Роль правильной осанки в спортивных результатах

Не хочется читать тебе нотации, но сидеть все-таки нужно ровно.
Улучшение осанки поможет избежать дискомфорта и боли, что тебе уже наверняка известно. Но эксперты утверждают, что это может повысить результаты и в спорте — причем в самых разных аспектах.
Хороший, плохой, уставший
Правильная осанка означает, что тело находится в естественном положении, которое продиктовано анатомией позвоночника. Как говорит Р. Александра Дюма, член Американского совета врачей хиропрактики и спортивных врачей, специалист центра восстановления и реабилитации FICS в Нью-Йорке, осанка должна быть такой: плечи отведены назад, грудная клетка расправлена, спина прямая, таз в нейтральном положении, а уши находятся на одной линии с плечами (короче говоря, не сутулься). Звучит несколько сложно, но если исправить положение одной или двух частей тела, остальные выпрямятся сами. Ведь человеческое тело как марионетка — потянешь одну ниточку и за ней последуют другие.
Но поскольку в наше время люди проводят много времени сидя, глядя на экран гаджета, на смену естественной позе приходит неровная осанка. Как говорит Александра, в такой позе мышцы, которые должны быть напряжены, — глубокие сгибатели шеи — расслаблены, и потому плечи и шея наклоняются вперед, что дает непосильную нагрузку на более тонкие мышцы. При наклоне головы вперед даже на 15 градусов ее обычный вес в 4–5 кг ощущается как 12 кг для шейного отдела позвоночника. «Со временем в этом отделе скапливается напряжение, что наносит вред костям, суставам и связкам», — объясняет Александра.
Когда мы сутулимся, нам может казаться, что так проще, однако на деле удержание такой позы требует много энергии. Организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы поддерживать тело в положении, в котором оно изначально не может находиться долго. Александра, которая много работает со сборной США, говорит, что такая поза в итоге приводит к большей усталости, даже если ты пытаешься расслабиться. «Правильная осанка делает движения более эффективными, а значит на тренировки и повседневные дела уходит меньше энергии», — говорит Дэн Джиордано, физиотерапевт и главный врач отделения физиотерапии восстановительной клиники Bespoke.
«Когда мы сутулимся, нам может казаться, что так проще, однако на деле удержание такой позы требует много энергии. Организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы поддерживать тело в положении, в котором оно изначально не может находиться долго. Такая поза в итоге приводит к большей усталости».
Р. Александра Дюма
член Американского совета врачей хиропрактики и спортивных врачей, специалист центра восстановления и реабилитации FICS в Нью-Йорке
Влияние осанки на результаты
По словам Дэна, все это может в конечном итоге повлиять на технику движений. Поскольку ограничение подвижности в одной части тела приводит к увеличению нагрузки на соседние мышцы и суставы, которые не способны ее выдержать, возрастает риск травмы и становится сложнее тренироваться столь же эффективно.
Если ты увлекаешься спортом, в котором нужно поднимать руки вверх — к примеру волейболом, — или просто выполняешь упражнения с отягощением, из-за неправильной осанки может постепенно увеличиться угол вращения лопаток вверх и внутрь во время подачи или поднятия веса. Дэн поясняет, что это повышает риск возникновения болевых синдромов с ограниченной подвижностью и других травм плеча.
Неправильная осанка также ограничивает подвижность грудного отдела позвоночника (от основания шеи до нижних ребер). Как объясняет Дэн, это может привести к ограничению подвижности корпуса и снижению силы удара, что особенно важно для боксеров, теннисистов и гольфистов.
«Это касается не только тяжелоатлетов и тех, кто занимается высокоинтенсивными тренировками. Для бегунов также есть определенные риски: если таз отклоняется от естественного положения, увеличивается нагрузка на спину и колени, а не на ягодицы», — говорит Александра. В любом виде спорта не стоит сутулиться, поскольку из-за этого нарушается техника дыхания. Если ты будешь поддерживать осанку, то сможешь тренироваться дольше и эффективнее.
Хочешь научиться держать осанку, чтобы тренироваться эффективнее? Вот как это сделать.
Найди баланс
Для изменения осанки требуется время. Необходимо постоянно следить за ней, чтобы мозг привык поддерживать естественное положение тела. «Как только повторяющееся действие закрепится в мышечной памяти, твоя осанка улучшится», — говорит Дэн. Для заметного результата описанные выше упражнения нужно выполнять как минимум три раза в неделю в течение 4–6 недель.
Когда мама говорила тебе сесть прямо, ее слова наверняка пролетели мимо ушей. Начни исправлять осанку, и не забудь сказать маме спасибо.