Поваренная книга атлета: карбонара от Генри Слэйда

На поле для регби Генри Слейд — гроза всех противников. Однако дома он раскрывается с совершенно другой, мягкой стороны. К примеру, он любит готовить для своей девушки Меган. Она обожает пасту, но, увы, не такую, какую готовит Генри. Впрочем, Генри повезло — ему на помощь спешит кулинарный профи, ведущая «Поваренной книги атлета» Киа Деймон. Шеф-повар из Бруклина начнет с основ и научит Генри готовить классическую карбонару. Всё, что ей требуется взамен, — рассмешить его новорожденную дочку и лично познакомиться с его чудесным кокер-пуделем Фрэнком. Они разговаривают о жизни на ферме, откровенно говорят о психическом здоровье и даже пробуют сырую пасту в качестве эксперимента (не повторяй дома!). Посмотри эпизод выше, прочитай рецепт и попробуй порадовать себя карбонарой!