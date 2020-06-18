Овощи с соусом

От Nike Training
Проверенная временем вкусная закуска всего за 5 минут. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Проверенная временем вкусная закуска полна витаминов и проста в приготовлении. Попробуй!
Аппетитная закуска содержит витамины и минералы. Подходит для вегетарианцев. Не содержит глютен и орехи.
Ингредиенты
4 моркови
200 г стручкового гороха
200 г редиса
2 чашки греческого йогурта
Оливковое масло
Соль
Специи по вкусу
Способ приготовления
Разрежь овощи пополам или нарежь на небольшие кусочки. Смешай греческий йогурт, оливковое масло, соль и специи, например чесночный порошок или свежие травы. Приятного аппетита!
Пищевая ценность на одну порцию
223 калории
21 г углеводов
9 г белка
13 г жира