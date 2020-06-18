Создавай новые привычки с помощью метода маленьких привычек

Что такое «маленькие привычки», и как они работают?

Если ты хочешь изменить к лучшему свою повседневную жизнь, я могу посоветовать созданную мной систему, которая поможет формировать здоровые привычки надолго. Я называю ее «Маленькие привычки» (Tiny Habits).

Я разработал этот подход, потому что мне самому хотелось привить себе множество привычек, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Я изучаю науку о поведении в Стэнфордском университете, и за 10 лет исследований технических средств я понял одну самую важную истину: поведение меняется благодаря простым действиям.

Я месяцами изучал, как внедрить в свою повседневную жизнь новые привычки тренироваться, правильно питаться и восстанавливаться, а также сохранить их. И чем дольше я этим занимался, тем быстрее моя жизнь преображалась почти без усилий. Но мне хотелось узнать, сработает ли мой подход для других людей.