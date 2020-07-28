Подходит ли веганская диета для бегунов?

Большинство атлетов тщательно следят за питанием. Они делают это не только потому, что неправильные продукты могут привести к проблемам с пищеварением и помешать тренировкам, но и потому, что правильные продукты помогают достичь высоких результатов и способствуют быстрому восстановлению. Существует множество мнений о том, дает ли растительная пища белок, восстанавливающий мышцы, и может ли веганская диета придать достаточно сил для определенных видов упражнений. Исследование, опубликованное в журнале Международного общества спортивного питания, позволило сделать один важный вывод: веганская диета не оказывает негативного влияния на результаты тренировок.
Немецкие исследователи набрали для исследования 76 бегунов-любителей, среди которых были и мужчины, и женщины. В их числе были всеядные люди (они едят пищу растительного и животного происхождения), лактоововегетарианцы (они едят пищу растительного происхождения, а также яйца и молочные продукты, но не едят мясо и рыбу) и веганы (они не едят никакие продукты животного происхождения). Испытуемые проходили поэтапную оценку физической нагрузки на велотренажере, которая позволила оценить их максимальные возможности, а также измерить, с какой нагрузкой они могут тренироваться на протяжении долгого времени. После 6-минутной разминки при сопротивлении 50 Вт (приравнивается примерно к 1 или 2 баллам, если максимальная нагрузка — 10 баллов) сопротивление увеличивалось на 16,7 Вт в минуту, пока испытуемый мог продолжать тренировку.
Итак, какая группа справилась лучше? Все испытуемые достигли полного изнеможения примерно через 20 минут. Таким образом удалось заключить, что, на самом деле, всеядные люди, лактоововегетарианцы и веганы могут выдерживать одинаковую максимальную нагрузку.
«Физические возможности бегунов-любителей не зависят от типа диеты, если они потребляют достаточное количество питательных веществ, которое обеспечивает их энергией», — говорит Джозефин Небл, автор исследования и ученый Института пищеведения и питания человека Ганноверского университета им. Г. В. Лейбница в Германии.
«Таким образом удалось заключить, что, на самом деле, всеядные люди, лактоововегетарианцы и веганы могут выдерживать одинаковую максимальную нагрузку».
В течение 24 часов до проведения теста испытуемые питались совершенно по-разному. Веганы, например, употребили больше углеводов, клетчатки, магния, железа, фолиевой кислоты и витамина Е и меньше жиров и витамина B12 по сравнению с теми, кто ест мясо, и лактоововегетарианцами. Но по словам Джозефин, так как они употребили одинаковое количество полезных калорий, лактоововегетарианцы и веганы получили такое же количество энергии для тренировки, как и те, кто употребляет мясо.