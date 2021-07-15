Не только спорт: Лоно Бразил III развивает креативность через бег

У тебя было примечательное детство, ты жил в нескольких городах на двух континентах. Когда ты начал интересоваться модой? И как этот опыт повлиял на тебя?

В детстве, сначала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем и в Токио, я точно видел много разных стилей. Мои родители работали в музыкальной индустрии, поэтому маму и папу всегда окружали артистичные, очень интересные персонажи, которые подчеркивали свой уникальный стиль. Мой отец работал в хип-хоп-индустрии, поэтому стиль и мода были важной частью его работы. Он всегда был хорошо одет и уделял особое внимание своему стилю, будь то костюм или повседневная спортивная одежда. Он заядлый любитель баскетбола, и он познакомил меня с этим видом спорта. Так что я видел, как баскетболисты и артисты, особенно хип-хоп-исполнители, сочетали одни и те же вещи. Я проникся баскетболом и культурой хип-хопа в столь раннем возрасте, что спортивная одежда, особенно Nike, вскоре стала основой моего гардероба. Отец всегда покупал мне кроссовки Jordan. У меня есть фото, где мне всего год, и я обут в Jordan. Позднее я видел по телевизору, как Джордан играет в таких же кроссовках, и это было лучшим чувством на Земле. Кроссовки всегда были важной частью образа для меня.