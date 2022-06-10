Лучшая экипировка для дождливой погоды

Водонепроницаемая беговая экипировка для пробежек в дождливую погоду
Руководство по покупке
Природа не должна ограничивать тебя в тренировках. Если правильно выбрать экипировку для бега, то можно с комфортом тренироваться во время дождливой погоды.
График тренировок не всегда совпадает с приятными солнечными днями. Погода может быть крайне непредсказуемой: от моросящего дождя до ливня. Но дождливый день не должен быть препятствием для тренировки.
Более того, иногда даже приятно пробежаться под дождем, ведь он дает прохладу, а беговые маршруты в такое время пусты. Да, в непогоду не посоревнуешься, но экипировка для бега под дождем позволит тебе прокачать скорость и выдержку.
Здесь представлен полный список одежды, обуви и другой экипировки, которая позволит тебе тренироваться в дождливую погоду.
Какой тип экипировки мне нужен?
Экипировка может быть водоотталкивающей, влагонепроницаемой или водонепроницаемой:
- Водоотталкивающая экипировка отталкивает влагу, но не защищает от промокания в течение длительного времени.
- Влагонепроницаемая экипировка устойчива к намоканию, хотя существует ограничение по количеству воды и продолжительности воздействия, которые она может выдержать.
- Водонепроницаемая экипировка — это надежная защита от влаги в любую погоду. В водонепроницаемой экипировке обычно используются герметичные швы и специальные молнии, которые предотвращают попадание воды внутрь.
Влагонепроницаемые материалы идеально подходят для тренировок при легком дожде, поскольку большинство тканей с подобной технологией отводит влагу от тела, в то же время обеспечивая защиту от дождя. А воздухопроницаемость этих материалов — еще одна важная характеристика экипировки для тренировок в непогоду. Полностью водонепроницаемая ткань защищает от влаги, но не дает нужного уровня вентиляции, поэтому выбирай модели с молниями в области подмышек.
7 необходимых вещей для бега под дождем
Ознакомься с этим списком вещей, необходимых для дождливого дня, чтобы бегать безопасно и с комфортом.
1. Дождевая куртка
Правильная куртка не даст тебе промокнуть в дождливую погоду. Ищи куртку, которая защищает от воды и ветра, а также с полностью застегивающимися швами и карманами, которые защищают электронные устройства от влаги.
Кроме того, куртка из дышащей влагоотводящей ткани обеспечивает сухость. А капюшон защитит голову и шею от дождя.
Если на улице холодно, выбери куртку с синтетическим наполнителем. Синтетический наполнитель сохраняет тепло даже при намокании. В зависимости от температуры и твоего комфорта, можно также надеть дышащую флисовую куртку под водонепроницаемый дождевик. Вот некоторые из наших лучших моделей для любого типа дождя — от моросящего до ливня.
МОРОСЯЩИЙ ДОЖДЬ
Тебе потребуется легкая влагонепроницаемая экипировка. Ищи куртку, которая обеспечит сухость во время дождя. Дышащая куртка Nike Repel поможет тебе в этом. Ты можешь выбрать модель, которая подчеркнет твой стиль и обеспечит тепло.
СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
Тебе понадобится влагонепроницаемая одежда для дождливой погоды. Выбери удобный дождевик, который будет защищать тебя от непогоды и при этом не будет слишком громоздким. Тебе понадобится анорак или беговая куртка с надежной защитой от ветра и дождя. Некоторые куртки Nike складываются в чехол, что делает их идеальными для непредсказуемой погоды. Если носишь с собой электронные устройства, убедитесь в надежности карманов на куртке. А если будет холодно, надень толстовку Nike Tech Fleece под дождевик.
ЛИВЕНЬ
Тебе потребуется водонепроницаемая экипировка, которая обеспечивает полную защиту от непогоды. Ищи куртку с прочной мембраной GORE-TEX, которая позволяет поту испаряться, при этом не давая воде попадать внутрь. И можешь смело выходить под дождь. Не боясь промокнуть. Комфорт тебе обеспечен.
2. Беговая обувь
Независимо от того, бегаешь ли ты по дорогам или по пересеченной местности, тебе понадобится дополнительное сцепление при беге на влажных поверхностях. Обувь с ребристой подметкой может предотвратить травмы на скользких участках. Тебе также понадобится дышащая обувь, которая способна отводить влагу от кожи.
А поскольку влага может привести к трению и появлению волдырей, при дожде посадка еще более важна. Поэтому выбери пару беговых кроссовок, которые хорошо сидят и не натирают кожу в области пятки.
Если ты регулярно бегаешь под дождем, тебе также нужно выбрать пару беговых кроссовок с мембраной GORE-TEX. Мембрана GORE-TEX предотвращает промокание, а также позволяет влаге испаряться, что обеспечивает комфорт. От попадания воды в кроссовок также помогут водонепроницаемые гетры.
3. Водонепроницаемые гетры
Гетры закрывают верхнюю часть обуви, защищая ее от дождя. Если дождь действительно сильный, то только они помогут не промокнуть. Обычно достаточно небольших гетр чуть выше щиколотки, но можно выбрать более высокие гетры, если ты бегаешь в снежную погоду. Выбери ту пару, которая плотно прилегает к телу, но проследи, чтобы гетры не были слишком тугими.
5. Водостойкие брюки
Шорты прекрасно подходят для теплой погоды, а водостойкие брюки сохраняют тело сухим и не натирают кожу во время дождя.
