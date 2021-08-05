Теннисный корт Бунабхайннеадар

Когда-то Майк и Пегги были здесь туристами, они каждое лето арендовали один и тот же коттедж на вершине холма. Но когда в 1992 году владельцы сказали, что собираются продать дом, Бриггсы решили купить его и переехать сюда с юга Англии.



Остров Гаррис расположен примерно на той же северной широте, что и город Джуно на Аляске. Здесь идиллическое лето, когда приезжает много туристов, но зимой мрачно и одиноко, мало дневного света и с Севера Атлантики дуют сильные ветры.



Когда по прибытии они регистрировались у местной медицинской организации, им сказали, что большинство приезжих остаются здесь максимум на пару лет. Но Бриггсы — это не большинство. «Единственное, по чему мы скучали, — это теннисный клуб, в котором мы играли и где Майк обучал молодых атлетов», — говорит Пегги. И они решили создать такой клуб для местного сообщества.