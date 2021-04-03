Не только спорт: Лиллиан Ахенкан (@FlexMami) одевается для себя

Как менялось твое самовосприятие по мере взросления?

В школе я всё время носила форму. Фактически, я задумывалась о том, что надеть, лишь один день в неделю, когда ходила на субботние вечеринки. Где-то в глубине души меня очень привлекала мысль о том, что я повзрослею и смогу сама выбирать себе одежду.



После окончания школы ситуация изменилась кардинальным образом. Я спрашивала себя, кто я и как хочу выразить себя. Это впервые проявилось, когда мне было 20 с небольшим. Мне не хотелось носить джинсы и футболки с кроссовками, потому что я считала, что окружающие подумают, будто я ленивая. Я не сразу осознала, что это нормально — выбирать удобную одежду. Я заметила, что в западной культуре люди, которые любят наряжаться и одеваются стильно, вызывают у окружающих определенные ассоциации. В каком-то роде, это барьер для меня. И пусть это не очень приятно осознавать, но я люблю подмечать такие параллели.