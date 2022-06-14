Какие рюкзаки лучше всего подходят для работы, учебы и путешествий?

Какие рюкзаки лучше всего подходят для работы, школы и путешествий?
Руководство по покупке
Не все рюкзаки одинаковы. Нужно выбрать тот, размеры, характеристики и конструкция которого лучше всего соответствуют твоим потребностям, будь то в школе, в офисе или в аэропорту.
Если вещей слишком много, а рук не хватает, тебе нужен подходящий рюкзак.
Рюкзаки — это идеальное решение, позволяющее разгрузить руки. Рюкзаки бывают разных размеров и отличаются по характеристикам, количеству отделений и материалам. Вне зависимости от того, идешь ли ты на учебу, направляешься в офис или собираешься ждать рейса в аэропорту, наши советы помогут тебе подобрать подходящий рюкзак.
Какой тип рюкзака тебе нужен?
Независимо от того, куда ты направляешься, нужно как-то организовать все свои вещи. В большинстве случаев в карманы помещается далеко не всё, поэтому нужна сумка. Конечно, можно выбрать дамскую сумочку, поясную сумку, портфель или дафл, но у дорожного рюкзака есть преимущества, которых нет у многих других сумок.
Рюкзаки равномерно распределяют вес тяжелого содержимого по обоим плечам во время ходьбы. И еще благодаря конструкции рюкзака задействуются твои самые сильные мышцы (спины и брюшного пресса), которые поддерживают этот вес.
Рюкзаки для путешествий полностью освобождают руки, поэтому они идеальны для поездок на велосипеде в школу или для дороги на работу. Находишься в аэропорту? Когда обе руки свободны, намного проще взять с собой стаканчик кофе по пути к выходу на посадку или снять багаж с ленты.
Рюкзаки выгодно отличаются от других сумок тем, что они большие, но не громоздкие. Проще говоря, в них можно хранить множество вещей, и даже большие предметы, которые не всегда помещаются в сумку или портфель. Если ты всегда носишь с собой две сумки меньшего размера, чтобы держать под рукой всё необходимое в течение дня, попробуй заменить их на рюкзак для путешествий.
С колесиками или без?
Можно ли считать рюкзак на колесиках рюкзаком? Хотя ты не носишь его на спине постоянно, это всё равно рюкзак.
Самое большое преимущество колесиков у рюкзака для путешествий заключается в том, что ты можешь набить рюкзак вещами и не тащить его на себе. Просто потяни за ручку, чтобы рюкзак последовал за тобой.
Недостатки рюкзака на колесиках:
- Чтобы поставить рюкзак на колесики, нужно убрать лямки и отрегулировать их, а затем вернуть их обратно, если понадобится носить рюкзак на спине.
- Эти рюкзаки гораздо тяжелее из-за веса колес.
- Некоторые рюкзаки на колесиках неудобно носить на спине.
- Рюкзаки на колесиках часто не помещаются под впереди стоящим креслом в самолете, что затрудняет доступ к вещам во время полета.
Кроме того, существует проблема мобильности. Рюкзак на колесиках отлично ведет себя на гладких, плоских поверхностях, но им неудобно пользоваться на бугристых поверхностях или на лестницах. Когда носишь рюкзак на спине, можно легко перемещаться по любой поверхности, не говоря уже о том, как легко ездить с рюкзаком на лодках, автобусах, самолетах и поездах.
Универсальные характеристики рюкзака
- Широкие мягкие лямки
- Поясной и нагрудный ремень
- Несколько отделений
Также лучше выбирать рюкзак из легкого и прочного материала. Не хотелось бы начинать путь с пустым, но тяжелым рюкзаком.
Лучшие рюкзаки для работы
Идеальный рюкзак для работы должен быть удобным в использовании и износостойким. Еще тебе понадобится место для хранения личных вещей. Можно подобрать стильный рюкзак для работы в офисе — такой, который будет говорить о тебе как о профессионале, а не студенте.
