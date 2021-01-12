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      Шакшука от Ибтихадж Мухаммад

      Пока олимпийская фехтовальщица ностальгирует по своему любимому городу, шеф-повар Киа Деймон показывает ей, как готовить марокканские блюда дома.

      Поваренная книга атлета — это серия видеороликов, в которых профессиональный шеф-повар и профессиональный атлет делятся секретами отличной кухни.

      В 2016 году фехтовальщица сборной США Ибтихадж Мухаммад стала первой женщиной в хиджабе, представлявшей США и завоевавшей медаль на Олимпийских играх. Она не знала того, что молодая женщина по имени Киа Деймон смотрела ее поединок с трибуны и вдохновлялась уверенностью и силой духа этой афроамериканской саблистки. А в 2020 году Киа уже стала известным шеф-поваром в Бруклине, и станет одной из тех людей, кто вдохновит Ибти на возвращение. В этом эпизоде «Поваренная книга атлета» Киа слушает историю фехтовальщицы о марроканских путешествиях и создает необычную версию шакшуки — поразительно вкусного и очень питательного блюда. Совсем скоро эти двое будут вспоминать о приготовлении еды в семье, спорить о том, как лучше разбивать яйца, а также немного импровизировать. Посмотри этот эпизод, ознакомься с рецептом ниже и приступай к готовке.

      Поваренная книга атлета: шакшука от Ибтихадж Мухаммад

      Ингредиенты для шакшуки
      на четыре-пять порций

      • Рапсовое масло — ¼ чашки, делим на части
      • Репчатый лук — 1 шт, нарезанная кубиками
      • Зеленый болгарский перец — 2 шт, нарезанные кубиками
      • Цукини — 1 шт, нарезанный кубиками
      • Тыква — 1 шт, нарезанная кубиками
      • Поваренная соль
      • Свежемолотый черный перец
      • Физалис — 6 шт, разрезанный на четыре дольки
      • Измельченный кориандр — 2 ст. л.
      • Молотый кумин — 2 ст. л.
      • Копченая паприка — 1 ст. л.
      • Чеснок — 1 зубчик, измельченный
      • Перец серрано — 1 шт, измельченный
      • Свекла мангольд — ½ пучка, крупно нарезанная
      • Жирные сливки — 0,5 л
      • Яйца — 5 шт
      • Лепешка к подаче
      • Нарезанная листовая петрушка, для украшения
      • Листья мяты, для украшения
      • Сыр фета, раскрошенный, для украшения
      • Спелый авокадо — 2 шт

      Посуда и приборы

      • Большой нож
      • Разделочная доска
      • Крупная сковорода для духовки
      • Крупная ложка

      Способ приготовления

      Предварительно разогрей духовку до 400 градусов. В большой сковороде нагрей 2 столовые ложки рапсового масла на среднем огне. Добавь лук и обжаривай в течение 6 минут. Добавь болгарский перец и обжаривай еще 4 минуты. Добавь цукини, тыкву и обжаривай еще 5 минут. Приправь солью и перцем. Перемешай с физалисом, добавив масло и соль по вкусу, затем включи огонь и доведи до кипения.

      Когда физалис развалится на кусочки, добавь чеснок и перец серрано и обжаривай 2 минуты. Добавь кориандр, кумин и копченую паприку и продолжай тушить до появления аромата. Убавь огонь и добавь свеклу, при необходимости добавив немного масла. Выключи огонь и добавь сливки. Посоли.

      Выпуклой стороной ложки сделай 5 углублений, затем разбей в них по яйцу. Поставь сковороду в духовку на 4–7 минут или пока не схватится белок, а желток не начнет загустевать. Для поджарки лепешки выложи ее на нижнюю решетку духовки. Достань лепешку и шакшуку из духовки. Выложи яйца и соус на тарелки и перед подачей посыпь шакшуку петрушкой, листьями мяты и сыром фета. Подавай с нарезанным авокадо и поджаренными лепешками-треугольниками.

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