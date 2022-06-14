Не только спорт: Момо Хассан-Одукале переосмысляет нигерийскую моду

Творческая девушка из Нигерии меняет восприятие африканской моды
Культура
От Лос-Анджелеса до Лондона и Лагоса — трансконтинентальный стиль Момо Хассан-Одукале лежит в основе подхода ее творческой студии, которая поддерживает местных дизайнеров.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
«Я хочу, чтобы всё развивалось и объединялось». Это главная цель Момо Хассан-Одукале, 24-летней девушки, которая сейчас живет в Лагосе и является креативным директором и стилистом. Она кристально ясно раскрывает свою мысль, когда речь заходит о творческом процессе. «В своем стиле я использую не только нигерийские бренды, но и бренды [из всех стран] Африки, чтобы показать их красоту, необязательно даже западному миру, но и людям, которые живут здесь».
После учебы во всемирно известном Центральном колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина в Лондоне Момо осталась жить здесь, чтобы набраться опыта в индустрии моды в качестве редактора-стажера и помощника стилиста. Она всегда помнила о том, насколько часто люди в этой сфере и вообще представители ее поколения сталкиваются с профессиональным выгоранием. «Я никогда не хотела умереть на работе, — говорит она. — Я люблю свое дело, но мне хотелось вернуться после стажировки в Нигерию и заниматься любимым делом дома, а не испытывать все возможные виды эмоционального, психологического и любого другого стресса только ради престижной работы в мире моды в Лондоне».
У Момо были и другие мотивы возвращения в Нигерию. В Лагосе она близко знакома с местными талантами, которые мотивируют и вдохновляют ее. Именно поэтому в 2019 году появилась на свет MOMO, ее творческая студия, предлагающая услуги консультирования, подбора стиля и креативной организации. Здесь она рассказывает о своем путешествии из Лос-Анджелеса в Лондон и Лагос и о том, что она делает, чтобы изменить как глобальное, так и местное восприятие африканской моды.
Как твое культурное происхождение влияет на твою одежду и работу?
Мое происхождение охватывает несколько континентов. Да, мои корни в Нигерии, но я родилась в Лос-Анджелесе, а с 11 лет ходила в школу в Англии. Я по крупицам собирала свое восприятие этого мира везде и всюду. Сильное влияние на меня оказали путешествия. Я люблю культуру и обучение, посещаю различные места и вижу разные вещи, которые подсознательно применяю к своему стилю.
Мною движет творчество. Конечно, это моя страсть, и я думаю, что это связано с искусством, как с моей первой любовью. В колледже история искусств пробудила во мне тягу создавать и находить себя в искусстве и создании чего-то нового. Это эмоциональное воздействие.
Как выглядит мода в Лагосе?
Есть музыкальная тусовка, там своя мода. Есть дизайнеры, которые выпускают новые коллекции. Между тем, как выглядят музыканты, и тем, что создают дизайнеры в Нигерии, образовалась огромная пропасть. Существует слово alté — люди используют его, когда говорят о какой-то альтернативе. Я чувствую, что многие сильно устали от этого слова. Если вы достигли определенного возраста, общаетесь с определенными людьми и крутитесь в музыкальной среде, вы автоматически становитесь alté, что вовсе не обязательно плохо.
Как выглядит стиль alté?
Я бы сказала, что это стиль 90-х, и он отлично подходит, в основном, для девочек. Высокие ботинки, мини-юбки и укороченные топы.
Когда ты занимаешься подбором стиля, ты стараешься отразить в работе свое наследие?
Необязательно. Я не чувствую, что это необходимо, особенно потому, что я не ношу традиционную одежду каждый день. Но я стремлюсь работать со множеством нигерийских дизайнеров, которые через несколько лет могли бы переосмыслить оригинальный нигерийский стиль — нашу традиционную одежду и стиль разных регионов Нигерии. Это для меня и есть оригинальный стиль. Здесь не будет ничего западного, это традиционная одежда прошлого, которую мы сейчас называем trad. Это то, что мы надеваем на свадьбы. Я счастлива работать с мастерами, которые обогащают свое творчество новыми техниками, а также изучают, как наши предки делали традиционные вещи. Это может относиться к способу производства ткани или к материалам, из которых создается одежда.
Как стилист и творческая личность, живущая в Нигерии, ты считаешь, что фраза «африканский дизайнер одежды» ограничивает возможности дизайнеров?
Мне кажется, нежелание называть себя дизайнером из Африки связана со стереотипами о наших странах. Люди ожидают, что вы будете использовать определенный принт или силуэт. Я думаю, сейчас мы пытаемся показать людям, что африканский дизайнер не обязан использовать яркие ткани в своих моделях. Можно создать строгий деловой костюм или костюм из двух элементов и не перестать быть дизайнером. Наша задача — изменить представление об африканском и развенчать все стереотипы о том, что такое Африка и кто такие африканцы.
Как ты меняешь представление о творческих людях в Африке?
Я хочу развивать здесь общую инфраструктуру моды. Я не смотрю на отрасль просто как на свое дело. Если я работаю с этими дизайнерами, я хочу, чтобы другие люди увидели, насколько впечатляющие их работы, насколько эти дизайнеры способны и талантливы. Это просто огромное желание показать, как много у нас есть, насколько талантливым на самом деле является каждый из нас. Вот чего я хочу.
Как жизнь в Нигерии после Лондона повлияла на твою карьеру?
Мне кажется, что знакомство и общение с творческими людьми и дизайнерами здесь происходит совсем не так, как в Лондоне. Да, очень важно, что здесь я дома и у меня есть возможность заниматься творчеством. Я вернулась в Нигерию, твердо зная, чем именно я хочу здесь заниматься. Я спросила себя: «Где я сейчас? Где я хочу быть?». Я хочу быть там, откуда я родом, и это тесно связано с моей целью в жизни. Мы обязательно будем работать со множеством африканских брендов. Я хочу постоянно путешествовать по Африке. Это то, чем я хочу заниматься, и что, по моему мнению, будет наиболее сильно влиять на мою жизнь. Я чувствую, что я на своем месте.
Текст: Девайн Блэкшер
Фотографии: Дэн Мбо
Впервые опубликовано: ноябрь 2020 г.