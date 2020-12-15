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      Поваренная книга атлета: блюдо дня от Ноя Ольсена

      Что приготовить для человека, который занимает второе место в мире по физической подготовке? Шеф-повар Киа Деймон предлагает огромный боул с лососем.

      Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.

      Ной Ольсен, второй самый тренированный человек в мире, знает, что успех тренировок напрямую зависит от качества питания. Но после восьми месяцев самоизоляции становится сложно находить кулинарное вдохновение. Шеф-повар Киа Деймон из Бруклина поможет ему расширить свой ассортимент блюд. Шаг первый: тайно узнать у мамы Ноя его любимое детское блюдо. Шаг второй: дополнить рецепт, сделав его полезным с точки зрения спорта. Шаг третий? Сюда входит установка камеры с дистанционным управлением, опасные действия с блендером и особый день для большой пушистой собаки по кличке Макс — и всё это в новом эпизоде «Поваренной книги атлета». Не пропусти премьеру сезона! Посмотри видеоролик по ссылке выше, прочитай рецепт ниже и приступай к готовке.

      Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена

      Ингредиенты на четыре порции

      • 4 куска филе лосося по 115 г с кожей
      • ½ чашки оливкового масла, разделить на несколько частей (больше, если потребуется)
      • Поваренная соль по вкусу
      • Свежемолотый черный перец по вкусу
      • Паприка по вкусу
      • 4 чашки слабосоленого куриного бульона
      • 2 чашки полбы
      • 2 чашки листьев базилика
      • ½ чашки кедровых орехов
      • 2 ст. л. спирулины в порошке
      • 2 зубчика чеснока
      • 1 чашка тертого сыра пармезан
      • ½ чашка жирного греческого йогурта
      • Сок одного лимона
      • 1 ч. л. порубленного свежего укропа

      Посуда и приборы

      • Разделочная доска
      • Большой нож
      • Противень
      • Лопатка
      • Большая миска
      • Кастрюля среднего размера
      • Большая ложка
      • Блендер
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      Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена
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      Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена
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      Поваренная книга атлета: питательный боул с лососем от Ноа Олсена

      Способ приготовления

      Разогрей духовку до 375 градусов. На разделочной доске с помощью большого острого ножа сними кожу с кусков лосося. Убери с кожи лишнюю влагу. Сбрызни 1 столовой ложкой оливкового масла. Положи кожу на застеленный пергаментом противень и поставь в духовку на 10 минут или до появления хрустящей корочки. Вытащи противень из духовки и остуди. (Это угощение для твоего четвероногого друга.)

      Выстави в духовке температуру 300 градусов. В большой миске смешай 3 чашки воды и 3 столовые ложки соли. Положи куски лосося в миску и оставь на 15 минут. Вытащи рыбу из рассола, обсуши и сбрызни 2 столовыми ложками оливкового масла. Натри лосось солью, перцем и паприкой с обеих сторон. Выложи рыбу на противень, застеленный чистым пергаментом, и отправь в духовку на 20 минут или до момента, когда рыба под вилкой или ножом будет отделяться хлопьями.

      В отдельной кастрюле среднего размера доведи куриный бульон и полбу до кипения. Уменьши огонь и вари на медленном огне в течение 20 минут или до мягкости. Слей лишнюю жидкость.

      Положи в блендер базилик, кедровые орехи, спирулину, чеснок, пармезан, половину лимонного сока и 1⁄4 чашки оливкового масла. Начни смешивать и, не выключая блендер, постепенно добавляй оливковое масло до получения однородной консистенции. Приправь солью и перцем.

      Смешай в миске греческий йогурт с оставшимся лимонным соком. Добавь укроп и размешай.

      Раздели полбу на четыре тарелки, сверху выложи куски лосося. Укрась ложкой песто и ложкой лимонно-йогуртной смеси. Отдай кожу лосося пушистику.

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