Построй эффективную систему поддержки

Как настроить себя на успех с помощью группы поддержки, которая желает тебе только лучшего.

Представь, что у тебя есть личный совет директоров — группа людей, которые поддерживают твои цели в области фитнеса и здоровья. Я рекомендую создать команду из пяти человек с разными сильными сторонами, на которых ты сможешь положиться на пути к совершенству. В этой статье я расскажу, как создать свой совет директоров.



У всех публичных компаний есть совет директоров — группа людей, которые поддерживают миссию компании и направляют ее развитие.



Ты можешь получить такую же поддержку в плане фитнеса и здоровья, создав собственный совет директоров.



Все просто: если ты окружишь себя людьми, которые пытаются сбить тебя с пути, тебе будет сложнее добиться результатов. Поэтому привлекай людей, которые будут способствовать твоему успеху.



Я рекомендую создать команду из пяти человек. Так ты сможешь воспользоваться разными точками зрения и сильными сторонами и опираться на разных людей, поддерживающих тебя на протяжении всего пути.