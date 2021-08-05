Теннисный корт Бунабхайннеадар

Сообщество
Сыграем в теннис? Эй? Кто-нибудь?
На этом суровом шотландском острове расположен самый удаленный британский корт, который объединяет местных жителей всех возрастов и возможностей.
«Домашняя игра» — это рубрика о местах для занятий спортом, объединяющих сообщества.
На острове Гаррис, входящем в группу Внешних Гебридских островов у западного берега Шотландии, живет около 20 000 выносливых человек в окружении 50 000 еще более выносливых овец. Результат такого соседства — производство всемирно известного продукта: изготавливаемого вручную материала Харрис Твид. Это, в самом буквальном смысле, тесно связанное сообщество.
Закрой глаза и представь себе шум океанских волн, блеяние овец на холмах, заросших вереском... И возгласы местных жителей, болеющих за своих теннисистов на очередном матче. Да, неожиданно, но посреди этих древних безлюдных просторов стоит теннисный корт Bunabhainneadar («Бунабхайннеадар»). Это самый удаленный теннисный корт в Великобритании, если не во всём мире. И в жизни этого изолированного сообщества, где социальная дистанция — обычное дело, он играет огромное значение.
У корта машины останавливаются — все, которые там есть. Пара туристов выходят из арендованного автомобиля и достают камеры. «Что такое? — смеется 65-летний Майк Бриггс и машет рукой с синтетического покрытия. — Никогда не видели теннисный корт?».
Когда-то Майк и Пегги были здесь туристами, они каждое лето арендовали один и тот же коттедж на вершине холма. Но когда в 1992 году владельцы сказали, что собираются продать дом, Бриггсы решили купить его и переехать сюда с юга Англии.
Остров Гаррис расположен примерно на той же северной широте, что и город Джуно на Аляске. Здесь идиллическое лето, когда приезжает много туристов, но зимой мрачно и одиноко, мало дневного света и с Севера Атлантики дуют сильные ветры.
Когда по прибытии они регистрировались у местной медицинской организации, им сказали, что большинство приезжих остаются здесь максимум на пару лет. Но Бриггсы — это не большинство. «Единственное, по чему мы скучали, — это теннисный клуб, в котором мы играли и где Майк обучал молодых атлетов», — говорит Пегги. И они решили создать такой клуб для местного сообщества.
Джеймс Макгоуэн учит играть своего сына, Аарона.
Когда пара только приехала, местные дети посылали друг другу мяч через рыболовную сеть, натянутую поперек дороги, и снимали ее, если вдруг проезжал трактор. «Мы думали, что теннисный корт принесет пользу сообществу», — говорит Пегги. И они даже не представляли, какую.
Кадры с острова Гаррис.
Если ты приезжий, сначала нужно найти подход к местным жителям. Мы разослали опросные листы, проконсультировали местных, и они дали ответ: постройте свой корт мечты, а мы придем к вам. Купить землю оказалось очень просто. «К счастью для нас, владелец North Harris Estate Джонатан Балмер был к нам благосклонен и продал землю за 1 фунт», — говорит Майк.
«Это не просто еще один теннисный корт — его основание буквально высечено в горе Харрис».
Эндрю Моррисон
Корт идеально вписывается в природный ландшафт.
«Это не просто еще один теннисный корт — его основание буквально высечено в горе Харрис, и все жители острова знают, как это сложно», — говорит Эндрю Моррисон, владелец отеля Harris. Сбор 62 000 фунтов стерлингов (81 000 долларов США) на строительство корта и уютного деревянного павильона, где можно укрыться от стихии, занял четыре года — сборы средств, гранты и очень много писем профессиональным игрокам и знаменитым поклонникам игры по всему миру с предложением стать пожизненными членами теннисного клуба Outer Hebrides за 50 фунтов (65 долларов). «Это было еще до появления электронных писем, а факсы тогда были слишком громоздкими, — говорит Майк. — Поэтому мы писали письма от руки. Пять сотен писем».
Это дало плоды. Посыпались заявки на членство. Даже легендарный теннисист Банни Остин из Австралии прислал 5 фунтов (6,50 долларов). «Я думаю, их покорила романтика всей этой затеи», — говорит Пегги.
Для жителей острова теннис — это социальный спорт.
Книга посетителей в павильоне показывает, что недавно гости из таких далеких стран, как Новая Зеландия, Канада и Аргентина, внесли ежегодную плату в размере 17 фунтов стерлингов (22 доллара) за бронирование корта на 90 минут. Но в основном это круглогодично работающий объект для местных жителей всех возрастов, многим из которых так нужен социальный и физический контакт. Бриггсы даже проводят ежегодный теннисный турнир в День подарков (на следующий день после Рождества), предлагая игрокам и зрителям теплый глинтвейн и сладкие пироги, чтобы согреться.
Дэн Маккиннон и Джон Маклауд играют парами с Эндрю и Хью Моррисонами.
Дэн Маккиннон (слева вверху [слева на фотографии] и слева внизу) и Джон Маклауд (слева вверху [справа на фотографии]) играют парами с Эндрю (справа вверху и справа внизу [слева на фотографии]) и Хью Моррисонами (справа внизу [справа на фотографии]).
«До этого я никогда не играл в теннис, но как только открылся корт, я начал играть регулярно», — говорит Джон Маклауд, фермер, выросший на острове. Бриггсы научили играть многих местных школьников, и некоторые из них играют до сих пор, включая Моррисонов, чья семья более 100 лет владеет расположенным неподалеку отелем Harris в Тарберте. «Я не уверен, что играл бы в него, если был жил где-то в другом месте, но мне очень нравится играть в таком окружении», — говорит Эндрю.
Слева вверху и по часовой стрелке: Диана Маккиннон, Рут Гамильтон, Мораг Макдональд, Кристин Макмиллион, Диана, Пегги, Диана, Рут, Мораг
Слева вверху и по часовой стрелке: Диана Маккиннон, Рут Гамильтон, Мораг Макдональд, Кристин Макмиллион, Диана, Пегги, Диана, Рут, Мораг
Но это больше чем теннис. «Корт используется гораздо более разнообразно, чем мы могли представить», — говорит Майк. Помимо того, что он тренер Ассоциации большого тенниса, он также является сертифицированным преподавателем по хатха-йоге. Пегги — сертифицированный персональный тренер и инструктор пилатеса, она специализируется на помощи пожилым людям в развитии подвижности. Каждый из них по возможности проводит занятия в своей открытой студии с видом на море. Свежий воздух и невероятный вид полезны не только для духа и разума, но и для тела. Здесь прекрасный вид — группа цветных ковриков в окружении такого ландшафта и множество ног в воздухе», — говорит Пегги.
Туристы со всего мира приезжают сюда за новыми впечатлениями, а местные жители со всего острова приходят, чтобы испытать чувство общности. «Корт стал своего рода достопримечательностью», — говорит Майк. «Но гораздо важнее, что люди готовы добираться час с другого конца острова, чтобы попасть на занятия под дождем», — добавляет Пегги.
Текст: Хьюго Макдональд
Фото: Тори Ференц
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.