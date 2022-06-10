Лучшие кроссовки для бега на длинные дистанции

Какая обувь лучше всего подходит для бега на длинные дистанции?
Руководство по покупке
Подбор оптимальной обуви для бега на длинные дистанции зависит от твоих предпочтений по посадке, типов пробежек и поверхности, по которой ты бегаешь.
Требования к беговым кроссовкам всегда высоки — неважно, готовишься ты к своему седьмому марафону или только начинаешь бегать на серьезные дистанции. Преодоленное расстояние, тип пробежки и беговая поверхность могут меняться от недели к неделе. У каждой пробежки есть цель, как и у каждой модели беговых кроссовок. Мы поможем тебе подобрать оптимальную обувь для бега на длинные дистанции в зависимости от твоих предпочтений, типов пробежек, беговой поверхности и других факторов, которые могут играть важную роль при достижении беговых целей.
Лучшая обувь для бега на длинные дистанции
Независимо от стиля бега или твоих целей у нас найдется подходящая обувь для тебя. Делай выбор на основе своего типа тренировочных пробежек и забегов.
Длинные пробежки в спокойном темпе
Длинные пробежки в спокойном темпе — неотъемлемая часть любой программы тренировок. Длинная пробежка в спокойном или среднем темпе помогает развить силу и подготовить аэробную базу, а также восстановиться после тяжелого забега. Эти кроссовки предназначены для комфортного легкого бега.
По дороге
- Кроссовки Nike React Infinity: это модель для комфорта на протяжении всей дистанции. Она обеспечивает мягкость, амортизацию и плавность движений, а также высочайший уровень стабилизации. Воздухопроницаемый верх из материала Nike Flyknit с технологией Flywire поддерживает стопу, а пеноматериал Nike React поглощает ударные нагрузки и обеспечивает комфорт на всей дистанции.
- Кроссовки Nike Invincible: ты не достигнешь своей цели без регулярных пробежек. Модель с легким амортизирующим пеноматериалом Nike ZoomX и вафельной подметкой во всю длину обеспечивает сцепление с поверхностью и позволит тебе преодолеть много километров пути. Стабилизирующий верх надежно фиксирует стопу на протяжении всей дистанции.
- Кроссовки Nike Miler: эта линейка дает стабилизацию и комфорт во время ежедневных пробежек. Амортизация Nike React обеспечивает упругость, а подошва изогнутой формы поддерживает стопу на всех трех фазах ее движения. Минималистичный верх отвечает за надежную посадку и снижение веса обуви.
По пересеченной местности
- Кроссовки Nike Wildhorse: амортизация Nike React и резиновая подметка по всей длине снижают ударные нагрузки при беге по тропам, где много камней и корней. Верх обеспечивает улучшенную вентиляцию, а бортик защищает от попадания грязи внутрь кроссовок.
- Кроссовки Nike Pegasus Trail: подметка Nike React, напоминающая шины горных велосипедов, обеспечивает плавность движений стопы и стабилизацию на тропах. Новый дизайн верха демонстрирует классический образ Pegasus и обеспечивает фиксацию стопы и вентиляцию во время бега.
Бег на скорость
Для бега на скорость, например фартлека, темповых или интервальных пробежек, тебе нужна правильная обувь. Работа на высокой скорости улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать более быстрый темп в течение длительного времени, чтобы подготовиться к забегу, — и даже поставить личный рекорд.
По дороге
- Nike Pegasus: эти кроссовки — настоящая крылатая рабочая лошадка. Усовершенствованный верх из более мягкой многослойной сетки, широкий носок и улучшенная фиксация средней части стопы в сочетании с упругим пеноматериалом Nike React и подушками Zoom Air в передней части стопы обеспечивают прочность и функциональность.
- Кроссовки Nike Zoom Fly: более быстрые тренировочные пробежки позволяют улучшить время на забеге. Подошва Nike React и пластина из углеволокна обеспечивают прочность и скорость для достижения целей. Верх обеспечивает удобную плотную посадку и надежную фиксацию в средней части стопы для комфорта во время пробежек. Высокий возврат энергии и долговечность позволяют выходить на пробежки чаще и бегать быстрее.
По пересеченной местности
- Кроссовки Nike Kiger: более легкий вес, чем у модели Wildhorse, но при этом отличный возврат энергии. Легкая, упругая и прочная подошва обеспечивает сцепление для скорости на пересеченной местности. Пеноматериал Nike React и подушка Air Zoom в передней части стопы создают идеальный баланс скорости и комфорта. Разнонаправленные выступы повышают устойчивость даже на сложном маршруте.
День забега
Неважно, готовишься ты к своему первому марафону или собираешься побить личный рекорд, ты тренируешься именно ради этого дня — дня забега. Правильная обувь поможет тебе выкладываться по полной до самого финиша. Кроссовки для забега должны быть удобными — тебе нужно разносить их, чтобы чувствовать себя уверенно.
- Кроссовки Nike Vaporfly Next%: сохраняй прохладу, пока штурмуешь новый личный рекорд. Верх из дышащей перфорированной сетки и широкий носок обеспечат комфорт во время следующего забега. И конечно, сочетание пеноматериала Nike ZoomX и пластины из углеволокна во всю длину стопы делает каждый шаг эффективным.
- Кроссовки Nike Alphafly NEXT%: пеноматериал Nike ZoomX и две подушки Zoom Air обеспечивают невероятный возврат энергии и продлевают ощущение свежести в ногах. Верх из материала Nike AtomKnit снижает вес, повышает воздухопроницаемость и уменьшает поглощение влаги. Пластина из углеволокна во всю длину стопы обеспечивает упругость для максимальной скорости.
