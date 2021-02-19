Поваренная книга атлета: карбонара от Генри Слэйда

Звезда сборной Англии по регби может справиться со всем, кроме приготовления пасты для своей подруги. Сможет ли шеф-повар Киа Деймон обучить его?
«Поваренная книга атлета» — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся кулинарными секретами.
На поле для регби Генри Слейд — гроза всех противников. Однако дома он раскрывается с совершенно другой, мягкой стороны. К примеру, он любит готовить для своей девушки Меган. Она обожает пасту, но, увы, не такую, какую готовит Генри. Впрочем, Генри повезло — ему на помощь спешит кулинарный профи, ведущая «Поваренной книги атлета» Киа Деймон. Шеф-повар из Бруклина начнет с основ и научит Генри готовить классическую карбонару. Всё, что ей требуется взамен, — рассмешить его новорожденную дочку и лично познакомиться с его чудесным кокер-пуделем Фрэнком. Они разговаривают о жизни на ферме, откровенно говорят о психическом здоровье и даже пробуют сырую пасту в качестве эксперимента (не повторяй дома!). Посмотри эпизод выше, прочитай рецепт и попробуй порадовать себя карбонарой!
Ингредиенты на четыре порции для вкуснейшей карбонары
Посуда и приборы
Способ приготовления
Налей воду в кастрюлю и добавь 1 столовую ложку соли. Доведи до кипения.
Обжарь панчетту в сковороде на огне выше среднего, пока она не подрумянится и не начнет выделять жир. Отложи в сторону.
Когда вода закипит, брось пасту и вари до состояния аль-денте в соответствии с инструкциями на упаковке. Отбрось пасту с помощью дуршлага, оставив в кастрюле примерно четверть чашки воды.
Добавь в миску оставшуюся от пасты воду, три четверти сыра пекорино и яичные желтки. Взбей венчиком до однородной кремообразной массы. Добавь панчетту и перемешай с пастой, пока паста полностью не будет покрыта соусом.
Приправь солью и перцем, сбрызни оливковым маслом и добавь оставшуюся часть сыра пекорино.
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