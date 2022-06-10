Лучшая экипировка для дождливой погоды

Правильная куртка не даст тебе промокнуть в дождливую погоду. Ищи куртку, которая защищает от воды и ветра, а также с полностью застегивающимися швами и карманами, которые защищают электронные устройства от влаги.

Кроме того, куртка из дышащей влагоотводящей ткани обеспечивает сухость. А капюшон защитит голову и шею от дождя.

Если на улице холодно, выбери куртку с синтетическим наполнителем. Синтетический наполнитель сохраняет тепло даже при намокании. В зависимости от температуры и твоего комфорта, можно также надеть дышащую флисовую куртку под водонепроницаемый дождевик. Вот некоторые из наших лучших моделей для любого типа дождя — от моросящего до ливня.

МОРОСЯЩИЙ ДОЖДЬ

Тебе потребуется легкая влагонепроницаемая экипировка. Ищи куртку, которая обеспечит сухость во время дождя. Дышащая куртка Nike Repel поможет тебе в этом. Ты можешь выбрать модель, которая подчеркнет твой стиль и обеспечит тепло.

СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Тебе понадобится влагонепроницаемая одежда для дождливой погоды. Выбери удобный дождевик, который будет защищать тебя от непогоды и при этом не будет слишком громоздким. Тебе понадобится анорак или беговая куртка с надежной защитой от ветра и дождя. Некоторые куртки Nike складываются в чехол, что делает их идеальными для непредсказуемой погоды. Если носишь с собой электронные устройства, убедитесь в надежности карманов на куртке. А если будет холодно, надень толстовку Nike Tech Fleece под дождевик.

ЛИВЕНЬ

Тебе потребуется водонепроницаемая экипировка, которая обеспечивает полную защиту от непогоды. Ищи куртку с прочной мембраной GORE-TEX, которая позволяет поту испаряться, при этом не давая воде попадать внутрь. И можешь смело выходить под дождь. Не боясь промокнуть. Комфорт тебе обеспечен.