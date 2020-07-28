Построй эффективную систему поддержки

От Джо Холдера
Как настроить себя на успех с помощью группы поддержки, которая желает тебе только лучшего.
Представь, что у тебя есть личный совет директоров — группа людей, которые поддерживают твои цели в области фитнеса и здоровья. Я рекомендую создать команду из пяти человек с разными сильными сторонами, на которых ты сможешь положиться на пути к совершенству. В этой статье я расскажу, как создать свой совет директоров.
У всех публичных компаний есть совет директоров — группа людей, которые поддерживают миссию компании и направляют ее развитие.
Ты можешь получить такую же поддержку в плане фитнеса и здоровья, создав собственный совет директоров.
Все просто: если ты окружишь себя людьми, которые пытаются сбить тебя с пути, тебе будет сложнее добиться результатов. Поэтому привлекай людей, которые будут способствовать твоему успеху.
Я рекомендую создать команду из пяти человек. Так ты сможешь воспользоваться разными точками зрения и сильными сторонами и опираться на разных людей, поддерживающих тебя на протяжении всего пути.
Внимательно выбирай круг своего общения.
Как правило, получить результаты в плане здоровья и фитнеса легче, если твой совет действительно хочет достичь поставленных целей, а не занимает нейтральную позицию или даже пытается негативно повлиять на тебя.
Удели время подбору членов твоего совета директоров. Может быть, ты выберешь друга, который много знает о питании, или коллегу, с которым будешь вместе выполнять онлайн-тренировки.
Если тебе сложно сразу назвать пять человек, включи в команду профессионалов, таких как врачи, дипломированные диетологи или физиотерапевты.
Ты можешь включить в совет даже человека, который не живет в твоем городе, но который может помочь тебе получить мотивацию для тренировки или выбора здорового питания.
Создай свой совет директоров, и ты сможешь заручиться поддержкой команды на каждом этапе пути к здоровому образу жизни.