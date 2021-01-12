Поваренная книга атлета: шакшука от Ибтихадж Мухаммад

Способ приготовления

Предварительно разогрей духовку до 400 градусов. В большой сковороде нагрей 2 столовые ложки рапсового масла на среднем огне. Добавь лук и обжаривай в течение 6 минут. Добавь болгарский перец и обжаривай еще 4 минуты. Добавь цукини, тыкву и обжаривай еще 5 минут. Приправь солью и перцем. Перемешай с физалисом, добавив масло и соль по вкусу, затем включи огонь и доведи до кипения.



Когда физалис развалится на кусочки, добавь чеснок и перец серрано и обжаривай 2 минуты. Добавь кориандр, кумин и копченую паприку и продолжай тушить до появления аромата. Убавь огонь и добавь свеклу, при необходимости добавив немного масла. Выключи огонь и добавь сливки. Посоли.



Выпуклой стороной ложки сделай 5 углублений, затем разбей в них по яйцу. Поставь сковороду в духовку на 4–7 минут или пока не схватится белок, а желток не начнет загустевать. Для поджарки лепешки выложи ее на нижнюю решетку духовки. Достань лепешку и шакшуку из духовки. Выложи яйца и соус на тарелки и перед подачей посыпь шакшуку петрушкой, листьями мяты и сыром фета. Подавай с нарезанным авокадо и поджаренными лепешками-треугольниками.