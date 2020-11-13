Перевернутые асаны для начинающих

Итак, что такое перевернутые асаны? Люди часто представляют себе их как позы, в которых ноги болтаются высоко в воздухе. Именно поэтому этих асан так боятся новички. Однако перевернутая асана вовсе не означает, что тебе придется стоять на голове или на руках. У тебя есть опыт практики с наклонами вперед или в позе собаки мордой вниз? Поздравляем — ты уже умеешь принимать перевернутые позы. «Даже поза ребенка — это прекрасная возможность оценить все удивительные преимущества перевернутых асан для более щадящего восстановления», — считает Джона Кест, мастер-тренер Nike и инструктор по йоге. Мы предлагаем четыре простых шага, которые помогут тебе чувствовать себя более комфортно в позах, где голова находится ниже сердца.