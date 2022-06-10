Какую баскетбольную обувь Nike выбрать?

Какие баскетбольные кроссовки Nike выбрать?
Руководство по покупке
Выбирай обувь, которая подходит твоему стилю игры, независимо от того, играешь ты в местной лиге или в финале НБА.
Баскетбол требует быстрой реакции и немедленных действий. В любой момент может понадобиться совершить рывок, чтобы прорваться через брешь в защите, или сделать передачу в прыжке, чтобы изменить ход игры. Идеальная баскетбольная обувь сочетает в себе поддержку, комфорт, амортизацию и сцепление.
Играешь в местной лиге или в финале НБА? У нас есть кроссовки, которые помогут тебе играть на максимуме вне зависимости от того, в защите ты или в нападении.
ЛУЧШИЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ КРОССОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗИЦИИ
Форварды и центровые
Поддержка голеностопа и стабилизация важны для игроков на передней линии: устойчивая опора пригодится при подборе или на пути к кольцу. Система поддержки фиксирует стопу и голеностоп, позволяя совершать быстрые боковые движения и частые прыжки вверх.
- Технология Nike Air Zoom обеспечивает взрывную скорость и комфорт на протяжении всей игры. Кроссовки Nike Zion из линейки Зайона Уильямсона с минималистичным дизайном подчеркивают его атлетичность и силу.
- Подушка Nike Max Air обеспечивает комфорт на протяжении всей игры, помогая тебе привести команду к победе. Кроссовки Nike Air Zoom G.T. Run выполнены со стелькой React поверх подошвы React и подушкой Zoom Air в передней части стопы для поглощения ударных нагрузок и упругости.
- Линейка Jordan “Why Not?” доказывает, что скорость имеет решающее значение на площадке. Две расположенные друг над другом подушки Zoom Air в передней части стопы обеспечивают мгновенную амортизацию, помогая полнее использовать скорость для победы.
Защитники
Если ты собираешься сделать бросок в прыжке или выполнить пик-н-ролл, надежное сцепление с поверхностью для резких рывков тебе очень пригодится. Эти кроссовки с различными рисунками протектора помогут тебе не скользить по площадке.
- При производстве линейки кроссовок Nike Cosmic используются переработанные отходы. Подушка Air Zoom Strobel, частично состоящая из переработанных материалов, обеспечивает эффективное ускорение при ведении мяча. Помогай планете, а не противнику.
- Баскетбольные кроссовки с низким профилем Nike Air Zoom созданы для игроков, которые используют свои навыки для контроля над площадкой. Легкие кроссовки минимизируют контакт с поверхностью для стабилизации и контроля.
- В подметке кроссовок Nike Kyrie используются новейшие технологии для сцепления во всех направлениях, а скругленная подушка Nike Zoom Air дает мгновенную амортизацию с первого шага.
Универсальные игроки
Границы между позициями защитника и нападающего в баскетболе постепенно стираются. От Леброна Джеймса, переходящего в оборону, до Янниса Адетокумбо, совершающего быстрые рывки, — следующему поколению игроков нужны кроссовки, в которых есть всё: сбалансированная поддержка, сцепление при движении в любом направлении, возврат энергии и легкость.
- Кроссовки Nike LeBron созданы для силы и скорости. Воздушная подушка Zoom Air во всю длину и подушка Max Air в области пятки поглощают ударные нагрузки и возвращают энергию. Верх из материала KnitPosite 2.0 обеспечивает надежную посадку для уверенных движений.
- Линейка Zoom Freak предназначена для тех, кто может разными способами доставлять мяч в кольцо. Поэтому в кроссовках используется пластина из материала TPU на внешней стороне подошвы для боковых движений и контроля. А когда ты подберешься к кольцу, подушки Zoom Air в передней части стопы вернут энергию для взрывных движений.
- Многие баскетбольные модели Nike KD выполнены с прочным верхом из минимального количества материала, который повышает уровень комфорта. Амортизирующая подушка Zoom Air во всю длину обеспечивает возврат энергии для взрывных движений без утяжеления.
- Кроссовки Nike PG с низким профилем обеспечивают поддержку и маневренность на площадке благодаря удобному верху. Подушка Air Zoom во всю длину прикреплена к верху, что позволяет дольше сохранять ощущение легкости.
ЛУЧШИЕ КРОССОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ ИГРЫ
Вся баскетбольная обувь Nike создана, чтобы помочь тебе играть лучше. Однако если тебе нужны кроссовки для определенного стиля игры или конкретной позиции, то, возможно, стоит рассмотреть фирменные модели твоих любимых атлетов. Кроссовки каждого атлета разработаны с учетом его индивидуального игрового стиля и позиции на площадке.
Леброн Джеймс, форвард
Кроссовки LeBron с большой амортизирующей подушкой Nike Air созданы для мощной и скоростной игры. Сам Леброн сказал: «Мне нравятся Air».
Кевин Дюрант, форвард
Для скоростной игры Кевина нужны легкие универсальные кроссовки с хорошей амортизацией. Они обеспечивают комфорт с первой минуты игры — именно то, что нравится Кевину.
Яннис Адетокумбо, форвард
Кроссовки Янниса обеспечивают мгновенную амортизацию и фиксацию передней части стопы, позволяя совершать быстрые, мощные и безумные маневры.
