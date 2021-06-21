Преимущества тренировок в разное время дня

Одни любят заниматься в тренажерном зале на рассвете еще до открытия кофеен. Другим нравится тренироваться ближе к ночи. Кажется, будто спор о том, какой же подход лучше, обречен оставаться вечным — совсем как неофициальное соперничество между Леброном и Джорданом.

Если чувствуешь, что для твоего организма важно время тренировок, вероятно, тебе лучше заниматься спортом в определенное время суток. По словам Кэрин Эссер, доктора наук, профессора физиологии и помощника ректора Института миологии при Университете Флориды, склонность тренироваться в то или иное время суток может быть обусловлена генетически. Но если ты занимаешься, когда есть время и настроение, то знай: волшебного часа для фитнеса не существует. Ученые утверждают, что лучший момент для тренировки — тот, в который ты сможешь ее начать и довести до конца.

И это прекрасная новость, ведь между тобой и спортом стало на одну преграду меньше. Желание копнуть поглубже не отпускает? Всё больше исследований показывают, что время тренировки дает те или иные преимущества. Чтобы помочь тебе спланировать график тренировок (или отдыха), мы расскажем, какую пользу для тела и разума приносит физическая нагрузка в разное время.