Важно, чтобы в рюкзаке для работы были карманы разных размеров. Рюкзак должен не только вмещать документы, ноутбук и, возможно, твой обед, но и обеспечивать легкий доступ к небольшим вещам. Ключи, мобильный телефон, бумажник и бейдж могут затеряться в основном отделении рюкзака. Убедись, что у выбранной модели много карманов. Дополнительным бонусом будет, если в рюкзаке есть специальные карманы для бутылки с водой или телефона. В таком случае предметы в них поместятся идеально.
Удобство также имеет большое значение, особенно когда ты добираешься с вещами до дома после долгого рабочего дня. Проверь наличие мягкой вставки на задней стороне рюкзака и убедись, что лямки можно отрегулировать до комфортной длины.
Тебе понадобится прочный рюкзак, поэтому старайся выбирать водонепроницаемые (на всякий случай) модели, предназначенные для длительного ношения.Незаменимая характеристика рюкзака для работы
В рюкзаке для работы обязательно должен быть отсек или карман для ноутбука. Даже если ты носишь с собой только планшет, тебе потребуется специальное отделение для надежной защиты электронного устройства.
Рюкзак с отделением для ноутбука особенно полезен, если ты добираешься на работу на общественном транспорте. Поездка на автобусе и поезде может оказаться нелегким испытанием как для тебя, так и для твоего багажа, а уверенность в том, что твое устройство защищено, позволяет немного расслабиться.
Некоторые рюкзаки для ноутбука оборудованы отдельным карманом для ноутбука с дополнительной подкладкой. В других моделях предусмотрен съемный чехол для ноутбука, который надежно удерживает устройство в основном отделении рюкзака. Независимо от того, используешь ли ты карман или чехол для ноутбука, тебе не придется беспокоиться о безопасности устройства при столкновении или ударе в толпе или если ты уронишь свой рюкзак.
Лучшие рюкзаки для школы
Выбор идеального рюкзака для школы зависит от возраста владельца и нужного размера. В начальной школе зачастую достаточно небольшого рюкзака. Самое важное — обеспечить удобную посадку рюкзака с помощью мягких регулируемых лямок. Это обеспечит комфорт на весь день и позволит регулировать посадку по мере роста.
Также важно, чтобы в рюкзаке для школьников было много места. Школьникам нужно много места для хранения всего необходимого: от ноутбуков и папок до поделок и проектов. А еще нужно оставить место для громоздкого контейнера с обедом. Выбор модели с возможностью расширения позволяет детям изменять вместимость рюкзака.
Учащимся средней школы или старших классов, скорее всего, потребуется более вместительный рюкзак. Помимо тетрадей и школьных принадлежностей у них есть спортивная одежда и, возможно, ноутбук или планшет. Родители обычно подбирают прочные модели с мягкими вставками, чтобы рюкзак можно было носить весь день, но дети в первую очередь хотят выглядеть стильно.
Подростки могут отказываться от обычных однотонных рюкзаков и выбирать модели пооригинальнее. Например, рюкзаки в ретростиле или с эффектным графическим принтом. Они также могут выбирать однотонные модели, но менее привычных оттенков (например, ярко-оранжевые). Или же они покупают базовые модели, а затем самостоятельно дорабатывают дизайн рюкзака, разукрашивая его или добавляя наклейки.
Чтобы выбрать рюкзак, в который поместится всё необходимое, необходимо складывать предметы таким образом, чтобы оптимально распределить нагрузку. Чтобы сбалансировать вес, школьники должны:
- Располагать самые тяжелые предметы ближе к задней части рюкзака.
- Использовать боковые карманы для мелочей.
- Распределять вес между карманами и основным отделением.
В школу нужно брать много вещей, поэтому необходимо подобрать подходящий рюкзак. Если тебе нужно еще больше места, выбирай сумку-дафл, в которую можно положить всё необходимое, включая спортивное снаряжение.Незаменимая характеристика рюкзака для школы
Для всех учеников очень важно, чтобы в рюкзаке было много карманов. В небольших карманах можно хранить ключи от дома, ручки, карандаши, ластики и даже калькулятор. Не хотелось бы потерять все эти важные мелочи в большом основном отделении рюкзака.
Также удобно, если рюкзак дополнен боковыми карманами из сетки. На таких карманах нет молнии, но они идеально подходят для бутылки с водой — еще одной вещи, без которой школьники не могут обойтись.
