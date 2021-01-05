Перейти к содержанию (нажми Enter).
|

Популярные поисковые запросы

Лучшие совпадения

      СКИДКА ДО 30%

      Старт сезонной распродажи. Купить

      Советы

      Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

      Его книги о мотивации и выступления на конференции TED вдохновили миллионы людей. Теперь же сам автор расскажет, как его исследования могут пригодиться атлетам.

      Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

      «В бесконечной погоне за целями мы забываем, почему мы это делаем», — говорит писатель и мотивационный оратор Саймон Синек. Он верит, что перед началом любого дела — будь то тренировка, новая работа или отношения — необходимо четко понять причину, по которой мы за него беремся. «Это и есть ключ к раскрытию своего потенциала в любом аспекте жизни», — говорит Саймон. В этом эпизоде он вместе с ведущим Райаном Флаэрти объяснит, как прийти к осознанию своей цели, справляться со стрессом и относиться к тренировкам как к «бесконечной игре».

      Слушать

      Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предположить гостя или тему? Напиши Райану по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.

      Связанные истории

      Подкаст Trained: Джона Кест о йоге, спорте и семье

      Советы

      Подкаст Trained: гибкий подход Джоны Кеста к йоге

      Подкаст Trained: ежедневная программа тренировок Леброна

      Советы

      Подкаст Trained: рутина Леброна

      Как пережить неудачу

      Советы

      Преврати неудачи в преимущества

      Как улучшить состояние после плохого ночного сна

      Советы

      Как взбодриться, если не удалось выспаться

      Поваренная книга атлета: пицца с баклажанами от Колин Квигли

      Советы

      Поваренная книга атлета: Колин Квигли готовит победу