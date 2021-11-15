Как подобрать лучшую обувь для широкой стопы

Как найти идеальную обувь для широкой стопы
Руководство по покупке
Если у тебя широкая стопа, тебе нужна соответствующая обувь. Но не в каждом магазине она есть. Вот что нужно учитывать при покупке обуви.
Правильно ли сидит твоя обувь? Скорее всего, у тебя нет сомнений на этот счет. Но многие носят обувь неправильного размера. Как показало исследование опубликованное в июле 2018 года в журнале Journal of Foot and Ankle Research, лишь около трети людей носят обувь, которая им подходит.
И зачастую люди выбирают обувь верной длины, но неправильной ширины. Вышеупомянутое исследование также показало, что 64% людей носят слишком узкую обувь.
Если у тебя широкая стопа, то обувь правильного размера избавит тебя от дискомфорта и защитит от травм, особенно если ты занимаешься спортом. Бегуны, баскетболисты и другие атлеты подвергают свои ноги существенным нагрузкам, поэтому очень важно о них заботиться.
Даже если ты думаешь, что обувь тебе подходит, удели несколько минут тому, чтобы узнать, широкая ли у тебя стопа. Тогда ты точно сможешь подобрать идеальную пару для твоего вида спорта или активности.
Широкой стопе — широкая обувь
Кроссовки, созданные для более широкой стопы, обычно имеют ту же конструкцию пятки, что и в стандартных кроссовках, но у них более крупный носок, они шире в передней части стопы и иногда глубже.
Кроссовки для широкой стопы могут иметь и другие особенности, например детали из амортизирующего пеноматериала, высококачественные материалы верха (кожаный верх для кроссовок или воздухопроницаемый сетчатый верх для беговой обуви) и поддержку свода стопы.
Во время шопинга на сайте или в магазине нужно учитывать несколько моментов, чтобы купить обувь для широкой стопы, в которой тебе будет комфортно и удобно на пути к новым вершинам.
Как найти идеальную обувь для широкой стопы
1.Покупай во второй половине дня
В течение дня стопы становятся шире. Ноги могут уставать и становиться более чувствительными, если ты много ходишь. Если у тебя есть возможность примерить обувь, когда ноги находятся не в лучшем состоянии, ты, скорее всего, заметишь даже самые небольшие различия в посадке.
Но эти незначительные несовершенства могут стать куда ощутимее после длинной пробежки или во время второй тренировки за день. Например, если посадка в области носка кажется немного плотной в магазине, она может стать еще более плотной — вплоть до болевых ощущений — когда ты начнешь бегать.
2.Учитывай толщину носков
При выборе обуви обязательно надевай те носки, в которых ты обычно тренируешься. Возможно, у тебя есть несколько пар разных носков под определенные тренировки.
Для оптимальной посадки перед покупкой примеряй обувь на все носки, которые планируешь носить. Например, в компрессионных носках стопа будет уже, а для шерстяных походных носков потребуется больше места.
3.Возьми с собой ортопедические стельки
Если ты носишь ортопедические стельки, возьми их с собой в магазин обуви. В зависимости от типа стелек, обувь может садиться абсолютно по-разному.
Обычно стандартная стелька кроссовок вынимается, а на ее место вставляется ортопедическая стелька. Но чаще всего ортопедические стельки толще стандартных, поэтому важно примерить обувь и пройтись в ней, вставив те стельки, которые ты планируешь носить.
4.Примерь обувь на обе ноги
Это может показаться очевидным, но примерь обе кроссовки, прежде чем определиться с покупкой. Нередко одна стопа бывает шире или длиннее другой. В таком случае лучше купить кроссовки, которые подходят более крупной стопе.
Но поскольку носить обувь неподходящего размера для меньшей ноги тоже не лучший вариант, некоторые атлеты покупают сразу две пары обуви.
В особых случаях, например когда размер стоп отличается минимум на 1,5 размера, Nike предлагает обувь с двойным размером. Обратись в службу поддержки Nike для получения более подробной информации.
5.Проведи визуальное сравнение
Перед тем как примерить кроссовки, приставь их к своим стопами и сравни ширину обуви с шириной стопы. Обувь должна выглядеть немного шире. Несмотря на то, что стопа может поместиться в более узкую обувь, ей будет слишком тесно для комфортного движения.
Если обувь кажется слишком узкой, попроси другую полноту. Как правило, обувь для широкой стопы на 1 сантиметр шире стандартной, а обувь для очень широкой стопы на 2 сантиметра шире.
6.Проверь их в деле
Перед покупкой любой обуви нужно пройтись в ней по магазину или по дому (если условия физического или интернет-магазина позволяют). Бывает, что в магазине обувь ощущается очень комфортной, но спустя пару километров ходьбы по асфальту ноги начинают жутко болеть.
В некоторых магазинах беговой обуви есть беговые дорожки для тестирования кроссовок перед покупкой. Другие магазины разрешают пробежаться в кроссовках по улице. Если ты покупаешь обувь онлайн, убедись, что политика возврата магазина позволяет вернуть обувь даже после пробного забега. Nike предлагает политику возврата с увеличенным до 60 дней сроком, которая позволяет вернуть обувь, если она тебе не подошла.
