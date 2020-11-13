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      Картофель — спортивное питание?

      Картофель потерял свою популярность с тех пор, как одни начали сторониться продуктов с крахмалом, а другие стали отдавать предпочтение более насыщенному клетчаткой батату. Но согласно новым исследованиям, изучающим пользу картофеля для атлетов, самое время включить его в свой рацион.

      Польза картофеля для спортивных результатов

      Сила картофеля

      «Картофель содержит большое количество крахмала — на большую картофелину приходится около 65 граммов. Но когда дело касается тренинга, в этом нет ничего плохого. Это легкоусваиваемые углеводы, а значит — готовый источник энергии для тренировок», — говорит Амадео Сальвадор, кандидат наук в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.

      В картофеле также содержится большое количество очень важного микронутриента — калия, одного из электролитов, участвующих в сокращении мышц. В большой картофелине его содержится около 1570 миллиграммов или примерно половина рекомендуемой ежедневной нормы (что значительно больше, чем в банане).

      Подкрепись перед тренировкой

      Возможно, перед тренировкой ты заправляешься протеиновым шейком, батончиком или тостом с арахисовой пастой. В таком случае тебе стоит присмотреться к картофелю. «Картофель способствует увеличению мышечных запасов гликогена, который является основным топливом для мышц во время силовых упражнений и тренировок на выносливость», — говорит Амадео.

      «Употребление запеченного картофеля или пюре (даже с небольшим количеством оливкового масла и соли) перед тренировкой также положительно влияет на выработку энергии во время движения», — добавляет Молли Кимбол, дипломированный диетолог, работающая в фитнес-центре Ochsner в Новом Орлеане. «Есть картофель рекомендуется примерно за час до тренировки, чтобы оставаться сытым, при этом не испытывая чувства тяжести, — советует Молли. — Если с момента употребления углеводов прошло несколько часов, то уровень сахара в крови может значительно снизиться, от чего тренировка покажется гораздо тяжелее».

      «Картофель способствует увеличению мышечных запасов гликогена, который является основным топливом для мышц во время силовых упражнений и тренировок на выносливость».

      Амадео Сальвадор,
      кандидат наук в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне

      Поддерживай уровень энергии

      Если ты занимаешься тренингом на выносливость, то картофель может обеспечить тебя необходимой энергией. В ходе исследования, проведенного Амадео, атлеты употребляли либо пюре из запеченного картофеля, либо углеводный гель каждые 15 минут в течение двух часов езды на велосипеде. Общая масса полученных углеводов в обоих случаях составила 120 г., то есть примерно две большие картофелины. Оба продукта одинаково эффективно способствовали поддержанию энергии на протяжении всей тренировки.

      «Гели — это удобно, но они подвергаются большей обработке и менее питательны, чем картофель, в связи с чем последний является более простым и чистым источником энергии», — говорит Амадео. К тому же гели дороже. «Если ты не очень любишь пюре, то для тренировок длительностью дольше часа попробуй запечь небольшие кусочки картофеля, положи их в пакет и съедай по кусочку каждые 15–20 минут. В час можно съедать не более одного картофеля. Для тренировок длительностью менее часа тебе, скорее всего, не потребуются дополнительные углеводы», — говорит Молли.

      Помоги телу восстановиться

      Любой эксперт по питанию скажет, что для восстановления после тренировки углеводы просто незаменимы. Ты можешь отдать предпочтение овсяной каше, протеиновому коктейлю с бананом или же картофелю.

      «Еда после тренировки на выносливость должна способствовать восстановлению водного баланса и мышечных волокон, а также пополнению уровня электролитов и гликогена», — говорит Амадео. Картофель отвечает всем этим требованиям: «Картофель примерно на 75% состоит из воды с множеством минералов. А высокое содержание углеводов позволяет быстро восполнить запасы гликогена», — добавляет кандидат наук.

      «В течение 30–60 минут после тренировки съешь крупную картофелину, запеченную или жареную, и еще 90 г протеина в виде курицы, рыбы или растительного белка», — рекомендует Молли.

      Недостатки картофеля

      Недавние исследования показали, что картофель также является хорошим источником растительного белка, особенно для женщин-атлетов.

      «Однако учитывая то, что на крупный плод приходится 8 граммов белка, — картофель значительно отстает от других цельных продуктов, таких как полезные животные белки или бобовые», — утверждает Молли. Это, в первую очередь, источник углеводов с небольшим содержанием белка в виде бонуса, так же как ореховая паста является богатым источником жиров с аналогичным содержанием белка.

      Кроме того, в исследовании Амадео у атлетов, употреблявших картофель, наблюдалось небольшое ухудшение пищеварения, по сравнению с теми, кто ел углеводный гель или пил исключительно воду. «Как и в случае с любым новым продуктом, настоятельно рекомендуется попробовать разные способы приготовления картофеля и время его приема, чтобы узнать, что лучше всего подходит твоему телу. Особенно, если ты планируешь взять его на забег», — говорит Амадео.

      Возможно, у батата более экзотичное название и интересный цвет. Но если знать, как правильно есть старый добрый картофель, результат окажется не менее впечатляющим.

      Польза картофеля для спортивных результатов

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