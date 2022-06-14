Какая обувь лучше всего подходит для ходьбы?

Одной идеальной пары обуви для ходьбы, которая подойдет для любого маршрута, не существует. Ты ценишь комфорт превыше всего или тебе нужна обувь, которая хорошо проявит себя на больших расстояниях? По какой поверхности ты обычно ходишь? И, наконец, насколько тебе важен дизайн и цвет обуви при выборе новой пары для своего гардероба?



Выбирай обувь Nike для ходьбы, которая соответствует твоим потребностям, будь то в области комфорта, дистанции, стиля или поверхности.



КОМФОРТ



Преодолеваешь пешком по несколько километров каждое утро? Или регулярно совершаешь длительные прогулки со своим питомцем или другом? Тебе нужны амортизация и комфорт, и ты хочешь ощущать их с самого первого шага?



Выбирай обувь с мягкой амортизацией Nike React. Важно, чтобы верх тоже был удобным. Верх из материала Nike Flyknit обеспечивает гибкость, воздухопроницаемость, плотную посадку и поддержку там, где это необходимо.



РАССТОЯНИЕ



Если ты преодолеваешь серьезные дистанции (иногда в очень быстром темпе), тебе нужна функциональная обувь. Выбирай пару с легким амортизирующим пеноматериалом, которая обеспечит поддержку и стабилизацию. Пеноматериал Nike ZoomX обеспечивает максимально возможный возврат энергии, позволяя тебе ходить дольше.



СТИЛЬ



Хочешь, чтобы все оборачивались, когда ты идешь по улице? Или на треке? И даже по дороге в магазин! Но при этом хочешь чувствовать себя максимально комфортно? Большинство легендарных моделей Nike обеспечивают достаточную амортизацию и поддержку, позволяя тебе при этом выглядеть стильно. Например, кроссовки Nike Huarache в стиле 90-х годов — смелое дополнение к любому гардеробу.



ПОВЕРХНОСТЬ



Ты не боишься грязи, и тебе нужно хорошее сцепление для прогулок по тропам? Ты любишь проводить время на улице, и на твоей подошве всегда можно увидеть следы травы и земли? Выбирай пару для трейлраннинга с верхом, который будет защищать стопу от камней и неровностей, амортизирующей и стабилизирующей подошвой и подметкой с достаточным сцеплением для пересеченной местности. Беговые кроссовки Nike Trail обеспечивают надежную защиту и вентиляцию, позволяя ногам дышать во время прогулок по живописным местам.



ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ



Выбирая свою идеальную пару Nike для ходьбы, обращай внимание на эти ключевые слова.

Zoom: легкость и мгновенная амортизация для тренировок и соревнований.

React: мягкий и упругий, легкий и долговечный пеноматериал для комфорта на весь день.

Air: максимальная амортизация для потрясающего комфорта.

Free: минималистичная и гибкая конструкция для естественной свободы движений.

Shield: водоотталкивающий материал, чтобы непогода не помешала прогулке.

Flyknit: верх, который плотно облегает стопу.

ACG: экипировка для любых погодных условий.