Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

«В бесконечной погоне за целями мы забываем, почему мы это делаем», — говорит писатель и мотивационный оратор Саймон Синек. Он верит, что перед началом любого дела — будь то тренировка, новая работа или отношения — необходимо четко понять причину, по которой мы за него беремся. «Это и есть ключ к раскрытию своего потенциала в любом аспекте жизни», — говорит Саймон. В этом эпизоде он вместе с ведущим Райаном Флаэрти объяснит, как прийти к осознанию своей цели, справляться со стрессом и относиться к тренировкам как к «бесконечной игре».