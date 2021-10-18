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Подкаст Trained: победить выгорание с Кристиной Маслач

Не нужно винить себя — в выгорании виновато только твое окружение. Узнай, как изменить ситуацию к лучшему, от профессора Кристины Маслач.

Последнее обновление: October 21, 2021
Профессор Кристина Маcлач рассказывает, что такое выгорание и как его предотвратить

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

Поскольку рабочие нагрузки не всегда контролируются, а сотрудники не всегда получают необходимую поддержку, неудивительно, что «выгорание» стало словом, которое у всех на слуху. Представляем доктора наук Кристину Маслач, профессора психологии Калифорнийского университета в Беркли и первопроходца в области исследований выгорания. В этом выпуске Trained она общается с ведущей цикла Жаклин Байрер и объясняет, что стоит за термином «выгорание». Она откровенно рассказывает о том, как могут помочь «дни психического здоровья» и в чем они бессильны. Но самое главное, она предлагает конкретное решение по улучшению условий труда, состоящее из шести шагов. Опираясь на десятилетия исследований Кристины, мы все можем изменить нашу рабочую среду к лучшему.

«Когда вы концентрируетесь только на том, что не так с человеком, или с сотрудниками, вы забываете о том, почему они так себя чувствуют».

Кристина Маслач
Доктор наук, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли

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Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.

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