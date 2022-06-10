Какую баскетбольную обувь Nike выбрать?

Форварды и центровые

Поддержка голеностопа и стабилизация важны для игроков на передней линии: устойчивая опора пригодится при подборе или на пути к кольцу. Система поддержки фиксирует стопу и голеностоп, позволяя совершать быстрые боковые движения и частые прыжки вверх.

Технология Nike Air Zoom обеспечивает взрывную скорость и комфорт на протяжении всей игры. Кроссовки Nike Zion из линейки Зайона Уильямсона с минималистичным дизайном подчеркивают его атлетичность и силу.

Подушка Nike Max Air обеспечивает комфорт на протяжении всей игры, помогая тебе привести команду к победе. Кроссовки Nike Air Zoom G.T. Run выполнены со стелькой React поверх подошвы React и подушкой Zoom Air в передней части стопы для поглощения ударных нагрузок и упругости.

Линейка Jordan “Why Not?” доказывает, что скорость имеет решающее значение на площадке. Две расположенные друг над другом подушки Zoom Air в передней части стопы обеспечивают мгновенную амортизацию, помогая полнее использовать скорость для победы.

Защитники

Если ты собираешься сделать бросок в прыжке или выполнить пик-н-ролл, надежное сцепление с поверхностью для резких рывков тебе очень пригодится. Эти кроссовки с различными рисунками протектора помогут тебе не скользить по площадке.

При производстве линейки кроссовок Nike Cosmic используются переработанные отходы. Подушка Air Zoom Strobel, частично состоящая из переработанных материалов, обеспечивает эффективное ускорение при ведении мяча. Помогай планете, а не противнику.

Баскетбольные кроссовки с низким профилем Nike Air Zoom созданы для игроков, которые используют свои навыки для контроля над площадкой. Легкие кроссовки минимизируют контакт с поверхностью для стабилизации и контроля.

В подметке кроссовок Nike Kyrie используются новейшие технологии для сцепления во всех направлениях, а скругленная подушка Nike Zoom Air дает мгновенную амортизацию с первого шага.

Универсальные игроки

Границы между позициями защитника и нападающего в баскетболе постепенно стираются. От Леброна Джеймса, переходящего в оборону, до Янниса Адетокумбо, совершающего быстрые рывки, — следующему поколению игроков нужны кроссовки, в которых есть всё: сбалансированная поддержка, сцепление при движении в любом направлении, возврат энергии и легкость.

Кроссовки Nike LeBron созданы для силы и скорости. Воздушная подушка Zoom Air во всю длину и подушка Max Air в области пятки поглощают ударные нагрузки и возвращают энергию. Верх из материала KnitPosite 2.0 обеспечивает надежную посадку для уверенных движений.

Линейка Zoom Freak предназначена для тех, кто может разными способами доставлять мяч в кольцо. Поэтому в кроссовках используется пластина из материала TPU на внешней стороне подошвы для боковых движений и контроля. А когда ты подберешься к кольцу, подушки Zoom Air в передней части стопы вернут энергию для взрывных движений.

Многие баскетбольные модели Nike KD выполнены с прочным верхом из минимального количества материала, который повышает уровень комфорта. Амортизирующая подушка Zoom Air во всю длину обеспечивает возврат энергии для взрывных движений без утяжеления.