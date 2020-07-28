Будь в моменте во время практики 

Эти советы помогут тебе настроиться на нужный лад и вернуться в настоящий момент.

В повседневной жизни так легко погрузиться в свои размышления, особенно сейчас. В этом видео мастер-тренеры Nike, Бранден Коллинсворт и Алекс Сильвер-Фаган, поделятся советами о том, как сохранять внимание и осознанность в любой ситуации. Узнай, как справиться со стрессом, улучшить свои результаты и направить внимание на то, что действительно важно.



Йога и осознанность помогают нам пребывать в настоящем, напоминая нам, что у нас уже есть и кем мы уже являемся. В следующий раз, когда ты почувствуешь, что начинаешь волноваться о будущем или переживать о прошлом, сделай глубокий вдох и перенаправь свое внимание. Мастер-тренеры Nike, Бранден Коллинсворт и Алекс Сильвер-Фаган, расскажут, как сохранять осознанность во время занятий йогой и в повседневной жизни.