, она поделится своей историей провала и даст советы, как стать лучшими тренерами для себя, своих детей, подопечных и даже друзей.