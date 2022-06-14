Не только спорт: Синтия и Трэвис привлекают внимание к историям афро- и латиноамериканского сообществ

Трэвис: стиль стал для меня первым способом выразить свою индивидуальность. Сколько себя помню, меня всегда интересовала мода. В детстве я фанател от разных кроссовок и прочих подобных вещей. В 9 лет я хотел кроссовки за 100–125$ долларов, но мама их мне не покупала, что вполне справедливо. Поэтому в 16 лет я начал работать и стал безумным коллекционером кроссовок. В то время мой стиль был лишь отражением популярных трендов. С возрастом ты лучше понимаешь, что тебе идет, в чем тебе удобно, и понимаешь, что ты хочешь выразить. Твой внутренний голос не меняется радикально, но становится намного увереннее. Вот это мне нравится. Сегодня я прямо настоящий папа.



Синтия: стиль для меня — форма коммуникации. С помощью него ты можешь сообщить, кто ты, найти общий язык с другими людьми, которые разделяют твои интересы. Соглашусь с Трэвисом в том, что по мере развития личности всё меняется — и эта коммуникация тоже. На рейв-вечеринках в старшей школе я носила широкие джинсы, короткие топики и бандану на голове. Переходя от одного жизненного этапа к другому, ты словно невербально пытаешься передать, что ты — тоже часть определенного сообщества.