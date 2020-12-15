Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена

Что приготовить для человека, который занимает второе место в мире по физической подготовке? Шеф-повар Киа Деймон предлагает огромный боул с лососем.
Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.
Ной Ольсен, второй самый тренированный человек в мире, знает, что успех тренировок напрямую зависит от качества питания. Но после восьми месяцев самоизоляции становится сложно находить кулинарное вдохновение. Шеф-повар Киа Деймон из Бруклина поможет ему расширить свой ассортимент блюд. Шаг первый: тайно узнать у мамы Ноя его любимое детское блюдо. Шаг второй: дополнить рецепт, сделав его полезным с точки зрения спорта. Шаг третий? Сюда входит установка камеры с дистанционным управлением, опасные действия с блендером и особый день для большой пушистой собаки по кличке Макс — и всё это в новом эпизоде «Поваренной книги атлета». Не пропусти премьеру сезона! Посмотри видеоролик по ссылке выше, прочитай рецепт ниже и приступай к готовке.
Ингредиенты на четыре порции
Посуда и приборы
Способ приготовления
Разогрей духовку до 375 градусов. На разделочной доске с помощью большого острого ножа сними кожу с кусков лосося. Убери с кожи лишнюю влагу. Сбрызни 1 столовой ложкой оливкового масла. Положи кожу на застеленный пергаментом противень и поставь в духовку на 10 минут или до появления хрустящей корочки. Вытащи противень из духовки и остуди. (Это угощение для твоего четвероногого друга.)
Выстави в духовке температуру 300 градусов. В большой миске смешай 3 чашки воды и 3 столовые ложки соли. Положи куски лосося в миску и оставь на 15 минут. Вытащи рыбу из рассола, обсуши и сбрызни 2 столовыми ложками оливкового масла. Натри лосось солью, перцем и паприкой с обеих сторон. Выложи рыбу на противень, застеленный чистым пергаментом, и отправь в духовку на 20 минут или до момента, когда рыба под вилкой или ножом будет отделяться хлопьями.
В отдельной кастрюле среднего размера доведи куриный бульон и полбу до кипения. Уменьши огонь и вари на медленном огне в течение 20 минут или до мягкости. Слей лишнюю жидкость.
Положи в блендер базилик, кедровые орехи, спирулину, чеснок, пармезан, половину лимонного сока и 1⁄4 чашки оливкового масла. Начни смешивать и, не выключая блендер, постепенно добавляй оливковое масло до получения однородной консистенции. Приправь солью и перцем.
Смешай в миске греческий йогурт с оставшимся лимонным соком. Добавь укроп и размешай.
Раздели полбу на четыре тарелки, сверху выложи куски лосося. Укрась ложкой песто и ложкой лимонно-йогуртной смеси. Отдай кожу лосося пушистику.
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