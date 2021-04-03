Не только спорт: Лиллиан Ахенкан (@FlexMami) одевается для себя

На стиль Лиллиан Ахенкан сильно повлияли Гана, откуда она родом, Сидней, где она выросла, и уверенность, что она может быть такой, какой захочет.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
«[Меня вдохновляет] жить так, чтобы мои мечты становились реальностью», — говорит Лиллиан Ахенкан, также известная в социальных сетях и за их пределами как @FlexMami. 26-летняя жительница Сиднея уже смогла воплотить множество своих мечтаний, в том числе успела примерить на себя роль телеведущей, диджея, писательницы, автора подкастов и предпринимательницы. И это далеко не весь список, поскольку Лиллиан — яркий пример разносторонней творческой личности.
Лиллиан общается с людьми на разных платформах и в разных ситуациях, но при выборе одежды, которая сможет выразить ее стиль и ее личность, она ориентируется исключительно на свое мнение. «Я не из тех людей, которые подходят к творчеству исключительно с рациональной точки зрения. Творчество интуитивно, надо просто поймать нужную волну», — так Лиллиан объясняет, как она выбирает одежду. Конечно, если речь идет о том, как одеться на собеседование, Лиллиан признает, что «необходимо учитывать и целевую аудиторию. Когда я работаю онлайн, я могу надеть укороченный топ, но будет ли это уместно в конференц-зале? Вероятно, нет. Но при этом можно и попробовать, почему бы и нет».
Стиль Лиллиан, с одной стороны, отражает ее неповторимую индивидуальность и служит средством самовыражения, а с другой — тесно связан с культурой родной для Лиллиан Ганы. И в том числе с безграничной любовью к сочетаниям ярких красок и принтов этой страны. Однако Лиллиан не всегда была настолько уверенной в себе. Сегодня она расскажет о своей жизни, о том, как она научилась уважать культуру своего народа, как обрела и укрепила чувство своей идентичности, как смогла пойти против ожиданий, которые сковывали ее творческий потенциал и уверенность в себе.
«Я обожаю серьезные темы, люблю рассказывать о своих убеждениях и вдохновлять других делать то же самое».
Ты выбираешь одежду смелых расцветок с яркими принтами. Тебе всегда нравилась такая одежда?
Нет, в школе я увлекалась субкультурой scene kids («дети сцены»). В моем гардеробе было полно одежды черного и красного цвета с принтом в клетку. Потом я поняла, что мне совсем не нравится, что меня ассоциируют с детьми сцены или эмо. Да, в плане стиля я была похожа на эмо, но не психологически. [Когда я навещаю семью] я каждый раз вижу, что в Гане принято носить цветную одежду. Черное надевают только на похороны. Я чувствовала, что мой стиль противоречит всему, чему меня учили, он отделяет меня от моего народа и его традиций, и я чувствовала себя чужой. Жизнь в культуре [Ганы], в которой ценится самовыражение независимо от социально-экономического положения, действительно сыграло важную роль в том, что я стала выбирать яркую одежду с принтами.
Твоя семья как-то повлияла на твой путь к обретению себя? Как твои ганские корни и детство, проведенное в Сиднее, повлияли на твой стиль?
Да, конечно. В основном это проявлялось в том, что принято выглядеть соответственно ситуации. Для моей мамы очень важно было соблюсти правила приличия. Сначала я думала, это связано с культурой. Хотя моя мама 30 лет прожила в Сиднее, она не настолько ассимилировалась, как можно было бы ожидать. Она часто говорила, что в Гане девочки были бы невероятно рады носить то, что им нравится. Поэтому ее крайне удивило, что меня привлекает черная одежда, когда я могу украсить себя всеми этими красивыми штучками: сережками, повязками на голову и шарфами.
Как менялось твое самовосприятие по мере взросления?
В школе я всё время носила форму. Фактически, я задумывалась о том, что надеть, лишь один день в неделю, когда ходила на субботние вечеринки. Где-то в глубине души меня очень привлекала мысль о том, что я повзрослею и смогу сама выбирать себе одежду.
После окончания школы ситуация изменилась кардинальным образом. Я спрашивала себя, кто я и как хочу выразить себя. Это впервые проявилось, когда мне было 20 с небольшим. Мне не хотелось носить джинсы и футболки с кроссовками, потому что я считала, что окружающие подумают, будто я ленивая. Я не сразу осознала, что это нормально — выбирать удобную одежду. Я заметила, что в западной культуре люди, которые любят наряжаться и одеваются стильно, вызывают у окружающих определенные ассоциации. В каком-то роде, это барьер для меня. И пусть это не очень приятно осознавать, но я люблю подмечать такие параллели.
Такого рода параллели существуют не только в культуре, но и в гендерной идентичности, верно?
Для меня очень важно выразить мою женственность. Долгое время я думала: «Не хочу одеваться женственно, потому что "девочковый" стиль — это не про меня». Внезапно я поняла, что мне не важно, что подумают другие, что мне просто нравятся платья, мне нравится, что меня считают симпатичной. В то же время, возможно, завтра я надену костюм, и мне будет удобно в нем. Просто я ношу то, что мне нравится и в чем чувствую себя комфортно.
Можно сказать, что самовыражение и стиль — это практически одно и то же. Помимо одежды как еще ты выражаешь себя?
Словами! Я обожаю серьезные темы, люблю рассказывать о своих убеждениях и вдохновлять других делать то же самое. За последние несколько лет я также стала по-настоящему увлекаться обустройством дома, уделяю много времени рукоделию, декорирую интерьер и создаю уютное пространство, в котором чувствую себя превосходно. Я стараюсь осознанно подбирать мебель и декор для моего дома, чтобы каждая вещь вызывала позитивные эмоции. Я стараюсь не заполнять свое пространство самыми дешевыми вещами или тем, что отражает общепринятую моду. В первую очередь я обращаю внимание на узоры, цвета, принты и удобство, поэтому обстановка моего дома заряжает меня энергией и я рада возвращаться домой снова и снова.
«Бывает, в ситуациях, когда другие подумали бы, что не стоит одеваться так ярко, я наоборот думаю: „А почему бы и нет?” — и выбираю самую яркую одежду».
Ты по-прежнему чувствуешь давление со стороны окружающих? Например, как в школе, когда ты избегала носить цветную одежду, чувствуешь ли ты, что нужно одеваться не так ярко, особенно в Сиднее, где мода порой диктует довольно сдержанный стиль?
Нет. Я понимаю, почему некоторым людям нравится так одеваться, но меня всегда восхищала мысль быть уникальной (возможно, потому что я Водолей), быть самой собой, особенно там, где от меня ждут противоположного. Иногда это мешает мне, поскольку окружающие могут скептически отнестись к тому, гожусь ли я для той или иной работы. Они думают примерно так: «Хмм, если ты столько времени уделяешь своему внешнему виду, очевидно, что ты не сможешь уделить столько же внимания своей работе». Я постоянно сталкиваюсь с предубеждениями в отношении того или иного стиля одежды. Бывает, в ситуациях, когда другие подумали бы, что не стоит одеваться так ярко, я наоборот думаю: «А почему бы и нет?» — и выбираю самую яркую одежду. Если я должна быть в каком-то месте, почему я не могу быть собой?
Текст: Элла Джейн
Фото: Ясмин Сутеджа