Не только спорт: Синтия и Трэвис привлекают внимание к историям афро- и латиноамериканского сообществ

Пара из Мехико, которая помнит о своих корнях и создает платформу для будущих поколений
Культура
Синтия и Трэвис, стиль которых вдохновлен их происхождением, привлекают всеобщее внимание к историям афро- и латиноамериканского сообществ.
«Не только спорт» — это рубрика о молодых творческих людях, которые раскрывают себя через собственный стиль.
Творческий дуэт Синтии Сервантес Гамбс и Трэвиса Гамбса — просто команда мечты. Они основали творческую студию Maroon World — платформу, где находит отражение жизненный опыт темнокожих людей. С помощью изображений, которые бросают вызов стереотипным представлениям о красоте, гендере, мужественности и женственности, Синтия и Трэвис стремятся выразить силу духа афро- и латиноамериканского сообществ. «Всё, за что мы ни беремся, мы делаем осознанно, — говорит Синтия, переехавшая вместе с партнером в Мехико из Нью-Йорка. — Это наш основной принцип, которым мы руководствуемся с самого начала нашей работы».
Трэвис родился в Сент-Китсе и вырос в Бронксе, штат Нью-Йорк. Он известен как сооснователь популярного сайта Street Etiquette, который из блога о мужской одежде превратился в креативное агентство. Синтия, дочь иммигрантов из Мексики, выросла в городе Гавайиан Гарденс, штат Калифорния. Затем она переехала в Нью-Йорк, чтобы внести свой вклад в реформу образования. Работая директором старшей школы в Бронксе, она также находила время на творческие проекты с друзьями. Вместе пара работала над различными проектами, в том числе дизайном интерьеров, одеждой, фотографией и видео, давая возможность друг другу выразить творческие способности и поделиться своей культурной перспективой. «Вся наша жизнь — это стремление понять, как использовать доступные нам средства для творчества, — говорит Трэвис. — Нужно верить в свое дело, иначе успех не принесет тебе никакого счастья».
Синтия и Трэвис поженились на ранчо отца Синтии в Мичоакане (Мексика) в 2018 году и приняли решение переехать, чтобы начать новый этап в жизни. «Больше всего нам нравится то, насколько здесь спокойнее, — говорит Синтия. — В Мехико не так много белокожих людей, поэтому реже приходится сталкиваться с повседневной агрессией». Заселившись в новый дом, творческая пара открыла новую главу своей жизни — у них родился сын Тенок. Сегодня они расскажут, почему стиль для них — не просто средство самовыражения, а язык, который помогает поддерживать связь с сообществом и позволяет рассказать о своей истории.
Почему стиль стал таким важным элементом вашей жизни?
Трэвис: стиль стал для меня первым способом выразить свою индивидуальность. Сколько себя помню, меня всегда интересовала мода. В детстве я фанател от разных кроссовок и прочих подобных вещей. В 9 лет я хотел кроссовки за 100–125$ долларов, но мама их мне не покупала, что вполне справедливо. Поэтому в 16 лет я начал работать и стал безумным коллекционером кроссовок. В то время мой стиль был лишь отражением популярных трендов. С возрастом ты лучше понимаешь, что тебе идет, в чем тебе удобно, и понимаешь, что ты хочешь выразить. Твой внутренний голос не меняется радикально, но становится намного увереннее. Вот это мне нравится. Сегодня я прямо настоящий папа.
Синтия: стиль для меня — форма коммуникации. С помощью него ты можешь сообщить, кто ты, найти общий язык с другими людьми, которые разделяют твои интересы. Соглашусь с Трэвисом в том, что по мере развития личности всё меняется — и эта коммуникация тоже. На рейв-вечеринках в старшей школе я носила широкие джинсы, короткие топики и бандану на голове. Переходя от одного жизненного этапа к другому, ты словно невербально пытаешься передать, что ты — тоже часть определенного сообщества.
«Всё, за что мы ни беремся, мы делаем осознанно. Это наш основной принцип, которым мы руководствуемся с самого начала нашей работы».
Синтия
За эволюцией стиля конкретного человека всегда интересно наблюдать. Как, на ваш взгляд, изменились способы создания образов за последние десять лет?
Трэвис: мы были последним поколением, которому удавалось менять стиль аутентично. Сейчас всё просто копируется из Instagram. Стиль стал доступен каждому. Поэтому я ценю свое прошлое — мы могли позволить своему стилю развиваться медленно, становится по-настоящему уникальным. Наш стиль не был коллажем из модных вещей, которые легко можно купить.
Синтия: я думаю, что социальные сети позволяют людям быстро менять стиль. Сначала ты думаешь: «Хочу примерить на себя этот стиль», а уже на следующий день ты такая: «О нет», и переходишь к чему-то новому.
