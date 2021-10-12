Советы от тренера Гьерта Ингебригтсена по выбору специализации в спорте

Мой старший сын Хенрик проявлял большой талант к лыжным гонкам, но мы жили в той части Норвегии, где снега недостаточно. Филип, средний сын, прекрасно играл в футбол, но при этом его всегда привлекал бег. Они оба получили много навыков и знаний благодаря разнообразию в спорте на раннем этапе. Но, когда они оба решили сосредоточиться на беге, к ним также пришла целеустремленность.



Якоб же, мой младший сын, когда ему было около 11, сказал мне: «Я хочу стать лучшим бегуном в мире». Он уже тогда всё продумал! С тех пор он не сходит с пути.



Каждый из моих детей принял свое собственное решение о том, какой вид спорта ему ближе, а ведь они могли вообще не выбирать спорт! (У меня семь детей, и я точно так же горжусь теми, кто не связал свою жизнь со спортом). Я не препятствовал Хенрику или Филипу, когда они хотели кататься на лыжах или играть в футбол. И я не говорил Якобу, что ему нужно делать, чтобы стать «разносторонним атлетом».



К сожалению, не у всех детей есть возможность выбора. Они обычно делают то, чего хотят от них родители, с момента, когда ребенок способен держать в руках мяч или бегать по дорожке.



Так как ты не упомянул о своих родителях, я могу предположить, что они поддержат тебя в любом случае. Но звучит так, как будто ты слишком буквально воспринял слова своего баскетбольного тренера. Во время тренировок или игры так и следует делать. Когда же речь идет о выборе жизненного пути, стоит спросить себя: «Я делаю это потому, что сам так хочу, или потому, что мой тренер считает, что так будет лучше для меня?»