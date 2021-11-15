Как подобрать лучшую обувь для широкой стопы

Правильно ли сидит твоя обувь? Скорее всего, у тебя нет сомнений на этот счет. Но многие носят обувь неправильного размера. Как показало исследование опубликованное в июле 2018 года в журнале Journal of Foot and Ankle Research, лишь около трети людей носят обувь, которая им подходит.

И зачастую люди выбирают обувь верной длины, но неправильной ширины. Вышеупомянутое исследование также показало, что 64% людей носят слишком узкую обувь.

Если у тебя широкая стопа, то обувь правильного размера избавит тебя от дискомфорта и защитит от травм, особенно если ты занимаешься спортом. Бегуны, баскетболисты и другие атлеты подвергают свои ноги существенным нагрузкам, поэтому очень важно о них заботиться.

Даже если ты думаешь, что обувь тебе подходит, удели несколько минут тому, чтобы узнать, широкая ли у тебя стопа. Тогда ты точно сможешь подобрать идеальную пару для твоего вида спорта или активности.