«Стиль для меня — форма коммуникации. На рейв-вечеринках в старшей школе я носила широкие джинсы, короткие топики и бандану на голове. Переходя от одного жизненного этапа к другому, ты словно невербально пытаешься передать, что ты — тоже часть определенного сообщества.».
Синтия
Синтия, ты перешла от работы в образовании в творческую сферу, но похоже, тема идентичности и поддержки афро- и латиноамериканских сообществ всё так же важна для тебя?
Синтия: да, я работала в сфере образования. Если конкретнее, я трудилась в некоммерческих организациях в бедных районах города. Это всегда было моей целью. Мне хотелось поддерживать афро- и латиноамериканские сообщества, помогать детям и семьям, но при этом я всегда оставляла какое-то время для творчества. Когда мы встретились с Трэвисом, он заметил, что я часто делаю для себя всякие коллажи. Я брала вырезки из журналов и обклеивала ими дверцы шкафчика. Тогда он сказал: «Людям за такое платят». Это было почти 8 лет назад, и тогда я даже не подозревала, какую работу могу найти для себя в творческой сфере. Я делала разовые проекты для друзей, а Трэвис мотивировал меня уделить больше внимания творчеству, и потому я решила сменить карьеру.
Трэвис, твоя работа с Джошуа Кисси в Street Etiquette сыграла немаловажную роль — по вашему примеру многие чернокожие люди также начали публиковать свои работы. Это очень важно.
Трэвис: тут на 100% соглашусь. В плане эстетики мы не всегда сходимся, но брать контроль над своей историей жизни и достигать равенства в индустрии — вот что действительно важно для всех нас.
Синтия: до этого во главе подобных проектов никогда не стояли двое творческих молодых темнокожих людей, и их энергия оказалась заразительной. Мы ведь тоже так можем — быть фотографами, креативными директорами, проводить крутые мероприятия, да всё что угодно. Думаю, это очень многих вдохновило.
Играет ли ваша родная культура какую-то роль в поисках собственного стиля?
Трэвис: для нас обоих это основа стиля. Моя культура и привела меня в эту сферу, ведь я всегда был ею окружен, впитывал ее, глядя на своих дядюшек, дедушку и других взрослых. Благодаря им я и научился строить свой образ. Синтия же любит носить вышитые мексиканские рубашки, как у своей бабушки.
Синтия: раньше я также носила много украшений. Однако сейчас я всё время провожу дома с ребенком, поэтому пришлось от них отказаться. Эти украшения достались мне от моей бабушки — на ее руках всегда было по несколько браслетов и три пары часов, которые изредка даже работали.
«С возрастом ты лучше понимаешь, что тебе идет, в чем тебе удобно, и понимаешь, что ты хочешь выразить. Сегодня я прямо настоящий папа».
Трэвис
Есть ли какие-то вещи, без которых вы не можете себя представить?
Трэвис: у нас есть вещи в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Мехико, на ранчо. Всё в разных местах, и я не так серьезно к этому отношусь. Незадолго до начала карантина я был дома у мамы и распаковывал кучу коробок. Тогда я и задумался, что когда-то всё это имело для меня огромное значение, но с тех пор мой образ мышления изменился.
Синтия: сейчас, когда у меня есть ребенок, я вряд ли надену большое платье с оборками и пряжками.
Трэвис: мы находимся дома целыми днями, так что об этом даже думать сложно.
Синтия: сейчас брюки надеть — уже модное событие.
Как думаете, переезд в Мехико помог вам изменить свой взгляд на творчество?
Трэвис: вся наша работа сейчас помогает нам установить связь с нашей культурой. Мы знали, что переезд в Мехико очень нас вдохновит. Мы хотели ощутить нечто совершенно новое. Я родился не в Америке, поэтому знаю, как смена окружения может зарядить энергией.
Синтия: думаю, что благодаря переезду в Мехико я еще больше стала ценить эстетику ручной работы, использовать подручные средства для создания стиля. Думаю, рождение ребенка тоже во многом повлияло на мой взгляд на творчество.
Как именно?
Синтия: он — мой самый любимый человек на свете. Прости, Трэвис! Мой сын вдохновляет меня, потому что я хочу делать что-то крутое, чтобы он взглянул и сказал: «Вау, это же сделали мои родители! Вы только посмотрите!». Я хочу оставить после себя наследие, фундамент, на базе которого он тоже смог бы развиваться. Чтобы он не просто сказал: «О, мои родители многого достигли», а решил бы: «Я возьму это и перейду на новый уровень» или что-то подобное. Сама мысль о том, что он увидит нашу работу, вдохновляет меня.
Текст: Девайн Блэкшер
Фото: Дориан Улисс Лопес Матиас
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.