Влагонепроницаемая ткань рипстоп защищает от непогоды, но если в леггинсах тебе комфортнее, то выбирай модель Dri-FIT, а не хлопковые. Высокоэффективная конструкция из микрофибры позволяет влаге быстрее испаряться с поверхности ткани.
6. Влагоотводящая футболка
От непогоды защитит дождевая куртка, а для отведения влаги от тела необходимо подобрать правильную футболку. Вместе они обеспечивают комфорт и защиту от влаги. Футболки и майки Nike Dri-FIT доступны в различных цветах и стилях.
В холодную погоду выбирай футболку с длинным рукавом или надевай флисовую модель поверх футболки под беговую куртку, чтобы обеспечить дополнительную защиту от холода.
7. Бейсболка или козырек
Беговая куртка с капюшоном защищает голову от влаги, но не защищает лицо от дождя. Бейсболка с широким козырьком (или козырек в теплую погоду) прикроет лицо, и ты сможешь четко видеть дорогу перед собой.
Дизайн и материалы: что выбрать
Вот несколько ключевых инноваций, которые мы используем для защиты от непогоды:
- ACG: All Conditions Gear — это экипировка для любых погодных условий. Эта коллекция Nike создана для того, чтобы помочь тебе поддерживать активность в любую погоду.
- Nike AeroLayer: эта технология задействует слой легкого утеплителя между влагонепроницаемым внешним слоем и дышащей подкладкой.
- Nike AeroShield: технология, в которой водонепроницаемый слой сочетается с зональной вентиляцией для мягкости, воздухопроницаемости и защиты от непогоды.
- Nike HyperShield: легкая дышащая ткань, которая защищает от ветра и дождя. Входит в состав большинства вещей с водоотталивающими или водонепроницаемыми свойствами.
- Nike Shield: ткань с защитой от ветра и дождя. Используется во влагонепроницаемой экипировке.
- Nike Therma: эта ткань отводит тепло от тела, но не пропускает холодный воздух, позволяя сохранять тепло и не перегреваться.
8 советов по соблюдению безопасности в дождливую погоду
- Надень светоотражающую одежду: видимость в дождь ухудшается, поэтому бегать в городе в дождливый день может быть небезопасно. Чтобы водители могли видеть тебя, выбери куртку и брюки со светоотражающими элементами или добавь светоотражающую ленту на одежду.
- Не бегай во время грозы: проверь прогноз погоды перед пробежкой. Если есть сообщения о грозе, лучше остаться дома и тренироваться на беговой дорожке или выбрать другую кардиотренировку. Хотя удар молнии и маловероятен, это самая распространенная причина смерти из-за неблагоприятных погодных условий.
- Одевайся по погоде: даже водонепроницаемая одежда не защитит тебя от дождя полностью. Это может привести к понижению температуры тела и даже повысить риск гипотермии. Обязательно надевай теплую одежду, чтобы защитить себя от холода. И наоборот, в жаркий день не надевай слишком много слоев одежды. Большое количество одежды не обеспечит комфорт, а скорее станет лишней тяжестью на пробежке.
- Следи, чтобы одежда не натирала кожу: влажная ткань может натирать кожу во время бега, поэтому нанеси средство против натирания на область подмышек и на внутреннюю поверхность бедер. Кроме того, в жаркие дни можно носить шорты с компрессионными вкладышами, а в холодные — компрессионные тайтсы под брюками.
- Носи сухие носки: мокрые носки могут замедлить тебя. Если ты начинаешь чувствовать, что промокаешь или обувь натирает кожу сильнее, чем обычно, смена носков поможет тебе продолжить бег.
- Не забывай пить воду: влажная погода не означает, что не нужно поддерживать водный баланс. Возьми с собой гидратор, емкость или бутылку с водой и регулярно пей воду.
- Соблюдай осторожность: в большинстве случаев движение под дождем безопасно, но на скользких участках риск получить травму повышается. Даже если у тебя есть беговая обувь, которая обеспечивает максимальное сцепление на скользких участках, тебе всё равно стоит смотреть под ноги. Анализируй местность во время пробежки и старайся не бегать по потенциально опасным участкам.
- Меняй влажную одежду сразу после пробежки: во время пробежки твое тело будет вырабатывать много тепла, но оставаться в мокрой одежде после этого небезопасно, так как это повышает риск гипотермии. Влага также может привести к грибку и другим инфекциям, поэтому надевай сухую одежду после возвращения с пробежки (или сразу после душа).
Часто задаваемые вопросы: бег во время дождя
Безопасно ли бегать во время дождя?
Во время грозы лучше пользоваться беговой дорожкой, но нет причин отказываться от пробежки во время обычного дождя. Обязательно надевай защитную светоотражающую одежду. Кроме того, не забывай одеваться по погоде и всегда снимать влажную одежду сразу после возвращения домой.
Какая лучшая экипировка для бега во время дождя?
Лучшая экипировка для бега в дождливую погоду изготовлена из ткани, которая защищает от ветра и влаги. Также при беге во время дождя важно носить светоотражающую одежду и выбирать беговые кроссовки, которые обеспечивают сцепление с влажными поверхностями.
Можно ли простудиться во время бега под дождем?
Сам по себе бег под дождем не грозит простудой. Тем не менее, снижение температуры тела после дождя может повысить риск заболевания, если есть вероятность контакта с вирусом. Вирусы обычно передаются при прикосновении к зараженной поверхности, прикосновении к ротовой полости, носу или глазам или вдыхании воздуха рядом с инфицированным человеком.