Гребец Аршай Купер рассказывает о том, как спорт помогает преодолеть невзгоды

Судьба Аршея Купера, выросшего в Вест-Сайде, Чикаго, могла быть предопределена окружавшей его преступной средой. Но когда он стал выступать за свою первую школьную команду по гребле, полностью состоящую из чернокожих атлетов, он изменил траекторию своей жизни и стал лидером команды в спорте, который исторически не отличался социокультурным многообразием. Сейчас Аршей — успешный шеф-повар, писатель и активист, который знакомит малообеспеченные сообщества с греблей, чтобы у детей появлялось больше возможностей для лучшего будущего. В этом эпизоде подкаста Trained Аршей расскажет ведущей Жаклин Байрер, как гребля дала его команде инструменты для преодоления детской травмы. Через подробные истории о своем опыте как атлета и наставника он показывает, что не бывает недостаточно талантливых людей, бывают только люди, у которых недостаточно возможностей. Он также объясняет, как мы все можем делать сообщества, в которые мы приходим, чуточку лучше.