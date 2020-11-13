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      Перевернутые асаны для начинающих

      К перевернутым асанам относятся даже наклон вперед и собака мордой вниз. Но если тебе хочется по-настоящему перевернуть все с ног на голову, попробуй выполнить четыре простых шага.

      Перевернутые асаны для начинающих

      Если попросить мастер-тренера Nike и преподавателя йоги Брандена Коллинсворта дать определение перевернутых асан йоги, он удивит нас ответом — дело в уме, а не в теле. «Это смена ракурса, — говорит он. — Как только мы изменим привычное положение тела и примем перевернутую позу, мы сможем увидеть мир по-новому. Кроме того, это заставляет нас ощущать себя в настоящем. А некоторым даже удается перейти в состояние потока».

      Согласно буквальному определению, это любая асана йоги, в которой голова находится ниже уровня сердца. Возможно, такой ответ полностью удовлетворит тебя, но Бранден предлагает нечто более важное — ответ на вопрос: «Для чего практиковать перевернутые асаны?»

      Помимо положительных результатов, о которых говорит Бранден, перевернутые асаны дают значительные физические и физиологические преимущества. Экспериментальное исследование, опубликованное на форуме BMC Research Notes, показало, что после 8-недельной программы йоги с постепенным увеличением времени практики перевернутых асан с 7 до 20 минут у большинства участников существенно улучшилась вариабельность сердечного ритма в вечернее время. Это означает, что они дольше находились в парасимпатическом состоянии, то есть в режиме отдыха, в котором частота сердечных сокращений, артериальное давление и напряжение уменьшаются, мышцы расслабляются, а энергетические запасы организма увеличиваются. А в переводе на человеческий? Перевернутые асаны могут оказывать восстанавливающее воздействие на вегетативную нервную систему.

      «Даже поза ребенка — это прекрасная возможность оценить все удивительные преимущества перевернутых асан для более щадящего восстановления».

      Джона Кест
      мастер-тренер Nike и инструктор по йоге

      Итак, что такое перевернутые асаны? Люди часто представляют себе их как позы, в которых ноги болтаются высоко в воздухе. Именно поэтому этих асан так боятся новички. Однако перевернутая асана вовсе не означает, что тебе придется стоять на голове или на руках. У тебя есть опыт практики с наклонами вперед или в позе собаки мордой вниз? Поздравляем — ты уже умеешь принимать перевернутые позы. «Даже поза ребенка — это прекрасная возможность оценить все удивительные преимущества перевернутых асан для более щадящего восстановления», — считает Джона Кест, мастер-тренер Nike и инструктор по йоге. Мы предлагаем четыре простых шага, которые помогут тебе чувствовать себя более комфортно в позах, где голова находится ниже сердца.

      Перевернутые асаны для начинающих
      1. Подними ноги.
        «Просто положи ноги на возвышенную поверхность, например, на кровать или диван», — советует Джона. Следующий уровень — лечь на пол, подняв ноги вверх параллельно стене. «Для некоторых людей это может неожиданно оказаться сложным, если мышцы задней поверхности бедра слишком напряженные», — объясняет Бранден. Это позы для восстановления. Ты можешь выполнять их ежедневно по несколько минут. Они помогут тебе чувствовать себя комфортно, когда ноги подняты, а голова и сердце находятся на одном уровне.
      2. Встань в простой мостик.
        «Несмотря на то что это легкая перевернутая асана, которая под силу каждому, мостик — достаточное мощное упражнение. Ты получаешь все преимущества типичных перевернутых асан, но при этом снижается уровень стресса, усталости, тревожности и других неприятных эмоций», — рассказывает Бранден. Ляг лицом вверх, ноги согнуты, руки вытянуты вдоль пола, пальцами обхвати пятки. Подними бедра так, чтобы тело вытянулось в прямую линию от плеч до коленей. Удерживай это положение от 30 секунд до минуты.
      3. Привыкай к перевернутому состоянию...
        не отрывая ноги от пола. «Если ты хочешь освоить, скажем, стойку на голове, начни с развития гибкости», — советует Трейси Коупленд, мастер-тренер Nike и инструктор по йоге. Встань в широкую стойку, ноги врозь, затем выполни глубокий наклон вперед. Понемногу старайся приближать голову к земле. В зависимости от уровня гибкости и комфорта на это может потребоваться несколько дней или недель. Здесь можно поиграть, перенося вес на руки и верхнюю часть головы. Трейси рекомендует часто делать паузы, чтобы контролировать свое состояние. «Слушай тело, чтобы не перегрузить себя новыми ощущениями», — говорит она. Сначала удерживай положение наклона в течение нескольких секунд, затем постепенно увеличивай это время. Выполняй это упражнение до тех пор, пока не будешь чувствовать себя комфортно.
      4. Получи необходимые инструкции.
        Прежде чем приступить к занятиям, обратись за пошаговыми рекомендациями к квалифицированному инструктору по йоге. «На начальном этапе очень важно получать помощь, — уверен Джона. — Сегодня, когда все мы внезапно перешли в режим онлайн, получить практическое руководство стало намного сложнее. Но хорошие преподаватели йоги смогут решить эту задачу и расскажут обо всех нюансах, предоставив четкие пошаговые инструкции». Также важно убедиться, что ты все делаешь безопасно. Освой еще один аспект йоги: осознанность. «Просто старайся оставаться в каждый момент времени на коврике и умом, и телом, — объясняет Трейси. — Это означает, что ты не равняешься на других, а делаешь то, что считаешь полезным и правильным для себя здесь и сейчас».

        Какой совет будет здесь лучшим? Пожалуй, сохранять терпение. Вполне естественно почувствовать себя не в своей тарелке, будучи в перевернутом состоянии. «Когда-то все мы легко принимали перевернутые позы. В детстве мы играли, болтая ногами в воздухе и пытаясь встать на голову, — говорит Бранден. — Мы просто вспоминаем о забытых возможностях. А значит, нам лишь нужно вернуться в эту сферу игры. Однако теперь, играя, мы осознанно наслаждаемся невероятными преимуществами для тела и разума. Для меня это даже лучше, чем веселые детские игры».
      Перевернутые асаны для начинающих

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