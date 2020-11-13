Польза картофеля для спортивных результатов

Поддерживай уровень энергии

Если ты занимаешься тренингом на выносливость, то картофель может обеспечить тебя необходимой энергией. В ходе исследования, проведенного Амадео, атлеты употребляли либо пюре из запеченного картофеля, либо углеводный гель каждые 15 минут в течение двух часов езды на велосипеде. Общая масса полученных углеводов в обоих случаях составила 120 г., то есть примерно две большие картофелины. Оба продукта одинаково эффективно способствовали поддержанию энергии на протяжении всей тренировки.



«Гели — это удобно, но они подвергаются большей обработке и менее питательны, чем картофель, в связи с чем последний является более простым и чистым источником энергии», — говорит Амадео. К тому же гели дороже. «Если ты не очень любишь пюре, то для тренировок длительностью дольше часа попробуй запечь небольшие кусочки картофеля, положи их в пакет и съедай по кусочку каждые 15–20 минут. В час можно съедать не более одного картофеля. Для тренировок длительностью менее часа тебе, скорее всего, не потребуются дополнительные углеводы», — говорит Молли.