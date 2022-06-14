Какая обувь лучше всего подходит для ходьбы?

Как выбрать комфортную обувь для ходьбы
Руководство по покупке
Неважно, собираешься ты на короткую прогулку или же планируешь изучать незнакомый город, тебе обязательно нужна надежная обувь. Узнай, как выбрать лучшую обувь для ходьбы.
Твои ноги ходят по городским тротуарам, шагают по грунтовым дорогам и взбираются по крутым горным тропам, помогая тебе исследовать окружающий мир в удобном для тебя темпе. Они заслуживают комфорта. И для небольшой прогулки вокруг дома, и для долгого путешествия важно подобрать правильную пару обуви, в которой будет удобно ходить.
Но одной идеальной пары для всех и каждого не существует. Выбор обуви для ходьбы зависит от твоей цели. Мы расскажем, как подобрать идеальную пару для комфорта на любой дистанции.
6 главных характеристик обуви для ходьбы
При покупке обуви для ходьбы обращай внимание на ее конструкцию. Для такой обуви характерны следующие детали:
- Большой носок, в котором будет много места для пальцев ног и который не будет натирать
- Бортик сзади, который амортизирует пятку, обеспечивает плотную посадку и защищает ахиллово сухожилие благодаря твердой внутренней конструкции
- Верх, который фиксирует стопу и отводит влагу, обеспечивая защиту от непогоды
- Стелька, обеспечивающая амортизацию и поддерживающая свод стопы
- Подошва с гелем, пеноматериалом с эффектом памяти или подушкой Air для снижения ударных нагрузок во время ходьбы
- Подметка, которая обеспечивает уверенное сцепление с поверхностью (благодаря выступам для пересеченной местности или плоской поверхности для стабилизации на асфальте)
Как оценить стабилизацию и амортизацию
Важно, чтобы обувь для ходьбы обеспечивала стабилизацию и не стесняла движений. Во время примерки при попытке повернуть стопу в обуви должно ощущаться умеренное сопротивление. А при сгибании носка недалеко от свода стопы обувь должна складываться на уровне подъема стопы. Если тебе нужна дополнительная поддержка у основания стопы, выбирай обувь для пешего туризма или для трейлраннинга с более широкой подметкой.
Уровень амортизации зависит от расстояния и скорости твоей ходьбы. Хорошая обувь для ходьбы должна обеспечивать достаточную амортизацию, чтобы поглощать удары, когда нога касается земли, но не должна быть слишком тяжелой, чтобы не перевешивать стопу и не замедлять движение. Не стоит выбирать минималистичные кроссовки без перепада между носком и пяткой, которые не обеспечивают достаточную амортизацию.
Большинство любителей ходьбы ищут обувь с небольшим перепадом между пяткой и носком, поскольку обувь со значительным перепадом меняет естественную постановку стопы. Кроссовки с небольшим перепадом между пяткой и носком обеспечивают такую же амортизацию в передней части стопы, как и в области пятки, равномерного распределяя вес.
Советы по подбору посадки
- При выборе новой пары для ходьбы никогда не надейся, что неудобная обувь со временем разносится. В правильной обуви тебе будет удобно с первых минут.
- При отсутствии болей не следует погружаться в тему исправления пронации или заваливания стопы. Если у тебя есть плоскостопие или высокий свод, выбирай нейтральную обувь для ходьбы.
- Перед покупкой важно немного пройтись в новой обуви. К счастью, Nike для любой пары кроссовок предлагает бесплатный пробный период в 60 дней. Если обувь тебе не понравилась, ты можешь вернуть ее даже после прогулки по улице.
- Измерь стопу, чтобы подобрать подходящий размер, особенно если заказываешь обувь через Интернет. Если покупаешь обувь для ходьбы в стиле унисекс, воспользуйся таблицей размеров Nike для перевода мужских размеров в женские или наоборот. Кроме того, важно измерить ширину стопы и выбирать обувь для ходьбы на широкую или узкую ногу, если необходимо.
- Если одна стопа больше другой, выбирай размер под большую стопу.
- Примеряй новые кроссовки вечером, так как к вечеру ноги немного отекают. Иначе на вечерней прогулке можно обнаружить, что обувь немного жмет.
- На примерку надень те же носки из влагоотводящей ткани, в которых ты планируешь ходить.
Расстановка приоритетов
Одной идеальной пары обуви для ходьбы, которая подойдет для любого маршрута, не существует. Ты ценишь комфорт превыше всего или тебе нужна обувь, которая хорошо проявит себя на больших расстояниях? По какой поверхности ты обычно ходишь? И, наконец, насколько тебе важен дизайн и цвет обуви при выборе новой пары для своего гардероба?
Выбирай обувь Nike для ходьбы, которая соответствует твоим потребностям, будь то в области комфорта, дистанции, стиля или поверхности.
КОМФОРТ
Преодолеваешь пешком по несколько километров каждое утро? Или регулярно совершаешь длительные прогулки со своим питомцем или другом? Тебе нужны амортизация и комфорт, и ты хочешь ощущать их с самого первого шага?
Выбирай обувь с мягкой амортизацией Nike React. Важно, чтобы верх тоже был удобным. Верх из материала Nike Flyknit обеспечивает гибкость, воздухопроницаемость, плотную посадку и поддержку там, где это необходимо.