Кайри Ирвинг, защитник
Кроссовки Кайри созданы специально для его непредсказуемого стиля игры, который включает как резкие рывки, так и мгновенные остановки.
Пол Джордж, форвард
Пол предпочитает легкие, мягкие и упругие кроссовки — это идеальный выбор для универсальных игроков, которые выкладываются на полную на обеих сторонах площадки.
Создай свои собственные кроссовки
Ты тоже можешь создать свои фирменные баскетбольные кроссовки — с Nike By You. Твоя игра — твои кроссовки.
КОНСТРУКЦИЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ОБУВИ
Прежде чем сделать выбор, необходимо ознакомиться с основными компонентами баскетбольной обуви. Вот три основных пункта, которым следует уделить особое внимание, учитывая свое телосложение, позицию и стиль игры.
Верх
Верхняя часть баскетбольной обуви обеспечивает поддержку голеностопа, особенно при движении в разных направлениях и быстрых рывках. Он также защищает от ударных нагрузок. Верх может быть одного из трех профилей: высокий, низкий и средний.
- Модели с высоким профилем обеспечивают максимальную поддержку голеностопа и стабилизацию, но это также самый тяжелый вариант верха. Игроки, подверженные травмам голеностопа, оценят высокий бортик и мягкую вставку. Крупные и более активные игроки, например центровые и мощные форварды, могут выбирать высокий профиль для максимального комфорта. Тем, кто предпочитает классический баскетбольный стиль, понравятся классические кроссовки с высоким профилем, такие как Nike Air Force или Converse Chuck Taylor.
- Низкий профиль обеспечивает наименьшую поддержку голеностопа, но позволяет достичь максимальной маневренности и скорости. Кроссовки с низким профилем легкие и гибкие, они идеально подходят для защитников и легких форвардов. Выбирай из широкой линейки Air Jordan, если нужны кроссовки, которые помогут тебе взлететь.
- Модели со средним профилем идеальны для универсальных игроков, так как являются золотой серединой между моделями с высоким и низким профилем. Кроссовки со средним профилем более гибкие, чем с высоким, потому что верх расположен непосредственно у основания голеностопа, что обеспечивает фиксацию и большую свободу движений суставов. Кроме того, они легче, чем кроссовки с высоким профилем, но всё еще слегка тяжелее моделей с низким профилем.
По данным Американской академии ортопедической спортивной медицины (AAPSM), 68% игроков НБА регулярно надевают для игры кроссовки с высоким профилем, 15% — кроссовки со средним профилем и 10% — баскетбольные кроссовки с низким профилем. AAPSM рекомендует игрокам делать выбор с учетом посадки.
Еще одна важная особенность верха — система застежки. Хотя наиболее распространены шнурки, можно найти комбинированные системы для надежной фиксации. Например, некоторые модели Nike Zoom Freak оснащены литым ремешком с липучкой, который обхватывает нижнюю часть шнуровки для предотвращения смещения стопы внутри обуви.
Подошва
Подошва баскетбольных кроссовок (то есть средняя часть — между верхом и подметкой) обеспечивает амортизацию и комфорт, помогая снизить усталость и напряжение. Подошва должна быть гибкой, но достаточно прочной, чтобы поглощать ударные нагрузки во время игры. Вырезы в пеноматериале помогают уменьшить вес и обеспечивают оптимальную упругость. Повышают функциональность и внешние элементы кроссовок, например слой легкого и прочного материала TPU на внешней стороне подошвы Nike Zoom Freak. Он обеспечивает стабилизацию стопы на стельке при резких движениях из стороны в сторону.
Подметка
Подметка (внешний слой на нижней стороне кроссовок) стабилизирует стопу и дает сцепление при движении в любом направлении. Чтобы не беспокоиться о скольжении при смене направления движения, поворотах или прыжках, выбирай плоскую и широкую подошву с выступами и желобками. Подметка может оснащаться дополнительными элементами. Так у некоторых моделей Nike Kyrie есть резиновые накладки, которые заходят на верх по внутренней стороне стопы для предотвращения скольжения при отталкивании боковой частью.
ПОСАДКА И ПРОЧНОСТЬ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КРОССОВОК
Баскетбольные кроссовки не живут вечно. Их необходимо регулярно менять. AAPSM для снижения риска травм при регулярной игре во время баскетбольного сезона рекомендует менять обувь ежемесячно.
Большинство подметок баскетбольных кроссовок предназначены для использования в помещении. А что насчет лучших баскетбольных кроссовок для уличных площадок? Большинство кроссовок достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать вне помещения. Но для игры на улице требуется более надежная резиновая подметка, поэтому стоит обратить внимание на прочные кроссовки с сильным сцеплением. А еще обувь, используемая вне помещений, может требовать более частой замены.
И наконец, при поиске идеальной обуви не забудь произвести необходимые измерения для правильной посадки. Слишком большая обувь позволяет стопе скользить, что снижает устойчивость и скорость. Слишком маленькая обувь может приводить к появлению мозолей и снижению комфорта. Единственный способ узнать, правильно ли сидит обувь и подходит ли она для твоей игры, — проверить ее.
Поэтому Nike дает тебе 60 дней на испытание обуви. Проверь ее в деле, и если она подойдет, оставляй себе. Если по какой-то причине кроссовки тебе не подошли, ты можешь просто вернуть их в течение 60 дней (и неважно, сколько игр они пережили). Помни, что для членов клуба Nike доставка бесплатна.