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Питание

Овощи с соусом

От Nike Training

Овощи с соусом

Проверенная временем вкусная закуска всего за 5 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Проверенная временем вкусная закуска полна витаминов и проста в приготовлении. Попробуй!

Аппетитная закуска содержит витамины и минералы. Подходит для вегетарианцев. Не содержит глютен и орехи.

Ингредиенты

4 моркови
200 г стручкового гороха
200 г редиса
2 чашки греческого йогурта
Оливковое масло
Соль
Специи по вкусу

Способ приготовления

Разрежь овощи пополам или нарежь на небольшие кусочки. Смешай греческий йогурт, оливковое масло, соль и специи, например чесночный порошок или свежие травы. Приятного аппетита!

Пищевая ценность на одну порцию

223 калории
21 г углеводов
9 г белка
13 г жира

Здоровые рецепты от Lifesum.

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Овощи с соусом

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Овощи с соусом

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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