Как выбрать одежду для тренировок мамам?

Удобная одежда для тренировок в период беременности для каждого триместра
Руководство по покупке
Руководство по выбору удобной одежды для тренировок в период беременности, в которой можно выполнять упражнения как в предродовой, так и в послеродовой период.
Твой растущий живот — это не единственное физическое изменение, которое возникает при беременности. Также приходится столкнуться с опухающими кистями и ступнями и увеличившейся грудью (и это далеко не все). Но это не означает, что тебе придется довольствоваться плохо сидящей или неудобной одеждой для тренировок. Твое тело уже выполняет сложную работу по развитию ребенка, так зачем позволять спортивной одежде усиливать дискомфорт?
Удобная одежда для тренировок в период беременности может значительно улучшить твое самочувствие во время занятий спортом. Большинство видов спортивной одежды для беременных содержат эластичные ткани и влагоотводящие материалы. Также доступны функциональные модели для кормящих грудью.
Не обязательно покупать одежду для тренировок в отделе для беременных. Несмотря на заявления о том, что одежда для беременных соответствует размерам до беременности, сложно точно предсказать, насколько вырастет твой живот в ближайшие несколько месяцев или какая одежда будет действительно комфортной, поэтому перед покупкой одежды лучше всего ее примерить.
«Или можно заказать несколько размеров в Интернете, а если самым комфортным окажется размер, о ношении которого ты никогда не думала, напомни себе, что внутри тебя растет еще один человек и ты заслуживаешь комфорта», — говорит Кейси Шортслив, тренер и преподаватель в области перинатального здоровья и основатель Dear Sunday,онлайн-платформы для беременных женщин и для мам.
Кроме того, ты можешь просто приобрести одежду для тренировок большего размера. «Иногда требуется одежда для беременных, но в другое время можно использовать обычную одежду, просто выбрав размер побольше», — отмечает Кейси.
Это руководство поможет подобрать основную одежду и экипировку, чтобы помочь тебе чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно во время тренировок в период беременности.
1. Ищи эластичные леггинсы с высокой посадкой
День за днем твой живот растет, и даже если ты не сразу замечаешь изменения, тебе нужны подходящие леггинсы. «Поэтому выбирай эластичные леггинсы для беременных с высокой посадкой, которые будут закрывать живот», — говорит Ли Келлер, сертифицированный персональный тренер и основатель проекта Every Mother.
«[Леггинсы с высокой посадкой] обычно очень удобны, особенно во время тренировок, потому что дают ощущение поддержки и равновесия», — отмечает Ли.
Тем не менее Ли предупреждает о том, что не следует привыкать носить леггинсы с высокой посадкой круглосуточно. «Они могут давать ощущение, что твой кор крепче, чем на самом деле», — замечает она. «Это ложное чувство безопасности может внушить некоторым идею отказаться от укрепления кора во время беременности».
Укрепление кора важно для предотвращения боли в спине (распространенной проблемы во время беременности) и подготовки к родам.
Когда речь заходит о материале, многие стремятся выбирать одежду для тренировок из дышащих влагоотводящих тканей, например полиэстера и нейлона. Эти ткани позволяют сохранять ощущение прохлады, особенно во время беременности, когда организм работает интенсивнее.
«Выбирай мягкие текстуры», — говорит Андреа Спир, специалист по дородовому и послеродовому фитнесу и основатель компании Speir Pilates. «Легкий хлопок отлично ощущается на натянутой коже». «Я бы избегала плотных леггинсов, поскольку из-за них беременная женщина, которой и так жарко, начинает испытывать дискомфорт».
2. Потраться на компрессионные шорты
Хотя брюки для йоги можно использовать в качестве нижней части тренировочного костюма, стоит подумать и о приобретении компрессионных шорт. Шорты идеально подходят для интенсивных упражнений или тренировок в жаркие дни, так как они обеспечивают дополнительное охлаждение. Кроме того, в них ты ощутишь меньше ограничений при выполнении определенных упражнений, чем в брюках.
По словам Ли, использование компрессионных шорт также поможет справиться с неприятными ощущениями и отеками, возникающими при таком виде варикоза, когда образуются варикозные вены на внешней поверхности вульвы.
«Люди обычно не говорят о варикозе вульвы, но во время беременности он довольно распространен и часто исчезает сам по себе после рождения ребенка», — говорит Ли. «Ношение компрессионных шорт помогает обратному потоку крови во время тренировок, стояния, ходьбы и даже сидения за столом».
В случае возникновения варикоза вульвы обязательно обратись к врачу или акушерке.