Характеристики кроссовок для бега на длинные дистанции
Каждая часть обуви для бега на длинные дистанции разрабатывается в соответствии с различными вариантами постановки стопы, погодными условиями, стилями бега и веса тела. Оптимальные характеристики для начинающего марафонца будут отличаться от оптимальных характеристик для опытных бегунов, желающих побить личный рекорд. Поэтому полезно рассмотреть каждый элемент и решить, какие особенности для тебя наиболее важны.
Широкий носок
Многие бегуны на длинные дистанции ищут беговую обувь с широким носком, так как с каждым преодоленным километром стопа может расширяться. Широкий носок также способствует вентиляции в области пальцев, обеспечивая прохладу в теплые дни, а также позволяет надевать более толстые носки при пробежке в холодную погоду.
Стабилизирующий задник
Обычно к концу длинного забега у бегуна уже не такая идеальная техника. Стабилизирующий задник помогает поддерживать правильное положение стопы. Задник должен быть достаточно глубоким для предотвращения проскальзывания. Бегунам, которые приземляются на пятку, потребуется дополнительный вкладыш в этой области.
Амортизация в средней и передней части стопы
Надежная система амортизации поглощает ударные нагрузки и помогает продолжать движение при усталости. В разных частях кроссовок могут использоваться различные элементы амортизации. Амортизация в средней части стопы часто помогает тем, кто страдает гиперпронацией и нуждается в дополнительной стабилизации. Для тех, кто приземляется на носок, рекомендуется обувь с амортизацией в передней части стопы.
Не менее важно, чтобы амортизирующие свойства сохранялись как можно дольше. Поэтому ищи обувь из высокотехнологичных материалов, таких как Nike ZoomX — пеноматериал, который традиционно использовался в авиакосмической промышленности. Теперь его можно найти в подошвах. Пеноматериал Nike ZoomX создает импульс для движения вперед, возвращая 85% энергии, — это самый высокий показатель среди пеноматериалов Nike.
Воздухопроницаемый верх
Большинство бегунов на длинные дистанции предпочитает мягкий дышащий верх. Он повышает вентиляцию и меньше натирает кожу, снижая риск появления мозолей. Тем не менее атлетам, бегающим в очень холодных или влажных условиях, может потребоваться как минимум одна пара обуви с более защищенным верхом для защиты от непогоды. Чтобы получить лучшее от двух видов кроссовок, выбирай материал Nike VaporWeave. Он не только невероятно легкий, но также прочный и влагонепроницаемый.
Прочная подметка
Подметка кроссовок принимает на себя основную нагрузку при длительных пробежках. Выбирай обувь для бега на длинные дистанции с прочной подошвой и хорошим сцеплением на влажной поверхности.
Вес обуви
И наконец, немаловажное значение имеет вес обуви. Более легкие и скоростные бегуны хотят более легкую обувь с меньшей амортизацией для повышения подвижности и скорости. Как правило, такие кроссовки позволяют ощущать поверхность под стопой для лучшего возврата энергии. А атлеты, которые ставят перед собой цель просто пробежать длинную дистанцию или превзойти свои личные рекорды, по достоинству оценят обувь с дополнительной амортизацией.
Часто задаваемые вопросы об обуви для бега на длинные дистанции
Должна ли моя обувь для бега на длинные дистанции быть того же размера, что и моя повседневная обувь и обувь на выход?
У каждого бегуна есть предпочтения по посадке и ощущениям от беговых кроссовок. Некоторым нравится бегать в кроссовках на полразмера больше, потому что на длинных дистанциях их стопы отекают. Другие предпочитают надежную и плотную посадку. Что подходит тебе? Правильная посадка — та, которая тебе комфортна. Лучший способ узнать, что тебе подходит, — выйти на пробежку.
Следует ли мне выходить на забеги в тренировочной обуви?
Бегуны часто используют разную обувь для разных ситуаций. В большинстве случаев они бегают в тренировочных кроссовках, которые немного тяжелее и больше амортизируют, поглощая ударные нагрузки. Но для забегов они выпускают кроссовки с легким верхом, которые ориентированы на скорость и функциональность и обеспечивают максимальный возврат энергии и упругость при каждом шаге. Помни, что кроссовки для забегов нужно разносить: потренируйся в них несколько раз, чтобы на забеге посадка была идеальной.
Как понять, что обувь для бега на длинные дистанции изношена?
Есть несколько способов определить, изношена ли обувь. Сначала проверь протектор. Если рисунок стерся (хотя бы в некоторых областях), настало время приобрести новую пару. Если ты замечаешь, что подошва ощущается плоской, или испытываешь боли после пробежки, твоя обувь, вероятно, изношена.
Как часто заменять кроссовки?
Обычно эксперты рекомендуют менять обувь для бега на новую через каждые 450–800 км (хотя некоторые исследования показали, что высококачественная обувь для бега может прослужить более 1000 км). Но у каждого бегуна свой объем тренировок. Как правило, атлету, который пробегает 30–50 км в неделю, следует менять обувь каждые 4–6 месяцев, а бегун, который пробегает больше 60 км в неделю, должен менять кроссовки раз в 2–3 месяца. Чтобы продлить срок службы обуви, приобрети две (можно и больше) пары и чередуй их. И никогда не используй беговую обувь для других занятий.
Что делать, если кроссовки для бега на длинные дистанции не приносят результата?
Очень важно подобрать идеальную обувь для бега на длинные дистанции — от нее зависит твоя программа тренировок и результат в день забега. И лучше всего проверять кроссовки на длинных пробежках, поэтому Nike дает тебе 60 дней на тестирование. Протестируй кроссовки на пробежке. А если не понравятся, просто верни их. В любом состоянии.
Если у тебя всё еще остались вопросы о беговой обуви Nike, задай их нашим экспертам в приложении Nike.