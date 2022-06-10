Как выбрать одежду для тренировок мамам?

Твой растущий живот — это не единственное физическое изменение, которое возникает при беременности. Также приходится столкнуться с опухающими кистями и ступнями и увеличившейся грудью (и это далеко не все). Но это не означает, что тебе придется довольствоваться плохо сидящей или неудобной одеждой для тренировок. Твое тело уже выполняет сложную работу по развитию ребенка, так зачем позволять спортивной одежде усиливать дискомфорт?

Удобная одежда для тренировок в период беременности может значительно улучшить твое самочувствие во время занятий спортом. Большинство видов спортивной одежды для беременных содержат эластичные ткани и влагоотводящие материалы. Также доступны функциональные модели для кормящих грудью.

Не обязательно покупать одежду для тренировок в отделе для беременных. Несмотря на заявления о том, что одежда для беременных соответствует размерам до беременности, сложно точно предсказать, насколько вырастет твой живот в ближайшие несколько месяцев или какая одежда будет действительно комфортной, поэтому перед покупкой одежды лучше всего ее примерить.

«Или можно заказать несколько размеров в Интернете, а если самым комфортным окажется размер, о ношении которого ты никогда не думала, напомни себе, что внутри тебя растет еще один человек и ты заслуживаешь комфорта», — говорит Кейси Шортслив, тренер и преподаватель в области перинатального здоровья и основатель Dear Sunday,онлайн-платформы для беременных женщин и для мам.

Кроме того, ты можешь просто приобрести одежду для тренировок большего размера. «Иногда требуется одежда для беременных, но в другое время можно использовать обычную одежду, просто выбрав размер побольше», — отмечает Кейси.

Это руководство поможет подобрать основную одежду и экипировку, чтобы помочь тебе чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно во время тренировок в период беременности.