Дыхание для управления собой

1. Сегодня тебе не удалось выспаться: система дыхания 6-4-X

«Если только проснувшись, ты уже чувствуешь усталость, это показатель парасимпатического состояния», — говорит Элвин. Не важно, что явилось причиной: просмотр ночного шоу или работа допоздна, «длинный вдох и быстрый выдох увеличит пульс и взбодрит тебя, стимулируя симпатический ответ», — утверждает Элвин.



Лежа на спине, делай вдох на 6 секунд, задержи дыхание на 4 секунды, затем резко выдохни через сжатые губы. Выдох должен быть быстрым и мощным, чтобы оставшийся в легких углекислый газ вышел. «Это поможет напрячь диафрагму, чтобы при следующем вдохе увеличить объем вдыхаемого свежего воздуха», — говорит Элвин.



2. Нет мотивации работать или тренироваться: дыхание радости

Возможно, название покажется смешным, но «это трехступенчатое дыхание даст тебе прилив энергии», — говорит Санаа А. Джаман, доктор наук, основатель и владелец Tru3 Yoga в Кувейте. «Глубокие вдохи вместе с движениями пробуждают все тело, стимулируя симпатическую нервную систему и увеличивая уровень кислорода в крови, — говорит Санаа. — Это сразу дает парасимпатический ответ, что способствует улучшению настроения и повышению мотивации».



Исходная позиция: ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Вдохни на треть объема легких (чтобы воздух попал в нижнюю часть легких), руки вытяни вперед ладонями вверх. Затем вдохни на две трети объема легких (средняя часть легких), разведя руки в стороны в форме буквы «T» на уровне плеч ладонями вверх. Затем вдохни полными легкими (наполняя легкие полностью, пока больше не сможешь вдохнуть) и подними руки над головой, ладони должны быть направлены друг к другу. Наконец, открой рот и выдохни со звуком «ха», одновременно согни колени и присядь, отведя руки вниз и назад, как будто собираешься нырнуть.



Повтори 7–9 раз, чтобы получить максимальный эффект.



3. Ты чувствуешь беспокойство: длинные выдохи

Большинство людей, если им некомфортно, дышит неглубоко и быстро. Такое грудное дыхание может привести к повышению частоты сердечных сокращений, увеличению напряжения и стресса, что только ухудшит ситуацию. По словам Элвина, дыхание диафрагмой и выдохи длиннее вдохов включают парасимпатический ответ расслабления.



В любом положении сделай глубокий вдох на 6 секунд, чтобы живот надулся. Задержи дыхание на 4 секунды. Затем сделай выдох на 12 секунд, почувствовав, как опускается живот.



P.S. Это нормально, если ты не можешь завершить полный 12-секундный выдох. Сделай 7-секундный выдох и увеличивай его. «Для этого потребуется время, — говорит Элвин, — нужно тренировать диафрагму, как и любую другую мышцу».



4. Ты хочешь быстро расслабиться после тренировки: дыхание Шитали

Шитали — это «охлаждение» на санскрите. «Отключив реакцию „бей или беги”, которую запускает тренировка, и включив режим „отдых и переваривание пищи”, можно понизить артериальное давление. Тогда температура тела упадет, и мышцы с нервами смогут расслабиться», — говорит Санаа.



Сядь удобно, опусти взгляд вниз или закрой глаза и положи руки на колени. Высунь язык. Сверни язык в трубочку и глубоко и медленно вдохни через нее. Затем закрой рот и выдохни через нос. Повтори столько раз, сколько захочешь, или в течение 1–5 минут для более быстрого восстановления.



5. Тебе нужно расслабиться перед сном: сканирование тела на основе дыхания

Если твой мозг продолжает активно работать, когда ты ложишься спать, или у тебя проблемы с засыпанием, исследователи UCLA утверждают, что может помочь сканирование тела. Этот способ объединяет сканирование напряженных участков с глубокими выдохами, что позволяет расслабить тело, снизить частоту сердечных сокращений и успокоить разум», — говорит Жасмин Мари, практик по дыханию и основательница Black Girls Breathing.



Вытянись на кровати и закрой глаза. Дыши медленно и глубоко, удлиняй выдохи, чтобы они стали в два раза длиннее вдохов. Начни с головы и опускайся к пальцам ног или наоборот, проверяя ощущения в каждой части тела. «Определи, где в организме чувствуется напряжение, а затем сосредоточься на дыхании в этом месте», — говорит Жасмин.



Если после завершения полного сканирования ты еще не спишь, продолжай глубоко дышать или начни заново в другом порядке.



Независимо от того, что нас ждет сегодня, слова «просто дыши» — больше, чем мантра. Это способ, который позволит испытывать больше положительных эмоций и меньше негативных.