Тренировки и питание

Создай свой личный совет директоров

От Джо Холдера

Построй эффективную систему поддержки

Как настроить себя на успех с помощью группы поддержки, которая желает тебе только лучшего.

Представь, что у тебя есть личный совет директоров — группа людей, которые поддерживают твои цели в области фитнеса и здоровья. Я рекомендую создать команду из пяти человек с разными сильными сторонами, на которых ты сможешь положиться на пути к совершенству. В этой статье я расскажу, как создать свой совет директоров.

У всех публичных компаний есть совет директоров — группа людей, которые поддерживают миссию компании и направляют ее развитие.

Ты можешь получить такую же поддержку в плане фитнеса и здоровья, создав собственный совет директоров.

Все просто: если ты окружишь себя людьми, которые пытаются сбить тебя с пути, тебе будет сложнее добиться результатов. Поэтому привлекай людей, которые будут способствовать твоему успеху.

Я рекомендую создать команду из пяти человек. Так ты сможешь воспользоваться разными точками зрения и сильными сторонами и опираться на разных людей, поддерживающих тебя на протяжении всего пути.

Построй эффективную систему поддержки

Внимательно выбирай круг своего общения.

Как правило, получить результаты в плане здоровья и фитнеса легче, если твой совет действительно хочет достичь поставленных целей, а не занимает нейтральную позицию или даже пытается негативно повлиять на тебя.

Удели время подбору членов твоего совета директоров. Может быть, ты выберешь друга, который много знает о питании, или коллегу, с которым будешь вместе выполнять онлайн-тренировки.

Если тебе сложно сразу назвать пять человек, включи в команду профессионалов, таких как врачи, дипломированные диетологи или физиотерапевты.

Ты можешь включить в совет даже человека, который не живет в твоем городе, но который может помочь тебе получить мотивацию для тренировки или выбора здорового питания.

Создай свой совет директоров, и ты сможешь заручиться поддержкой команды на каждом этапе пути к здоровому образу жизни.

Построй эффективную систему поддержки

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить
Построй эффективную систему поддержки

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

Загрузить

Связанные истории

Здоровое питание для детей

Поддержка тренеров

Здоровое питание для детей

Сверхчеловеческая сила

Поддержка тренеров

Сверхчеловеческая сила

На месте замри!

Поддержка тренеров

На месте замри!

Как увлечь детей спортом?

Поддержка тренеров

Помоги детям полюбить движение

Развитие силы для всей семьи

Поддержка тренеров

Развитие силы для всей семьи