РАССТОЯНИЕ
Если ты преодолеваешь серьезные дистанции (иногда в очень быстром темпе), тебе нужна функциональная обувь. Выбирай пару с легким амортизирующим пеноматериалом, которая обеспечит поддержку и стабилизацию. Пеноматериал Nike ZoomX обеспечивает максимально возможный возврат энергии, позволяя тебе ходить дольше.
СТИЛЬ
Хочешь, чтобы все оборачивались, когда ты идешь по улице? Или на треке? И даже по дороге в магазин! Но при этом хочешь чувствовать себя максимально комфортно? Большинство легендарных моделей Nike обеспечивают достаточную амортизацию и поддержку, позволяя тебе при этом выглядеть стильно. Например, кроссовки Nike Huarache в стиле 90-х годов — смелое дополнение к любому гардеробу.
ПОВЕРХНОСТЬ
Ты не боишься грязи, и тебе нужно хорошее сцепление для прогулок по тропам? Ты любишь проводить время на улице, и на твоей подошве всегда можно увидеть следы травы и земли? Выбирай пару для трейлраннинга с верхом, который будет защищать стопу от камней и неровностей, амортизирующей и стабилизирующей подошвой и подметкой с достаточным сцеплением для пересеченной местности. Беговые кроссовки Nike Trail обеспечивают надежную защиту и вентиляцию, позволяя ногам дышать во время прогулок по живописным местам.
ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ
Выбирая свою идеальную пару Nike для ходьбы, обращай внимание на эти ключевые слова.
- Zoom: легкость и мгновенная амортизация для тренировок и соревнований.
- React: мягкий и упругий, легкий и долговечный пеноматериал для комфорта на весь день.
- Air: максимальная амортизация для потрясающего комфорта.
- Free: минималистичная и гибкая конструкция для естественной свободы движений.
- Shield: водоотталкивающий материал, чтобы непогода не помешала прогулке.
- Flyknit: верх, который плотно облегает стопу.
- ACG: экипировка для любых погодных условий.
Обувь для ходьбы или обувь для бега
Некоторые модели Nike для ходьбы представлены как беговые. Без паники! Наши уникальные инновации для бега также отлично работают и при пеших прогулках.
Несмотря на разницу в скорости и степени поглощения ударных нагрузок, одна и та же пара отлично подойдет как для ходьбы, так и для бега. Кроссовки Nike созданы для максимального комфорта при движении и обеспечивают надежную поддержку при каждом шаге.
Обувь для ходьбы или ботинки для треккинга
Туристические ботинки похожи на обувь для трейлраннинга и тоже отлично подходят для ходьбы или бега по пересеченной местности. Однако существуют некоторые ключевые различия между треккинговой обувью и обувью для ходьбы.
- Ботинки для треккинга обеспечивают более высокую степень стабилизации при подъеме вверх по склону, но они тяжелее, чем обувь для ходьбы, и могут замедлить твое движение.
- Ботинки для треккинга более прочные и лучше защищают от непогоды, но при этом не обеспечивают такой воздухопроницаемости.
- Ботинки для треккинга не дадут ногам замерзнуть в холодную погоду, а обувь для ходьбы сохраняет ощущение прохлады летом.
- Обувь для ходьбы более универсальна, чем треккинговая обувь, и при этом обеспечивает достаточное сцепление. Многие модели обуви для ходьбы также подходят для бега.
Часто задаваемые вопросы
Какая обувь лучше всего подходит для ходьбы?
Лучшая обувь для ходьбы — обувь с хорошей посадкой, оптимальной амортизацией и стабилизацией. Выбирай обувь, которая поддерживает стопу, не стесняет движений и поглощает ударные нагрузки, но при этом не слишком тяжелая. Для ходьбы могут отлично подойти модели для бега по шоссе, трейлраннинга или треккинга.
Как часто следует менять обувь для ходьбы?
По данным клиники Mayo, обувь для ходьбы следует менять каждые 450–650 км. Это примерно каждые полгода, если ты ходишь около 30 минут в день. Если ты не знаешь, какую дистанцию вы уже прошагали вместе, ориентируйся на признаки износа. Если рисунок протектора стерся или обувь клонится в сторону, настало время купить новую пару. Доверяй своим ногам: если чувствуешь, что обувь стала хуже поглощать ударные нагрузки или появился какой-то дискомфорт, купи новую пару.
Сколько пар обуви для ходьбы следует иметь в своем гардеробе?
Рекомендуется иметь не менее двух пар, чтобы можно было менять их. Исследование, опубликованное в феврале 2015 года в журнале Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, подтвердило, что попеременное ношение разных пар обуви снижает риск травмирования стопы на 39%. Если ты купишь две пары обуви сейчас, тебе еще долго не придется беспокоиться об их замене.
Какая обувь для ходьбы самая удобная?
Туристы обычно много ходят по новым местам, поэтому если планируешь поездку, убедись, что у тебя есть хорошая пара обуви для ходьбы. Выбирай функциональную обувь, которая обеспечивает достаточную амортизацию и эффективно поглощает ударные нагрузки при длительной ходьбе.
Какую обувь для ходьбы следует выбирать людям с подошвенным фасциитом?
Если ты испытываешь боль в области пятки (признак подошвенного фасциита), правильно подобранная обувь для ходьбы поможет уменьшить дискомфорт. Выбирай модель с поддержкой свода стопы и прочной, но не жесткой подметкой. Несмотря на то, что большинству любителей ходьбы подходит обувь с небольшим перепадом между пяткой и носком, при подошвенном фасциите стоит выбирать модели с более высоким перепадом. Убедись, что обеспечивается достаточная амортизация в передней части стопы.