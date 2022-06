Какая обувь лучше всего подходит для ходьбы?

Рекомендуется иметь не менее двух пар, чтобы можно было менять их. Исследование, опубликованное в феврале 2015 года в журнале Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, подтвердило, что попеременное ношение разных пар обуви снижает риск травмирования стопы на 39%. Если ты купишь две пары обуви сейчас, тебе еще долго не придется беспокоиться об их замене.