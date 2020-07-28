Подходит ли веганская диета для бегунов?

Немецкие исследователи набрали для исследования 76 бегунов-любителей, среди которых были и мужчины, и женщины. В их числе были всеядные люди (они едят пищу растительного и животного происхождения), лактоововегетарианцы (они едят пищу растительного происхождения, а также яйца и молочные продукты, но не едят мясо и рыбу) и веганы (они не едят никакие продукты животного происхождения). Испытуемые проходили поэтапную оценку физической нагрузки на велотренажере, которая позволила оценить их максимальные возможности, а также измерить, с какой нагрузкой они могут тренироваться на протяжении долгого времени. После 6-минутной разминки при сопротивлении 50 Вт (приравнивается примерно к 1 или 2 баллам, если максимальная нагрузка — 10 баллов) сопротивление увеличивалось на 16,7 Вт в минуту, пока испытуемый мог продолжать тренировку.



Итак, какая группа справилась лучше? Все испытуемые достигли полного изнеможения примерно через 20 минут. Таким образом удалось заключить, что, на самом деле, всеядные люди, лактоововегетарианцы и веганы могут выдерживать одинаковую максимальную нагрузку.



«Физические возможности бегунов-любителей не зависят от типа диеты, если они потребляют достаточное количество питательных веществ, которое обеспечивает их энергией», — говорит Джозефин Небл, автор исследования и ученый Института пищеведения и питания человека Ганноверского университета им. Г. В. Лейбница в Германии.