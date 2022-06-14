Не только спорт: Момо Хассан-Одукале переосмысляет нигерийскую моду

Мне кажется, что знакомство и общение с творческими людьми и дизайнерами здесь происходит совсем не так, как в Лондоне. Да, очень важно, что здесь я дома и у меня есть возможность заниматься творчеством. Я вернулась в Нигерию, твердо зная, чем именно я хочу здесь заниматься. Я спросила себя: «Где я сейчас? Где я хочу быть?». Я хочу быть там, откуда я родом, и это тесно связано с моей целью в жизни. Мы обязательно будем работать со множеством африканских брендов. Я хочу постоянно путешествовать по Африке. Это то, чем я хочу заниматься, и что, по моему мнению, будет наиболее сильно влиять на мою жизнь. Я чувствую, что я на своем месте.