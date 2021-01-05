Подкаст Trained: поиск своего «почему» с Саймоном Синеком

Его книги о мотивации и выступления на конференции TED вдохновили миллионы людей. Теперь же сам автор расскажет, как его исследования могут пригодиться атлетам.
«В бесконечной погоне за целями мы забываем, почему мы это делаем», — говорит писатель и мотивационный оратор Саймон Синек. Он верит, что перед началом любого дела — будь то тренировка, новая работа или отношения — необходимо четко понять причину, по которой мы за него беремся. «Это и есть ключ к раскрытию своего потенциала в любом аспекте жизни», — говорит Саймон. В этом эпизоде он вместе с ведущим Райаном Флаэрти объяснит, как прийти к осознанию своей цели, справляться со стрессом и относиться к тренировкам как к «бесконечной игре».
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