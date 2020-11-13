Перевернутые асаны для начинающих

К перевернутым асанам относятся даже наклон вперед и собака мордой вниз. Но если тебе хочется по-настоящему перевернуть все с ног на голову, попробуй выполнить четыре простых шага.
Если попросить мастер-тренера Nike и преподавателя йоги Брандена Коллинсворта дать определение перевернутых асан йоги, он удивит нас ответом — дело в уме, а не в теле. «Это смена ракурса, — говорит он. — Как только мы изменим привычное положение тела и примем перевернутую позу, мы сможем увидеть мир по-новому. Кроме того, это заставляет нас ощущать себя в настоящем. А некоторым даже удается перейти в состояние потока».
Согласно буквальному определению, это любая асана йоги, в которой голова находится ниже уровня сердца. Возможно, такой ответ полностью удовлетворит тебя, но Бранден предлагает нечто более важное — ответ на вопрос: «Для чего практиковать перевернутые асаны?»
Помимо положительных результатов, о которых говорит Бранден, перевернутые асаны дают значительные физические и физиологические преимущества. Экспериментальное исследование, опубликованное на форуме BMC Research Notes, показало, что после 8-недельной программы йоги с постепенным увеличением времени практики перевернутых асан с 7 до 20 минут у большинства участников существенно улучшилась вариабельность сердечного ритма в вечернее время. Это означает, что они дольше находились в парасимпатическом состоянии, то есть в режиме отдыха, в котором частота сердечных сокращений, артериальное давление и напряжение уменьшаются, мышцы расслабляются, а энергетические запасы организма увеличиваются. А в переводе на человеческий? Перевернутые асаны могут оказывать восстанавливающее воздействие на вегетативную нервную систему.
«Даже поза ребенка — это прекрасная возможность оценить все удивительные преимущества перевернутых асан для более щадящего восстановления».
Джона Кест
мастер-тренер Nike и инструктор по йоге
Итак, что такое перевернутые асаны? Люди часто представляют себе их как позы, в которых ноги болтаются высоко в воздухе. Именно поэтому этих асан так боятся новички. Однако перевернутая асана вовсе не означает, что тебе придется стоять на голове или на руках. У тебя есть опыт практики с наклонами вперед или в позе собаки мордой вниз? Поздравляем — ты уже умеешь принимать перевернутые позы. «Даже поза ребенка — это прекрасная возможность оценить все удивительные преимущества перевернутых асан для более щадящего восстановления», — считает Джона Кест, мастер-тренер Nike и инструктор по йоге. Мы предлагаем четыре простых шага, которые помогут тебе чувствовать себя более комфортно в позах, где голова находится ниже сердца.
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