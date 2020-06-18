Создавай новые привычки с помощью метода маленьких привычек

Автор: доктор наук Брайан Джеффри Фогг
Что такое «маленькие привычки», и как они работают?
Если ты хочешь изменить к лучшему свою повседневную жизнь, я могу посоветовать созданную мной систему, которая поможет формировать здоровые привычки надолго. Я называю ее «Маленькие привычки» (Tiny Habits).
Я разработал этот подход, потому что мне самому хотелось привить себе множество привычек, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Я изучаю науку о поведении в Стэнфордском университете, и за 10 лет исследований технических средств я понял одну самую важную истину: поведение меняется благодаря простым действиям.
Я месяцами изучал, как внедрить в свою повседневную жизнь новые привычки тренироваться, правильно питаться и восстанавливаться, а также сохранить их. И чем дольше я этим занимался, тем быстрее моя жизнь преображалась почти без усилий. Но мне хотелось узнать, сработает ли мой подход для других людей.
«Внедрение маленьких изменений — это эффективный и даже забавный подход. Он быстро срабатывает и помогает значительно изменить жизнь».
Доктор наук Брайан Джеффри Фогг
Спустя девять лет я обучил формированию привычек более 40 000 людей и собрал более 500 000 единиц данных на тему того, как это работает. Я сделал общий вывод: внедрение маленьких изменений — это эффективный и даже забавный подход. Он быстро срабатывает и помогает значительно изменить жизнь.
Как работает формирование маленьких привычек
Благодаря маленьким изменениям ты можешь внедрить в свою жизнь привычки, не полагаясь на силу воли или мотивацию, которые не являются эффективными помощниками в этом деле. Научное объяснение этому очень простое: чем сложнее изменить поведение, тем больше мотивации для этого потребуется. Чтобы выполнить 100 бурпи, тебе скорее всего будет нужна целая команда людей, которые будут тебя подбадривать. Но если ты можешь положиться только на себя, и твоя внутренняя мотивация недостаточно сильна, ты быстро сдашься.
Чтобы избежать цикла подъемов и спадов, выбирай маленькие и простые действия. Пообещай себе делать по два бурпи в день, и скорее всего ты справишься с ними даже после долгого дня, когда тебе хочется просто лечь на диван. Самое главное — это постоянство. И таким образом будет гораздо проще осознать свой успех. Именно это ощущение стимулирует долгосрочные изменения.
Почему ощущение «сияния» приводит к успеху
Хотя нередко говорят, что привычки формируются благодаря их повторению, на самом деле они формируются с помощью эмоций. Когда ты внедряешь новую привычку и наслаждаешься успехом, твой мозг закрепляет новую привычку. Ощущение успеха создает химическую реакцию, которая доводит привычку до автоматизма в будущем. (Ведь суть привычки как раз в этом — когда ты делаешь что-то автоматически.)
«Проводя свои исследования, я выяснил, что привычки могут формироваться почти мгновенно, если ты в тот же момент почувствуешь сильное ощущение успеха».
Доктор наук Брайан Джеффри Фогг
Проводя свои исследования, я выяснил, что привычки могут формироваться почти мгновенно, если ты в тот же момент почувствуешь сильное ощущение успеха. Кроме того, я понял, что у этого ощущения нет своего названия. Поэтому в моей книге Tiny Habits я назвал его «эмоциональным сиянием».
Чтобы действительно преуспеть в формировании привычек, нужно научиться чувствовать «сияние». Это очень мощное ощущение, и придаваемая им уверенность повлияет на то, как ты ежедневно принимаешь решения.
Использование «маленьких привычек» на практике
Я написал книгу о том, как заставить метод «маленьких привычек» работать, и предлагаю бесплатную пятидневную программу, во время которой ты сможешь получить советы от меня или специалиста, которого я обучал.
А прямо здесь и сейчас я расскажу о трех простых шагах, которые делают этот метод эффективным.
1. Составь новую привычку так, чтобы она была маленькой.
Какая бы привычка тебя ни интересовала (и кстати, убедись, что ты действительно хочешь ее сформировать, а не думаешь, что она нужна тебе просто так), сформулируй ее так, чтобы она была маленькой и конкретной. Когда я говорю «маленькая», я действительно рекомендую опустить планку пониже. Мои исследования доказывают, что это обязательное условие для успеха. Например, если ты хочешь лучше спать, твоей маленькой привычкой может стать зарядка телефона на кухне, а не в спальне. А если ты хочешь чаще заниматься спортом, в качестве маленькой привычки можно выбрать сбор сумки для тренировок с вечера. И если ты когда-либо захочешь сделать свою привычку более масштабной, например выполнять двадцать бурпи вместо двух, это будет просто замечательно.
«Главная мысль: чем меньше будет твоя новая привычка, тем реже тебе придется полагаться на мотивацию».
Доктор наук Брайан Джеффри Фогг
Просто воспринимай это как приятное дополнение, а не как требование, необходимое для твоего будущего. Главная мысль: чем меньше будет твоя новая привычка, тем реже тебе придется полагаться на мотивацию.
2. Определи, в какой момент ты можешь встроить новую привычку в свой график.
Например, новая привычка делать три медитативных вдоха может удачно подойти для момента, когда ты наливаешь себе утреннюю чашку кофе или едешь на работу. Чтобы еще прочнее закрепить новую привычку, запиши последовательность действий:
Когда я налью свой утренний кофе, я сделаю три медитативных вдоха.
Рутинные дела, которые ты уже выполняешь (например, пьешь кофе по утрам), служат лучшим напоминанием для новой привычки (сделать три вдоха).
3. Формируй привычку целенаправленно.
Теперь ты знаешь, что ощущение «сияния» закрепляет новые привычки, но не следует пускать все на самотек. Ты можешь перенастроить свои эмоции и умышленно заставить привычку сформироваться, целенаправленно вызывая ощущение «сияния».
«Благодаря ощущению успеха привычка может сформироваться всего за несколько дней».
Доктор наук Брайан Джеффри Фогг
Некоторые люди могут вызывать ощущение «сияния» в любой момент, например, просто сжав руку в кулак (в стиле Тайгера Вудса). Другие люди могут почувствовать «сияние» с помощью быстрого танца под любимую песню, которую они прокручивают у себя в голове. Кроме того, многие могут вызвать это ощущение, сказав себе «Отлично!» или «Вот молодец!». Попробуй разные варианты и найди тот, который подходит именно тебе. Например, чтобы закрепить привычку выполнять бурпи, после последнего прыжка ты можешь сжать ладонь в кулак и сказать себе: «Я молодец!». Благодаря ощущению успеха привычка может сформироваться всего за несколько дней.
А если по-прежнему не получается ее закрепить, попробуй уменьшить ее еще больше. Или подбери для этой привычки другую ситуацию в своем распорядке дня. Если же тебе кажется, что хвалить себя — это перебор, подбери другой способ почувствовать «сияние».
Помни, что некоторые привычки удается закрепить почти моментально, а с другими приходится потрудиться. Иногда ты будешь понимать, что на самом деле эта привычка тебе не нужна. И это нормально. Вычеркни ее из своего плана и сконцентрируйся на новых нужных привычках. Со временем ты овладеешь навыками, которые разовьют у тебя новую суперспособность — возможность меняться.
Доктор наук Брайан Джеффри Фогг является основателем лаборатории поведенческого дизайна в Стэнфордском университете.
Tiny Habits® — это зарегистрированный товарный знак