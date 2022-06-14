Не только спорт: яркий стиль Мишель Ли

Полная непредсказуемость: модный редактор и ее яркие образы
Культура
Редактор из Нью-Йорка Мишель Ли, выросшая в штате Индиана, меняет привычный взгляд на вещи через образы с абстрактными принтами, структурами и акцентами.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
Мишель Ли любит играть с цветом при помощи одежды, макияжа и причесок. И это не просто рядовой интерес: девушка погрузилась в тему на курсе колористики в школе дизайна. «Это очень помогло мне понять, как сочетаются цвета, — объясняет она. — Сейчас я изучаю цветовые фазы, занимаюсь [цветами] более углубленно и экспериментирую со всевозможными оттенками и их сочетаниями».
Мишель, выросшая в Индиане, всегда стремилась выделиться на фоне скромной обстановки Среднего Запада. В этом ей помогла мода. «Мне очень хотелось получить стимул, вдохновение для новых образов, — вспоминает девушка. — Возможностей для самовыражения было мало, и это делало нас более изобретательными».
Теперь, когда Мишель живет в центре Нью-Йорка и работает редактором модного журнала, она замечает, что ее нередко вдохновляют образы соседей. Ее собственный стиль весьма эксцентричен: узоры и принты смело сочетаются с разнообразными текстурами и объемами, а каждый образ неизменно завершается кроссовками. Однако на вооружение этот тренд Мишель взяла не так давно.
Впрочем, кроссовки — это не просто стильный элемент образа. По словам Мишель, в моде она больше всего ценит функциональность. Кроме того, когда позволяет график, девушка с удовольствием занимается спортом — теннисом, бегом или ездой на велосипеде. В этом интервью Мишель расскажет о своем пути в мир моды и о том, как комфорт наряду с цветом стал играть для нее ключевую роль.
Давай с самого начала. Как родной город повлиял на тебя как на личность?
Раннее детство я провела в Гринвуде, штат Индиана, где живут в основном белые. Мои родители эмигрировали из Китая, и мы были, по сути, единственной азиатской семьей. Там я чувствовала себя изгоем. Затем мы переехали в Кармел, где проживает гораздо больше азиатов, что, конечно, было здорово. Но потом мне захотелось выделяться. Я всё больше увлекалась модой и стала использовать ее как способ самовыражения. Мы с подругами часто экспериментировали, например надевали спортивное бра поверх футболки. Тогда нам казалось, что это очень круто и необычно. Такие эксперименты научили меня ценить стиль и умение сочетать вещи.
Что в итоге вдохновило тебя и помогло найти свой стиль, когда ты жила на Среднем Западе?
Мне всегда нравилось смотреть фильмы о старшеклассниках, обращать внимание на одежду и на то, как она помогает раскрыть персонажей. Я пересматривала один и тот же фильм снова и снова, вглядываясь в детали. К примеру, мне очень нравились наряды в фильме «Из 13 в 30» — примерно так я и старалась выглядеть в старшей школе.
[Я жила] в пригороде, люди там обычно покупают то, что есть в торговом центре, поэтому когда мне удавалось найти что-то классное в другом месте, я чувствовала себя особенной, понимаешь? Это было такое интересное время, когда всё как будто вставало на свои места. На самом деле важно не то, в какой магазин ты ходишь или что носишь, а то, как ты это носишь. И это здорово.
Сейчас ты живешь в Нью-Йорке. Что нового ты узнала о моде в большом городе?
У каждого человека есть чему поучиться в плане стиля. Я часто вижу пожилую даму, которая катается на велосипеде по Спринг-стрит. Ей не меньше шестидесяти, но меня искренне восхищает и заряжает энергией и вдохновением ее прекрасное чувство стиля. Я знаю себя достаточно хорошо и понимаю, что мне подходит. Поэтому сейчас, встречая так много разных людей, я с радостью заимствую понравившиеся идеи из их образов.
Как китайская культура повлияла на твой стиль?
На мой взгляд, культура влияет скорее на образ мыслей, чем на эстетические предпочтения. Я горжусь своей работой, образами, которые создаю, своим личным стилем и от души наслаждаюсь всем этим. Когда я думаю о том, почему меня привлекают цветочные принты, прямые линии и яркие цвета, то вспоминаю, как одевалась моя мама, когда переехала в Америку. Она переняла американскую манеру одеваться, но всё равно старалась сохранить индивидуальность, используя принты в китайском стиле.
«Когда я думаю о том, почему меня привлекают цветочные принты, прямые линии и яркие цвета, то вспоминаю, как одевалась моя мама, когда переехала в Америку».
Цвет — определяющий элемент твоего стиля. Как ты пришла к этому?
Мне всегда нравилось менять соотношение того или иного цвета в образе и наблюдать за тем, как другие цвета начинают с ним взаимодействовать. Хотя, конечно, есть цвета, которые я вообще не использую. Например, я никогда не надену вещи желтого цвета. Мне кажется, в желтом я похожа на банан. С цветами стоит быть осторожнее, ведь они способны создавать определенное настроение. Безусловно, я допускала немало ошибок в своих нарядах. Иногда я думала: «О нет, этот образ больше подошел бы для Хэллоуина».
Почему ты стала использовать спортивный стиль в своих образах?
Раньше я часто носила неудобную одежду, но теперь комфорт стал для меня приоритетом. Сейчас я ношу в основном кроссовки. Мне нравится комбинировать минималистичные и практичные элементы спортивной одежды с более женственными вещами. Яркие цвета — это всегда своего рода вызов.
Кстати о спортивном стиле. Как ты относишься к сникер-культуре?
Как-то раз в Японии я зашла в книжный, и меня вдруг осенило: сникер-культура существует уже довольно давно. Тогда я нашла каталоги Nike, в которых подробно описывается история и эволюция моделей Air Max, Air Force 1 и Nike Shox. В тот момент я подумала: «Я хочу узнать больше о кроссовках и понять, какая модель идеальна для меня». Сейчас я в восторге от Nike VaporMax Plus. В средней школе я мечтала о Nike Shox, но мы не могли позволить себе их купить. Так что теперь это своего рода мой подарок для маленькой Мишель.
Как тебе удается находить время на спорт при таком напряженном графике? Что подходит тебе больше всего?
На самом деле, всё детство я играла в теннис, и мне это очень нравилось. Но потом я переехала в Нью-Йорк, и оказалось, что здесь очень мало кортов. Прежде я играла по три часа в день, и поначалу мне было сложно восстановить режим тренировок. Я ходила на первые попавшиеся занятия, да и то нерегулярно. Сейчас я много бегаю. Раньше я ненавидела бег, потому что мне никак не удавалось включиться в этот процесс. Я попыталась изменить установку — вместо «Каждый день я должна пробегать по 5 миль» говорить себе: «Я буду бегать, чтобы улучшить психическое состояние и привести мысли в порядок». И это действительно помогло. С таким подходом я чувствую себя хорошо, даже если пробегаю не так уж много. После долгого дня, даже если я очень устала, я беру себя в руки и выхожу на пробежку. Найти для этого полчаса несложно — я серьезно! Вот только сегодня утром я потратила тридцать минут на Instagram.
Текст: Сидни Гор
Фото: Элизабет Вирия
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.