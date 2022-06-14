Не только спорт: яркий стиль Мишель Ли

На самом деле, всё детство я играла в теннис, и мне это очень нравилось. Но потом я переехала в Нью-Йорк, и оказалось, что здесь очень мало кортов. Прежде я играла по три часа в день, и поначалу мне было сложно восстановить режим тренировок. Я ходила на первые попавшиеся занятия, да и то нерегулярно. Сейчас я много бегаю. Раньше я ненавидела бег, потому что мне никак не удавалось включиться в этот процесс. Я попыталась изменить установку — вместо «Каждый день я должна пробегать по 5 миль» говорить себе: «Я буду бегать, чтобы улучшить психическое состояние и привести мысли в порядок». И это действительно помогло. С таким подходом я чувствую себя хорошо, даже если пробегаю не так уж много. После долгого дня, даже если я очень устала, я беру себя в руки и выхожу на пробежку. Найти для этого полчаса несложно — я серьезно! Вот только сегодня утром я потратила тридцать минут на Instagram.