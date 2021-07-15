Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

Культура
Творческая личность, которая находит вдохновение в своей любви к баскетболу и бегу
Его можно увидеть как в роли диджея, так и тренера по бегу. Лоно Бразил III всегда находит в своей жизни место для творчества и спорта.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
Творчество и самовыражение — естественное состояние для Лоно Бразил III, даже когда он сидит на трибунах или бежит с одним из своих беговых клубов по улицам Токио. Тебе может казаться, что групповой бег — не самый эффективный способ самовыражения, но для бегуна каждая пробежка уникальна.
Лоно, наполовину афроамериканец и наполовину японец, не относит себя к какому-то одному сообществу. Пожив в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, Лоно теперь управляет токийским представительством известного бутика уличной одежды Union и является тренером местного клуба Nike Run Club. Он не только носитель различных культур, но также диджей, модель и член бегового клуба AFE (Athletics Far East). Лоно занимается бегом не только для того, чтобы поддерживать себя в форме или общаться. Бег формирует его личный стиль и вдохновляет на самовыражение через моду и культуру. «Я довольно рано осознал связь спорта и моды и то, как они взаимодействуют, — говорит Лоно. — Мой стиль всегда был где-то посередине». В этой статье Лоно рассказывает о роли спорта в его стиле: сейчас, когда он занимается бегом, и в детстве, когда они с отцом вместе носили Jordan и смотрели баскетбол.
У тебя было примечательное детство, ты жил в нескольких городах на двух континентах. Когда ты начал интересоваться модой? И как этот опыт повлиял на тебя?
В детстве, сначала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем и в Токио, я точно видел много разных стилей. Мои родители работали в музыкальной индустрии, поэтому маму и папу всегда окружали артистичные, очень интересные персонажи, которые подчеркивали свой уникальный стиль. Мой отец работал в хип-хоп-индустрии, поэтому стиль и мода были важной частью его работы. Он всегда был хорошо одет и уделял особое внимание своему стилю, будь то костюм или повседневная спортивная одежда. Он заядлый любитель баскетбола, и он познакомил меня с этим видом спорта. Так что я видел, как баскетболисты и артисты, особенно хип-хоп-исполнители, сочетали одни и те же вещи. Я проникся баскетболом и культурой хип-хопа в столь раннем возрасте, что спортивная одежда, особенно Nike, вскоре стала основой моего гардероба. Отец всегда покупал мне кроссовки Jordan. У меня есть фото, где мне всего год, и я обут в Jordan. Позднее я видел по телевизору, как Джордан играет в таких же кроссовках, и это было лучшим чувством на Земле. Кроссовки всегда были важной частью образа для меня.
Вы с отцом когда-нибудь спорили о том, какая пара Jordan лучшая?
Не уверен, что мы когда-либо спорили, потому что он всегда был прав! И лучшая модель — это, вне всяких сомнений, Nike Air Jordan 11 “Concord”. Эта лаковая кожа смотрится невероятно стильно и роскошно на деревянном паркете в свете прожекторов.
На тебя повлиял индивидуалистичный стиль НБА и хип-хопа. Но, кажется, в Японии не особо поощряется выражение своей индивидуальности. Как ты нашел баланс?
Это очень интересно. В японских школах принято смешиваться с толпой и не выделяться. Но, разумеется, я чувствовал себя белой вороной из-за своего смешанного происхождения. Я несколько отличался, и я понимал это, но мне по-прежнему хотелось быть как все. Я пробовал одеваться как остальные. Потом я понял, что я либо слишком высокий, либо просто выгляжу иначе. Именно тогда я начал осознавать, что я не обязан одеваться определенным образом, потому что все равно буду отличаться. Так почему же не носить то, что я хочу? Это случилось не сразу. Только в старших классах или колледже я понял, что мой опыт позволяет мне делать что-то оригинальное в плане творчества и стиля.
«Любое мое занятие, включая бег, — это творческое самовыражение».
В беге, в отличие от баскетбола, не так много законодателей моды и инфлюэнсеров. Как бег повлиял на твой имидж?
Я стал заниматься бегом в колледже, и тогда я открыл для себя этот неповторимый стиль, поскольку бегового стиля практически нет в «уличной» моде. Я никогда не видел музыкантов или людей из мира моды в экипировке для бега, за исключением моментов, когда они были на пробежке. Я понял это и подумал, что было бы круто привнести это в мои повседневные образы. Особая эстетика — облегающий крой, укороченные шорты — определенно повлияли на мой стиль. Я стал уделять больше внимания размеру и посадке. Можно заметить, как бег влияет на мой общий силуэт. Я подумал, что это будет оригинально — добавить в свой повседневный гардероб классические беговые вещи Nike, например винтажные беговые куртки Nike, чтобы воссоздать эстетику прошлого и замиксовать ее с моей собственной.
«Я не обязан одеваться определенным образом, потому что все равно буду отличаться. Так почему же не носить то, что я хочу?».
Так же, как музыка и мода, бег — это нечто, чем ты можешь насладиться в одиночестве или в компании. Расскажи о беге с AFE.
Руководитель и основатель AFE Mr. DKJ вдохновляет меня свои органичным видением этой команды и огромной любовью к спорту. Он понимает, что для команды важны крепкие связи между ее участниками. К тому же, отсутствие ярко выраженной возрастной иерархии, принятой в японской культуре, создает комфортную среду для молодых бегунов, которые так же важны для клуба, как и более старшие. Участники AFE — это самые серьезные несерьезные бегуны в Токио из всех, кого я знаю. Они сохраняют дружеские отношения и в жизни и любят вместе пропустить по стаканчику после забега. У бегунов этого клуба невероятно сбалансированное отношение к бегу, работе и личной жизни. Здесь всегда живая атмосфера, и все любят обсудить новинки — не только беговые кроссовки, но и моду, гаджеты и прочие классные вещи.
Кажется, что все твои интересы объединяет то, что они служат способом самовыражения. Как ты думаешь, бег дополняет твое творчество?
Любое мое занятие, включая бег, — это творческое самовыражение. У всех есть своя причина, почему они бегают. Для меня это возможность сделать спорт частью чего-то большего. Искусство бега — это физическая активность, позволяющая узнать больше о себе, своем сознании, духе и творческой силе. Бег позволяет мне оставаться креативным, и это одна из основных причин, по которой я все еще бегаю. Когда я бегу, я будто почти не думаю. Но в то же время я обдумываю очень многое. Например, когда хочу понять, что включить в свой следующий DJ-сет, мое тело начинает разогреваться, и я отдаюсь потоку. Когда ты бежишь, ты будто можешь лучше что-то прочувствовать, чем просто сидя в своей комнате и слушая музыку.
Мой любимый [беговой] маршрут обычно пролегает через оживленные улицы в районах Сибуя, Харадзюку и Синдзюку. Я слушаю любимые треки в жанре хаус и наслаждаюсь потрясающим видом. Бег высвобождает креативную и позитивную энергию. Он погружает тебя в состояние потока, которое наполняет вдохновением для других хобби и творческих начинаний.
Текст: Джон Мой
Фотографии: Шунь
Впервые опубликовано: октябрь 2020 г.