Лучшие кроссовки для бега на длинные дистанции

Каждая часть обуви для бега на длинные дистанции разрабатывается в соответствии с различными вариантами постановки стопы, погодными условиями, стилями бега и веса тела. Оптимальные характеристики для начинающего марафонца будут отличаться от оптимальных характеристик для опытных бегунов, желающих побить личный рекорд. Поэтому полезно рассмотреть каждый элемент и решить, какие особенности для тебя наиболее важны.



Широкий носок

Многие бегуны на длинные дистанции ищут беговую обувь с широким носком, так как с каждым преодоленным километром стопа может расширяться. Широкий носок также способствует вентиляции в области пальцев, обеспечивая прохладу в теплые дни, а также позволяет надевать более толстые носки при пробежке в холодную погоду.



Стабилизирующий задник

Обычно к концу длинного забега у бегуна уже не такая идеальная техника. Стабилизирующий задник помогает поддерживать правильное положение стопы. Задник должен быть достаточно глубоким для предотвращения проскальзывания. Бегунам, которые приземляются на пятку, потребуется дополнительный вкладыш в этой области.



Амортизация в средней и передней части стопы

Надежная система амортизации поглощает ударные нагрузки и помогает продолжать движение при усталости. В разных частях кроссовок могут использоваться различные элементы амортизации. Амортизация в средней части стопы часто помогает тем, кто страдает гиперпронацией и нуждается в дополнительной стабилизации. Для тех, кто приземляется на носок, рекомендуется обувь с амортизацией в передней части стопы.



Не менее важно, чтобы амортизирующие свойства сохранялись как можно дольше. Поэтому ищи обувь из высокотехнологичных материалов, таких как Nike ZoomX — пеноматериал, который традиционно использовался в авиакосмической промышленности. Теперь его можно найти в подошвах. Пеноматериал Nike ZoomX создает импульс для движения вперед, возвращая 85% энергии, — это самый высокий показатель среди пеноматериалов Nike.



Воздухопроницаемый верх

Большинство бегунов на длинные дистанции предпочитает мягкий дышащий верх. Он повышает вентиляцию и меньше натирает кожу, снижая риск появления мозолей. Тем не менее атлетам, бегающим в очень холодных или влажных условиях, может потребоваться как минимум одна пара обуви с более защищенным верхом для защиты от непогоды. Чтобы получить лучшее от двух видов кроссовок, выбирай материал Nike VaporWeave. Он не только невероятно легкий, но также прочный и влагонепроницаемый.



Прочная подметка

Подметка кроссовок принимает на себя основную нагрузку при длительных пробежках. Выбирай обувь для бега на длинные дистанции с прочной подошвой и хорошим сцеплением на влажной поверхности.



Вес обуви

И наконец, немаловажное значение имеет вес обуви. Более легкие и скоростные бегуны хотят более легкую обувь с меньшей амортизацией для повышения подвижности и скорости. Как правило, такие кроссовки позволяют ощущать поверхность под стопой для лучшего возврата энергии. А атлеты, которые ставят перед собой цель просто пробежать длинную дистанцию или превзойти свои личные рекорды, по достоинству оценят обувь с дополнительной амортизацией.