Карманы на молнии в больших отсеках позволяют организованно хранить мелочи и всё необходимое.
Лучшие рюкзаки для путешествий
Если тебе в скором времени предстоит поездка, очень важно подобрать подходящий рюкзак. Рюкзак для путешествий должен надежно хранить предметы и быть достаточно прочным, чтобы выдержать непредвиденные нагрузки во время путешествия на самолете, автобусе, лодке, поезде или автомобиле. Лучшие рюкзаки для путешествий не затрудняют передвижение из пункта отправления в пункт назначения, позволяя тебе с комфортом осматривать достопримечательности.
Отделения на молнии в основном отсеке рюкзака обеспечивают дополнительный уровень безопасности и позволяют быстро получить доступ к необходимым вещам, например зарядному устройству и паспорту.
Материал, рассчитанный на любую погоду, позволяет рюкзаку выдержать такие неожиданные сюрпризы, как внезапный дождь, снегопад или сильный ветер. Кроме того, его легче очищать в походе, находясь на привале под звездным небом. Можно приобрести отдельный чехол от дождя, если ты планируешь часто ходить в походы под дождем. Если ты носишь очень тяжелый рюкзак на большие расстояния, рассмотри модель с набедренным ремнем.
Выбирай модели, которые соответствуют твоему любимому типу путешествий. Если в поездках ты живешь в отелях, выбирай плоский рюкзак, похожий на чемодан, чтобы из него было удобно доставать вещи. Рюкзаки, отвечающие требованиям к авиаперелетам, отлично подходят для тех, кто часто летает на самолете. Если ты предпочитаешь кемпинг, выбирай рюкзак со стягивающимися петлями в нижней части, позволяющими закрепить спальный мешок или складную палатку, и мягкой задней вставкой для комфорта. Если ты собираешься много путешествовать в выходные, выбирай рюкзак, который удобно крепится к чемодану на колесиках.Незаменимая характеристика рюкзака для путешествий
Самый важный аспект рюкзака для путешествий — его универсальность. Если ты ищешь идеальный рюкзак в дорогу, обязательно изучи его дополнительные характеристики и подумай, насколько они соответствуют твоим потребностям.
Специальные рюкзаки для путешествий обладают следующими характеристиками:
- расширяющееся отделение;
- вставка для грязной одежды или обуви;
- поясной и нагрудный ремень;
- удобный карман для паспорта.
Немного о спортивных моделях
Если ты ходишь в тренажерный зал, следует учесть это при выборе идеального рюкзака. Если ты не хочешь носить с собой две сумки, чтобы взять одежду для тренировок, тебе не придется это делать. Спортивная сумка — это отличный вариант, но еще лучше — выбрать рюкзак с достаточным пространством для хранения всего необходимого.
Выбирай очень вместительный спортивный рюкзак, в идеале со специальным отделением для спортивной одежды и обуви. Конечно, одна сумка будет весить больше, но тебе не придется следить за множеством вещей в течение дня.
Как правильно носить рюкзак
- Используй обе лямки
- Расположи рюкзак близко к телу
- Убедись, что рюкзак расположен по центру спины и не провисает слишком низко
Как безопасно надеть рюкзак, каким бы тяжелым он ни был:
- Согни ноги в коленях
- Возьми рюкзак обеими руками
- Подними его до уровня плеч
Правильное ношение рюкзака обеспечивает комфорт во время движения в течение дня. Кроме того, это снижает вероятность того, что ты столкнешься с кем-то, когда находишься в лифте, ходишь по людным зонам или пытаешься пройти по узким проходам в самолете.
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, подходит ли мне рюкзак?
Какие материалы лучше всего подходят для рюкзака?
Рюкзаки для путешествий лучше выбирать из легких материалов, чтобы тебе не было слишком тяжело. Выбирай модели из водонепроницаемой или водоотталкивающей ткани, которая защитит содержимое рюкзака от влаги. Как правило, это модели из нейлона, парусины, полиэстера и синтетических смесовых тканей.
Что важно учесть в отношении лямок?
Лямки рюкзака должны быть мягкими и регулируемыми. Мягкие вставки обеспечивают дополнительный комфорт во время ношения, а регулируемая конструкция позволяет добиться идеальной посадки.