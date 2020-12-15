Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена

Способ приготовления

Разогрей духовку до 375 градусов. На разделочной доске с помощью большого острого ножа сними кожу с кусков лосося. Убери с кожи лишнюю влагу. Сбрызни 1 столовой ложкой оливкового масла. Положи кожу на застеленный пергаментом противень и поставь в духовку на 10 минут или до появления хрустящей корочки. Вытащи противень из духовки и остуди. (Это угощение для твоего четвероногого друга.)



Выстави в духовке температуру 300 градусов. В большой миске смешай 3 чашки воды и 3 столовые ложки соли. Положи куски лосося в миску и оставь на 15 минут. Вытащи рыбу из рассола, обсуши и сбрызни 2 столовыми ложками оливкового масла. Натри лосось солью, перцем и паприкой с обеих сторон. Выложи рыбу на противень, застеленный чистым пергаментом, и отправь в духовку на 20 минут или до момента, когда рыба под вилкой или ножом будет отделяться хлопьями.



В отдельной кастрюле среднего размера доведи куриный бульон и полбу до кипения. Уменьши огонь и вари на медленном огне в течение 20 минут или до мягкости. Слей лишнюю жидкость.



Положи в блендер базилик, кедровые орехи, спирулину, чеснок, пармезан, половину лимонного сока и 1⁄4 чашки оливкового масла. Начни смешивать и, не выключая блендер, постепенно добавляй оливковое масло до получения однородной консистенции. Приправь солью и перцем.



Смешай в миске греческий йогурт с оставшимся лимонным соком. Добавь укроп и размешай.



Раздели полбу на четыре тарелки, сверху выложи куски лосося. Укрась ложкой песто и ложкой лимонно-йогуртной смеси. Отдай кожу лосося пушистику.