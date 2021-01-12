Поваренная книга атлета: шакшука от Ибтихадж Мухаммад

Пока олимпийская фехтовальщица ностальгирует по своему любимому городу, шеф-повар Киа Деймон показывает ей, как готовить марокканские блюда дома.
Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.
В 2016 году фехтовальщица сборной США Ибтихадж Мухаммад стала первой женщиной в хиджабе, представлявшей США и завоевавшей медаль на Олимпийских играх. Она не знала того, что молодая женщина по имени Киа Деймон смотрела ее поединок с трибуны и вдохновлялась уверенностью и силой духа этой афроамериканской саблистки. А в 2020 году Киа уже стала известным шеф-поваром в Бруклине, и станет одной из тех людей, кто вдохновит Ибти на возвращение. В этом эпизоде «Поваренная книга атлета» Киа слушает историю фехтовальщицы о марроканских путешествиях и создает необычную версию шакшуки — поразительно вкусного и очень питательного блюда. Совсем скоро эти двое будут вспоминать о приготовлении еды в семье, спорить о том, как лучше разбивать яйца, а также немного импровизировать. Посмотри этот эпизод, ознакомься с рецептом ниже и приступай к готовке.
Ингредиенты для шакшуки
на четыре-пять порций
Посуда и приборы
Способ приготовления
Предварительно разогрей духовку до 400 градусов. В большой сковороде нагрей 2 столовые ложки рапсового масла на среднем огне. Добавь лук и обжаривай в течение 6 минут. Добавь болгарский перец и обжаривай еще 4 минуты. Добавь цукини, тыкву и обжаривай еще 5 минут. Приправь солью и перцем. Перемешай с физалисом, добавив масло и соль по вкусу, затем включи огонь и доведи до кипения.
Когда физалис развалится на кусочки, добавь чеснок и перец серрано и обжаривай 2 минуты. Добавь кориандр, кумин и копченую паприку и продолжай тушить до появления аромата. Убавь огонь и добавь свеклу, при необходимости добавив немного масла. Выключи огонь и добавь сливки. Посоли.
Выпуклой стороной ложки сделай 5 углублений, затем разбей в них по яйцу. Поставь сковороду в духовку на 4–7 минут или пока не схватится белок, а желток не начнет загустевать. Для поджарки лепешки выложи ее на нижнюю решетку духовки. Достань лепешку и шакшуку из духовки. Выложи яйца и соус на тарелки и перед подачей посыпь шакшуку петрушкой, листьями мяты и сыром фета. Подавай с нарезанным авокадо и поджаренными лепешками-треугольниками.
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