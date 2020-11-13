Полезны ли яйца для организма?

Мы собрали все самые актуальные данные о пользе и вреде яиц и о том, как включить яйца в свой рацион.
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет — разным людям нравится есть яйца, приготовленные разными способами: яичница-глазунья, сваренные вкрутую и так далее. И все расходятся во мнениях относительно того, действительно ли они полезны для здоровья. Последний вопрос обсуждается исследователями на протяжении многих лет и результаты исследований остаются противоречивыми. Но мы попробуем, так сказать, отделить желтки от белков.
Преимущества, с которыми согласны все эксперты
Яйца, по сути, стали синонимом белка. В одном яйце среднего размера содержится 6 граммов столь необходимого для роста мышц белка и всего 70 калорий — это одно из самых здоровых соотношений белка (животного происхождения) и калорий, считает Райан Макиэль, главный специалист по питанию Precision Nutrition.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, около 60 процентов этого белка находится в яичном белке, а остальные 40 процентов — в желтке. «Яичный белок также содержит лейцин — аминокислоту с разветвленной цепью, которая, как оказалось, способствует восстановлению и росту мышц», — говорит Райан.
Люди, которые съедали около трех целых яиц сразу после силовых тренировок, набирали мышечную массу на 40 процентов эффективнее, чем те, кто съедал только яичные белки с эквивалентным количеством белка.
Журнал American Journal of Clinical Nutrition
«Желток, с другой стороны, также содержит жиры и холестерин, из-за чего многие люди не жалуют его и порой просто выбрасывают, — утверждает Райан. — Но на самом деле желток содержит большую часть витаминов и минералов, в том числе такое необходимое питательное вещество, как холин, который важен для здоровья сердца и мозга, и который большинство из нас недополучает». По данным Национального института здравоохранения США, желток также является одним из немногих диетических источников витамина D.
Кроме того, употребление в пищу целого яйца может помочь повысить работоспособность в зале. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что люди, которые съедали около трех целых яиц сразу после силовых тренировок, набирали мышечную массу на 40 процентов эффективнее, чем те, кто съедал только яичные белки с эквивалентным количеством белка. Авторы исследования также сообщают, что другие соединения в желтке могут помочь организму усваивать аминокислоты, включая лейцин, содержащийся в яйце.
В чем нестыковка
Вернемся на минуту к вопросу о холестерине: согласно исследованию Национального института болезней сердца, легких и крови, крупные яйца содержат около 180 миллиграммов похожего на воск жироподобного вещества, которое, в случае его накопления, может засорять артерии и приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но исследователи также обнаружили, что большая часть холестерина в крови производится нашим собственным телом, и если мы потребляем холестерин с пищей, организм может вырабатывать его в меньшем количестве, чтобы сбалансировать его содержание. В действительности, исследование 2018 года, в котором принимало участие более 400 000 человек, показало, что те, кто ест в среднем одно яйцо в день, подвержены меньшему риску смерти от инсульта или сердечного приступа — возможно, из-за того, что яйца содержат полезные для сердца питательные вещества, такие как антиоксиданты. (Но не стоит думать, что яйца — это лекарство.)
Тем не менее, их польза для здоровья сердца преувеличена. В 2019 году крупное исследование Северо-Западного университета показало, что чем больше холестерина потребляют люди или чем больше яиц они едят, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление 300 миллиграммов холестерина (что эквивалентно менее чем двум яйцам) в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов. Некоторые люди быстро усваивают холестерин, и он не влияет на уровень холестерина в крови, но исследователи предостерегают, что это возможно не для всех.
Если до тебя доходили слухи о том, что яйца могут вызвать рак, пока не стоит обращать на них внимания. «Настоящим недостатком яиц является их потенциальное воздействие на сердечно-сосудистую систему», — говорит доктор медицинских наук Меир Стампфер, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. «Некоторые люди предполагают, что яйца — один из факторов риска развития рака, но этому нет убедительных доказательств».
Как извлечь из яиц максимальную пользу для здоровья
В свете всего этого эксперты рекомендуют употреблять не более пяти яиц в неделю. Доктор Стампфер отмечает, что большинству людей «достаточно одного яйца в день». По словам Райана, съедать по два яйца в день может быть нормой, если ты практически не получаешь холестерина из других источников и у тебя нет родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но оба эксперта говорят: если тебя что-то беспокоит, нужно обязательно проконсультироваться с врачом — вероятно, тебе нужно еще больше ограничить потребление холестерина.
Доктор Стампфер, который сам съедает по несколько яиц каждую неделю, советует подумать, чем ты можешь заменить яйца (опять же, у каждого свои гастрономические предпочтения), чтобы получать необходимое количество веществ. Если, например, сокращая количество яиц, ты начнешь есть больше обработанного мяса для получения белка, лучше продолжай есть яйца. Но если ты будешь несколько раз в неделю заменять яйца на цельные продукты или продукты с минимальной обработкой, например овсянку, это более предпочтительный вариант. В любом случае, когда ты все-таки ешь яйца, Райан не рекомендует сочетать их с продуктами с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров (скажем, беконом и колбасой) — лучше добавить к ним овощи и ломтик цельнозернового хлеба.
И еще, если для тебя яйца — дополнительный источник белка на тренировках (а это довольно умно), ешь их в качестве перекуса примерно за час до тренировки или через час после, как рекомендует Райан. В сочетании с углеводами, содержащимися, например, во фруктах, яичный жир может помочь замедлить пищеварение, стабилизируя уровень сахара в крови и помогая не переутомляться во время тренировки. А после занятий сочетание белков, жиров и микроэлементов поможет ускорить процесс восстановления. Вот только не стоит есть яйца сырыми — это определенно плохая затея.
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