3. Выбери спортивные бра с поддержкой
Комфортные спортивные бра для мам, обеспечивающие поддержку и полную защиту груди, могут значительно улучшить результаты твоей тренировки. В целом, большинство женщин не чувствуют себя комфортно в бра на косточках, поэтому тебе скорее всего захочется избежать косточек и в спортивных бра для мам.
Хотя плотная посадка может в какой-то степени обеспечивать дополнительную поддержку, слишком тесные бра могут ограничивать движения и даже причинять боль. «По этой причине рассмотри возможность приобретения спортивных бра на один или два размера больше, чем обычно», — говорит Кейси.
«Даже если у тебя небольшая грудь, многие женщины отмечают увеличение размера груди в первом триместре и в течение послеродового периода, особенно при грудном вскармливании», — говорит Кейси. «Слишком тесные спортивные бра могут способствовать закупориванию каналов во время кормления грудью».
Если ты планируешь кормить грудью, Ли рекомендует использовать второй экземпляр спортивных бра в качестве послеродового бюстгальтера. Однако может быть непросто найти спортивные бра, которые идеально подходят для обеих целей, из-за различных потребностей в тканях.
«Лично я обнаружила, что технические аспекты этих различных типов одежды могут отрицательно влиять друг на друга», — отмечает Ли. «Требуется особое мастерство, чтобы создать действительно поддерживающие и эффективные спортивные бра, которые также удобны и доступны для кормления грудью или сцеживания».
Итак, если ты не можешь подобрать спортивное бра, которое подойдет для любых ситуаций, Ли рекомендует купить разные бра для тренировок и кормления грудью и/или сцеживания.
С точки зрения дизайна Андреа рекомендует не гнаться за изысками. «Выбирай широкие бретели и защиту по бокам. По мере роста груди тебе захочется, чтобы она была полностью закрыта и не нужно было бояться неловких моментов во время тренировки».
Обычные спортивные бра также могут отлично подходить для будущих мам, поэтому не обязательно подбирать бра, помеченные как спортивные бра для беременных. Кроме того, тебе наверняка захочется использовать их и в послеродовом периоде, поэтому стоит потратиться на спортивные бра, которые ты с радостью будешь носить и после беременности. Если ты найдешь модель, которая тебе действительно понравится, то и Кейси, и Ли рекомендуют приобрести два или три экземпляра.
«Учитывай свой образ жизни при покупке спортивных бра для мам», — говорит Кейси. «Если ты платишь гораздо больше просто за послеродовой бюстгальтер и не будешь использовать эту функцию, стоит ли это делать? Возможно, есть аналогичные бра с той же степенью поддержки, которые стоят дешевле и вполне подходят. Все люди разные».
4. Выбирай длинные и эластичные футболки для тренинга
По мере роста живота тебе понадобятся майки и футболки большей длины и с эластичной посадкой, которые будут закрывать живот. «Обрати внимание на модели с плотной посадкой, так как они обеспечивают дополнительную поддержку, как и при ношении поддерживающего пояса», — советует Кейси.
Например, тебе подойдет майка для мам Nike (M) с 4-сторонней эластичностью, удлиненным кроем для полной защиты и красивым силуэтом, которую можно использовать в послеродовом периоде.
Как и в случае леггинсов, выбирай футболки для тренинга и спортивные бра из влагоотводящей ткани, которые обеспечивают охлаждение во время тренировок.
5. Выбери обувь для тренинга с дополнительной поддержкой свода стопы
В связи с увеличением количества крови и других жидкостей, производимых организмом во время беременности, ты также можешь заметить отеки лодыжек и ступней. Это может говорить о том, что обувь для тренировок больше тебе не подходит и не обеспечивает необходимую поддержку.
По словам Ли, у некоторых женщин во время беременности наблюдается рост стопы в полтора-два раза. «Любимая модель кроссовок большего размера может помочь», — говорит Кейси.
Беременность также может вызывать проблемы со стопами, такие как подошвенный фасциит — состояние, вызывающее боль в области пятки, из-за давления дополнительного веса ребенка. Также у тебя может возникнуть плоскостопие или опущение свода стопы, поскольку во время беременности тело вырабатывает гормон релаксин, который вызывает растяжение связок.
«Хорошо сконструированная поддерживающая обувь важна для безопасности»,— отмечает Ли. «Она помогает предотвращать падения, поскольку лодыжки теряют стабильность, а центр тяжести смещается. Она также поможет двигаться, чтобы развить необходимую силу и выносливость для родов», — добавляет она.
«И носи обувь с влагоотводящими носками», — говорит Кейси. Влагоотводящий материал является ключевым фактором, учитывая все изменения состояния кожи (как сухость, так и потливость), с которыми сталкиваются многие беременные женщины.