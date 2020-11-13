Полезны ли яйца для организма?

Как извлечь из яиц максимальную пользу для здоровья

В свете всего этого эксперты рекомендуют употреблять не более пяти яиц в неделю. Доктор Стампфер отмечает, что большинству людей «достаточно одного яйца в день». По словам Райана, съедать по два яйца в день может быть нормой, если ты практически не получаешь холестерина из других источников и у тебя нет родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но оба эксперта говорят: если тебя что-то беспокоит, нужно обязательно проконсультироваться с врачом — вероятно, тебе нужно еще больше ограничить потребление холестерина.



Доктор Стампфер, который сам съедает по несколько яиц каждую неделю, советует подумать, чем ты можешь заменить яйца (опять же, у каждого свои гастрономические предпочтения), чтобы получать необходимое количество веществ. Если, например, сокращая количество яиц, ты начнешь есть больше обработанного мяса для получения белка, лучше продолжай есть яйца. Но если ты будешь несколько раз в неделю заменять яйца на цельные продукты или продукты с минимальной обработкой, например овсянку, это более предпочтительный вариант. В любом случае, когда ты все-таки ешь яйца, Райан не рекомендует сочетать их с продуктами с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров (скажем, беконом и колбасой) — лучше добавить к ним овощи и ломтик цельнозернового хлеба.



И еще, если для тебя яйца — дополнительный источник белка на тренировках (а это довольно умно), ешь их в качестве перекуса примерно за час до тренировки или через час после, как рекомендует Райан. В сочетании с углеводами, содержащимися, например, во фруктах, яичный жир может помочь замедлить пищеварение, стабилизируя уровень сахара в крови и помогая не переутомляться во время тренировки. А после занятий сочетание белков, жиров и микроэлементов поможет ускорить процесс восстановления. Вот только не стоит есть яйца сырыми — это определенно плохая затея.