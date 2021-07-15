Культура

Творческая личность, которая находит вдохновение в своей любви к баскетболу и бегу

Его можно увидеть как в роли диджея, так и тренера по бегу. Лоно Бразил III всегда находит в своей жизни место для творчества и спорта.

Последнее обновление: July 15, 2021
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.

Творчество и самовыражение — естественное состояние для Лоно Бразил III, даже когда он сидит на трибунах или бежит с одним из своих беговых клубов по улицам Токио. Тебе может казаться, что групповой бег — не самый эффективный способ самовыражения, но для бегуна каждая пробежка уникальна.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

Лоно, наполовину афроамериканец и наполовину японец, не относит себя к какому-то одному сообществу. Пожив в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, Лоно теперь управляет токийским представительством известного бутика уличной одежды Union и является тренером местного клуба Nike Run Club. Он не только носитель различных культур, но также диджей, модель и член бегового клуба AFE (Athletics Far East). Лоно занимается бегом не только для того, чтобы поддерживать себя в форме или общаться. Бег формирует его личный стиль и вдохновляет на самовыражение через моду и культуру. «Я довольно рано осознал связь спорта и моды и то, как они взаимодействуют, — говорит Лоно. — Мой стиль всегда был где-то посередине». В этой статье Лоно рассказывает о роли спорта в его стиле: сейчас, когда он занимается бегом, и в детстве, когда они с отцом вместе носили Jordan и смотрели баскетбол.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

У тебя было примечательное детство, ты жил в нескольких городах на двух континентах. Когда ты начал интересоваться модой? И как этот опыт повлиял на тебя?

В детстве, сначала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем и в Токио, я точно видел много разных стилей. Мои родители работали в музыкальной индустрии, поэтому маму и папу всегда окружали артистичные, очень интересные персонажи, которые подчеркивали свой уникальный стиль. Мой отец работал в хип-хоп-индустрии, поэтому стиль и мода были важной частью его работы. Он всегда был хорошо одет и уделял особое внимание своему стилю, будь то костюм или повседневная спортивная одежда. Он заядлый любитель баскетбола, и он познакомил меня с этим видом спорта. Так что я видел, как баскетболисты и артисты, особенно хип-хоп-исполнители, сочетали одни и те же вещи. Я проникся баскетболом и культурой хип-хопа в столь раннем возрасте, что спортивная одежда, особенно Nike, вскоре стала основой моего гардероба. Отец всегда покупал мне кроссовки Jordan. У меня есть фото, где мне всего год, и я обут в Jordan. Позднее я видел по телевизору, как Джордан играет в таких же кроссовках, и это было лучшим чувством на Земле. Кроссовки всегда были важной частью образа для меня.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

Вы с отцом когда-нибудь спорили о том, какая пара Jordan лучшая?

Не уверен, что мы когда-либо спорили, потому что он всегда был прав! И лучшая модель — это, вне всяких сомнений, Nike Air Jordan 11 “Concord”. Эта лаковая кожа смотрится невероятно стильно и роскошно на деревянном паркете в свете прожекторов.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

На тебя повлиял индивидуалистичный стиль НБА и хип-хопа. Но, кажется, в Японии не особо поощряется выражение своей индивидуальности. Как ты нашел баланс?

Это очень интересно. В японских школах принято смешиваться с толпой и не выделяться. Но, разумеется, я чувствовал себя белой вороной из-за своего смешанного происхождения. Я несколько отличался, и я понимал это, но мне по-прежнему хотелось быть как все. Я пробовал одеваться как остальные. Потом я понял, что я либо слишком высокий, либо просто выгляжу иначе. Именно тогда я начал осознавать, что я не обязан одеваться определенным образом, потому что все равно буду отличаться. Так почему же не носить то, что я хочу? Это случилось не сразу. Только в старших классах или колледже я понял, что мой опыт позволяет мне делать что-то оригинальное в плане творчества и стиля.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

«Любое мое занятие, включая бег, — это творческое самовыражение».

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег
Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

В беге, в отличие от баскетбола, не так много законодателей моды и инфлюэнсеров. Как бег повлиял на твой имидж?

Я стал заниматься бегом в колледже, и тогда я открыл для себя этот неповторимый стиль, поскольку бегового стиля практически нет в «уличной» моде. Я никогда не видел музыкантов или людей из мира моды в экипировке для бега, за исключением моментов, когда они были на пробежке. Я понял это и подумал, что было бы круто привнести это в мои повседневные образы. Особая эстетика — облегающий крой, укороченные шорты — определенно повлияли на мой стиль. Я стал уделять больше внимания размеру и посадке. Можно заметить, как бег влияет на мой общий силуэт. Я подумал, что это будет оригинально — добавить в свой повседневный гардероб классические беговые вещи Nike, например винтажные беговые куртки Nike, чтобы воссоздать эстетику прошлого и замиксовать ее с моей собственной.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

«Я не обязан одеваться определенным образом, потому что все равно буду отличаться. Так почему же не носить то, что я хочу?».

Так же, как музыка и мода, бег — это нечто, чем ты можешь насладиться в одиночестве или в компании. Расскажи о беге с AFE.

Руководитель и основатель AFE Mr. DKJ вдохновляет меня свои органичным видением этой команды и огромной любовью к спорту. Он понимает, что для команды важны крепкие связи между ее участниками. К тому же, отсутствие ярко выраженной возрастной иерархии, принятой в японской культуре, создает комфортную среду для молодых бегунов, которые так же важны для клуба, как и более старшие. Участники AFE — это самые серьезные несерьезные бегуны в Токио из всех, кого я знаю. Они сохраняют дружеские отношения и в жизни и любят вместе пропустить по стаканчику после забега. У бегунов этого клуба невероятно сбалансированное отношение к бегу, работе и личной жизни. Здесь всегда живая атмосфера, и все любят обсудить новинки — не только беговые кроссовки, но и моду, гаджеты и прочие классные вещи.

Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

Кажется, что все твои интересы объединяет то, что они служат способом самовыражения. Как ты думаешь, бег дополняет твое творчество?

Любое мое занятие, включая бег, — это творческое самовыражение. У всех есть своя причина, почему они бегают. Для меня это возможность сделать спорт частью чего-то большего. Искусство бега — это физическая активность, позволяющая узнать больше о себе, своем сознании, духе и творческой силе. Бег позволяет мне оставаться креативным, и это одна из основных причин, по которой я все еще бегаю. Когда я бегу, я будто почти не думаю. Но в то же время я обдумываю очень многое. Например, когда хочу понять, что включить в свой следующий DJ-сет, мое тело начинает разогреваться, и я отдаюсь потоку. Когда ты бежишь, ты будто можешь лучше что-то прочувствовать, чем просто сидя в своей комнате и слушая музыку.

Мой любимый [беговой] маршрут обычно пролегает через оживленные улицы в районах Сибуя, Харадзюку и Синдзюку. Я слушаю любимые треки в жанре хаус и наслаждаюсь потрясающим видом. Бег высвобождает креативную и позитивную энергию. Он погружает тебя в состояние потока, которое наполняет вдохновением для других хобби и творческих начинаний.

Текст: Джон Мой
Фотографии: Шунь

Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.

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