И, наконец, помни, что размер стопы может меняться с возрастом. Даже если ты носишь один и тот же размер уже долгое время, разумно будет измерять стопу раз в несколько лет, чтобы точно покупать подходящую обувь.
Как понять, широкая ли у меня стопа?
Возможно, тебе уже приходилось сталкиваться в магазинах обуви с металлическим прибором для определения размера (устройством Браннока).
Но сегодня большинство из нас покупают обувь в Интернете, выбирая тот размер, какой мы берем обычно. Так как же понять, широкие у тебя стопы или нет?
Один из самых простых способов — использовать мобильное приложение (например, приложение от Nike), которое сканирует стопу целиком, измеряет ее в 13 точках и выдает результат за считаные секунды.
Ты также можешь измерить свои стопы при помощи сантиметра (или линейки), ручки и двух листов бумаги.
- Разуйся.
- Положи лист бумаги на пол и встань на него.
- Обведи контур стопы.
- Измерь самую широкую часть стопы (на уровне поперечного свода).
- Выполни те же действия для другой ноги.
Затем сравни результаты измерения с онлайн-таблицей, чтобы определить, какая у тебя стопа: узкая, обычная, широкая или очень широкая.
Например, если ты носишь женский размер 7 (37), а ширина стопы составляет 8,7 см в самой широкой части, тебе подойдут кроссовки средней ширины. Если ширина составляет 8,4 см, то тебе подойдет узкая обувь, а если ширина равна 9 см, то лучшим вариантом будет широкая обувь.
Почему стопа может быть широкой
- Вальгусная деформация. Эти доставляющие дискомфорт костные бугорки развиваются, когда большой палец ноги сильно сгибается внутрь, а не направлен прямо. Вальгусная деформация может развиться при постоянном ношении обуви неправильного размера или при таком заболевании, как артрит. Бывают и другие патологии, такие как искривление пальцев и мозоли, при которых необходимо носить широкую обувь.
- Плоскостопие. Оно бывает наследственным и приобретенным. Когда свод стопы исчезает, она становится шире. У людей, которые находятся на ногах большую часть дня, со временем может развиться плоскостопие, особенно если они носят обувь без поддержки свода стопы.
- Задержка жидкости. Стопы могут отекать во время беременности или в результате предменструальных гормональных изменений. Также отек может быть связан с приемом определенных лекарственных препаратов или с такими заболеваниями, как застойная сердечная недостаточность.
- Генетика. Некоторые люди рождаются с более широкими стопами. Если у родителей широкие стопы, скорее всего, у тебя тоже.
- Беременность. Стопы женщин могут становиться заметно шире на втором и третьем триместрах беременности. В этот период гормоны дают связкам немного расслабиться, в результате чего стопы становятся шире.
Зачем покупать обувь для широкой стопы?
Поскольку не каждый производитель обуви выпускает модели разной полноты, найти обувь подходящего размера для широкой стопы бывает непросто. В результате можно поддаться соблазну купить обувь стандартной полноты, просто потому что тебе нравится дизайн, хотя тебе будет в ней тесно.
Однако ношение обуви неправильного размера имеет свои негативные последствия: болевые ощущения, дискомфорт, отечность, мозоли и боли в области свода стопы в краткосрочной перспективе. А со временем может развиваться вальгусная деформация первого пальца стопы, искривление пальцев, кожные наросты, врастание ногтей, защемление нервов, остеофиты и т. д.
Кроме того, ухудшение состояния стоп у пожилых людей и людей с сахарным диабетом вызвано обувью с неправильной посадкой. Они часто носят слишком узкую обувь, а для людей с диабетом это чревато развитием периферической нейропатии, которая может привести к болям, язвам стопы и ампутации нижних конечностей.
Правильная посадка также является необходимым условием для комфорта и оптимальной функциональности. Согласно исследованию, опубликованному в марте 2020 года в журнале Journal of Sports Science and Medicine, правильная обувь для бега может повысить комфорт, улучшить показатели бега и потенциально снизить риск травм.
Кроме того, многие беговые кроссовки обеспечивают определенные преимущества, такие как поглощение ударных нагрузок и стабилизация. Однако в исследовании Journal of Foot and Ankle Research, проведенном в июле 2018 года, было установлено, что обувь не может отвечать своим функциональным особенностям, если не подходит по размеру.
Чтобы всегда оставаться в движении, а не на скамейке запасных, важно выбирать оптимальную обувь.
Часто задаваемые вопросы о широких стопах
Насколько обувь на широкую и очень широкую ногу отличается от стандартной?
Разница в ширине составляет примерно 1 см. Например, ширина наших кроссовок для широкой ноги будет примерно на 1 см больше, чем ширина стандартных кроссовок, а ширина кроссовок для очень широкой ноги — примерно на 1 см больше, чем ширина кроссовок для широкой ноги.
Как найти обувь на широкую ногу на Nike.com?
На Nike.com ты легко можешь найти обувь подходящей ширины. Выбери обувь в интересующей тебя категории (например, «Мужчины»). И с помощью фильтров выбери оптимальную ширину. Модели с увеличенной шириной представлены в линейках Nike Air Zoom Pegasus, Nike Air Zoom Structure и Nike Zoom Vomero.