Утяжелители на ноги снова в моде

Все о новом веянии

Вся суть утяжелителей для ног раскрывается уже в названии. Это небольшие утяжелители с цилиндрами из литого чугуна общим весом от 500 г до 4,5 кг, обычно с силиконовым или неопреновым покрытием, которые можно закрепить вокруг лодыжек. В некоторых случаях они выполняют даже двойную работу, выступая в качестве внушительных ювелирных украшений. (Одна из компаний недавно завоевала популярность в соцсетях, продавая утяжелители для ног в виде аксессуаров. В этом году количество поисковых запросов на эту тему выросло на 1400%.)



Чем же мы обязаны столь внезапному возвращению? Сегодня, когда доступ в тренажерный зал ограничен, а заниматься силовыми тренировками дома не так просто, люди ищут различные способы усилить нагрузку. Так считает Рейчел Страуб, сертифицированный специалист по развитию силы и улучшению состояния организма, а также инструктор ЛФК из Университета биомеханических исследований опорно-двигательного аппарата в Южной Калифорнии.



Такой творческий подход к делу может принести ощутимые плоды. Участники исследования, опубликованном в журнале Journal of Taibah University Medical Sciences, три раза в неделю в течение 20 минут использовали утяжелители для рук и ног весом 500 г (общий вес 2 кг) во время выполнения повседневных дел, например, при уборке или на прогулках. Эксперимент длился более полугода. В результате участникам удалось немного уменьшить объем талии и количество жировой ткани в теле. При этом мышечная масса увеличилась на 0,75%. Это не очень много, но если учесть, что участники не выполняли никаких других упражнений, результат кажется неплохим.