Роль правильной осанки в спортивных результатах

Хороший, плохой, уставший

Правильная осанка означает, что тело находится в естественном положении, которое продиктовано анатомией позвоночника. Как говорит Р. Александра Дюма, член Американского совета врачей хиропрактики и спортивных врачей, специалист центра восстановления и реабилитации FICS в Нью-Йорке, осанка должна быть такой: плечи отведены назад, грудная клетка расправлена, спина прямая, таз в нейтральном положении, а уши находятся на одной линии с плечами (короче говоря, не сутулься). Звучит несколько сложно, но если исправить положение одной или двух частей тела, остальные выпрямятся сами. Ведь человеческое тело как марионетка — потянешь одну ниточку и за ней последуют другие.



Но поскольку в наше время люди проводят много времени сидя, глядя на экран гаджета, на смену естественной позе приходит неровная осанка. Как говорит Александра, в такой позе мышцы, которые должны быть напряжены, — глубокие сгибатели шеи — расслаблены, и потому плечи и шея наклоняются вперед, что дает непосильную нагрузку на более тонкие мышцы. При наклоне головы вперед даже на 15 градусов ее обычный вес в 4–5 кг ощущается как 12 кг для шейного отдела позвоночника. «Со временем в этом отделе скапливается напряжение, что наносит вред костям, суставам и связкам», — объясняет Александра.



Когда мы сутулимся, нам может казаться, что так проще, однако на деле удержание такой позы требует много энергии. Организму приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы поддерживать тело в положении, в котором оно изначально не может находиться долго. Александра, которая много работает со сборной США, говорит, что такая поза в итоге приводит к большей усталости, даже если ты пытаешься расслабиться. «Правильная осанка делает движения более эффективными, а значит на тренировки и повседневные дела уходит меньше энергии», — говорит Дэн Джиордано, физиотерапевт и главный врач отделения физиотерапии восстановительной клиники Bespoke.