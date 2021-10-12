Советы от тренера Гьерта Ингебригтсена по выбору специализации в спорте

Советы
Спросите тренера: «Нужно ли мне выбрать только один вид спорта?»
Выбирать специализацию или нет? Йерт Ингебригтсен из Норвегии советует задать себе 4 ключевых вопроса, чтобы найти ответ.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на спорте.
Вопрос:
Привет, тренер!
Когда я рос, я играл в футбол осенью, в баскетбол зимой, весной — в лакросс, а летом в бейсбол. Мне нравилось менять виды спорта каждые несколько месяцев. К тому же, я был хорош в каждом из них. Но в прошлом году тренер по баскетболу сказал, что у меня есть серьезный шанс получать стипендию колледжа. Так что я бросил все и стал одним из лучших игроков в своей школе. Какое-то время мне нравился этот статус, но сейчас это чувство исчезло. Я скучаю по временам, когда мог играть в разные игры и заниматься спортом с разными командами и тренерами каждые несколько месяцев. Честно говоря, я уже и не знаю, хочу ли я получать эту стипендию. Я хочу, чтобы спорт приносил радость, как раньше. Что бы вы сделали на моем месте?
Сомневающийся
15-летний баскетболист
Ответ:
Я не смогу сказать, будет ли тебе интересно играть в один лишь баскетбол. Кроме тебя на этот вопрос не ответит никто. Что я могу, так это дать тебе список из четырех вопросов, которые ты можешь задать себе. Если будешь отвечать честно, то сможешь найти свой путь, который и будет верным.
Начни с основ: «Почему я вообще увлекаюсь спортом?» Если это ради дружбы, веселья и радости от постоянного обучения чему-то новому — и это всё вполне достойные причины — то нет необходимости думать о специализации. Занимайся любым видом спорта, который принесет тебе счастье, можешь даже не читать дальше.
....спроси себя: «Готов ли я к выбору?» И будь честным, потому что именно ты будешь жить с этим выбором.
Но если ты хочешь быть атлетом в колледже или выйти на профессиональный уровень, или если тебя привлекает возможность соревноваться и побеждать на высоком уровне, то рано или поздно тебе нужно будет выбрать один вид спорта. Может быть два, но лучше один. Значительнее тяжелее быть лучшим в одном виде спорта, если ты занимаешься несколькими.
Дальше спроси себя: «Готов ли я к выбору?» И будь честным, потому что именно ты будешь жить с этим выбором. Некоторые атлеты знают, чем они хотят заниматься с самого начала. Другие не могут решить до колледжа. Я видел оба варианта на примере трех моих сыновей, которых я тренирую.
Мой старший сын Хенрик проявлял большой талант к лыжным гонкам, но мы жили в той части Норвегии, где снега недостаточно. Филип, средний сын, прекрасно играл в футбол, но при этом его всегда привлекал бег. Они оба получили много навыков и знаний благодаря разнообразию в спорте на раннем этапе. Но, когда они оба решили сосредоточиться на беге, к ним также пришла целеустремленность.
Якоб же, мой младший сын, когда ему было около 11, сказал мне: «Я хочу стать лучшим бегуном в мире». Он уже тогда всё продумал! С тех пор он не сходит с пути.
Каждый из моих детей принял свое собственное решение о том, какой вид спорта ему ближе, а ведь они могли вообще не выбирать спорт! (У меня семь детей, и я точно так же горжусь теми, кто не связал свою жизнь со спортом). Я не препятствовал Хенрику или Филипу, когда они хотели кататься на лыжах или играть в футбол. И я не говорил Якобу, что ему нужно делать, чтобы стать «разносторонним атлетом».
К сожалению, не у всех детей есть возможность выбора. Они обычно делают то, чего хотят от них родители, с момента, когда ребенок способен держать в руках мяч или бегать по дорожке.
Так как ты не упомянул о своих родителях, я могу предположить, что они поддержат тебя в любом случае. Но звучит так, как будто ты слишком буквально воспринял слова своего баскетбольного тренера. Во время тренировок или игры так и следует делать. Когда же речь идет о выборе жизненного пути, стоит спросить себя: «Я делаю это потому, что сам так хочу, или потому, что мой тренер считает, что так будет лучше для меня?»
А что же насчет стипендии? Возможно, это обстоятельство очень давит на тебя. И вполне нормально, что это может повлиять на твое решение. Для Хенрика, например, получение стипендии было важным фактором при принятии решения заняться бегом. Следует взвесить все плюсы и минусы при выборе и проанализировать возможные последствия.
Один из способов сделать это — задать себе вопрос: «Нравится ли мне этот спорт настолько, что я готов скучать большую часть времени?». Ведь ежедневные тренировки, упражнения, восстановление после травм — такие вещи многие спортсмены не назвали бы веселыми.
Много лет назад я сказал своим детям: «Вы идете сюда не за удовольствием, а за результатами». Но есть в этом и парадокс, потому что эти самые результаты — то есть победа на высоком уровне — и есть одна из самых приятных эмоций. Мои сыновья без устали тренируются только лишь потому, что знают, какие эмоции их ждут в конце. Они любят соревноваться, и в каком-то смысле научились любить тренировки. Не стоит ожидать постоянного веселья, потому что профессиональный спорт не такой.
Спорт может быть поразительно скучным и невероятно захватывающим. Он может привести к непониманию, но может и приносить моменты ясности. Он может быть наполнен грустным одиночеством или радостным чувством единения.
Все, что я сказал, также относится к жизни. Поэтому еще один вопрос: хочешь ли ты испытывать жизненные взлеты и падения на баскетбольной площадке? Или на поле для лакросса? Может, в офисе? На сцене или в студии? Как я уже сказал, я не могу ответить за тебя. Я могу лишь предложить тебе задаться этими вопросами. А они, в свою очередь, помогут тебе почувствовать себя более информированным, мотивированным и лучше понять себя. Но в конечном итоге выбор за тобой.
Тренер Ингебригтсен
Йерт Ингебригтсен — норвежский тренер по легкой атлетике и наставник собственных сыновей — атлетов мирового уровня Хенрика, Филипа и Якоба. В Европе эта семья показывает лучшие результаты в беге на средние дистанции, и все трое уже стали золотыми медалистами чемпионатов Европы в беге на 1500 метров. Якоб также выиграл золото на Олимпиаде 2020 в беге на 1500 метров, завоевал золотую медаль Европы в беге на 5000 метров и стал самым молодым бегуном, преодолевшим милю менее чем за 4 минуты. Сам Йерт никогда не был бегуном, однако разработал собственную концепцию тренировок, в основу которой легли тщательный подход и постоянная проверка результатов. В 2018 году получил титул тренера года в Норвегии.
Фото: Константин Мирбах
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