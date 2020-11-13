Утяжелители на ноги снова в моде

Новое поколение понимает, что этот аксессуар 80-х дает значительные преимущества. Но поможет ли он вывести твои тренировки на новый уровень?
Когда-то женщины в трико из спандекса занимались степ-аэробикой. На голову они надевали повязку, а на лодыжки — небольшие утяжелители. Это было в 80-х. Сейчас, спустя четыре десятилетия, одна из этих тенденций возвращается.
В последнее время в социальных сетях все чаще мелькают утяжелители для ног. Если, поддавшись этому веянию, ты уже спешишь в магазин (онлайн или офлайн), остановись и потрать минуту, чтобы узнать, подходит ли такое снаряжение для твоих тренировок.
Все о новом веянии
Вся суть утяжелителей для ног раскрывается уже в названии. Это небольшие утяжелители с цилиндрами из литого чугуна общим весом от 500 г до 4,5 кг, обычно с силиконовым или неопреновым покрытием, которые можно закрепить вокруг лодыжек. В некоторых случаях они выполняют даже двойную работу, выступая в качестве внушительных ювелирных украшений. (Одна из компаний недавно завоевала популярность в соцсетях, продавая утяжелители для ног в виде аксессуаров. В этом году количество поисковых запросов на эту тему выросло на 1400%.)
Чем же мы обязаны столь внезапному возвращению? Сегодня, когда доступ в тренажерный зал ограничен, а заниматься силовыми тренировками дома не так просто, люди ищут различные способы усилить нагрузку. Так считает Рейчел Страуб, сертифицированный специалист по развитию силы и улучшению состояния организма, а также инструктор ЛФК из Университета биомеханических исследований опорно-двигательного аппарата в Южной Калифорнии.
Такой творческий подход к делу может принести ощутимые плоды. Участники исследования, опубликованном в журнале Journal of Taibah University Medical Sciences, три раза в неделю в течение 20 минут использовали утяжелители для рук и ног весом 500 г (общий вес 2 кг) во время выполнения повседневных дел, например, при уборке или на прогулках. Эксперимент длился более полугода. В результате участникам удалось немного уменьшить объем талии и количество жировой ткани в теле. При этом мышечная масса увеличилась на 0,75%. Это не очень много, но если учесть, что участники не выполняли никаких других упражнений, результат кажется неплохим.
«Сегодня, когда доступ в тренажерный зал ограничен, а заниматься силовыми тренировками дома не так просто, люди ищут различные способы усилить нагрузку».
Рейчел Страуб
Сертифицированный специалист по развитию силы и улучшению состояния организма, а также инструктор ЛФК из Университета биомеханических исследований опорно-двигательного аппарата в Южной Калифорнии
«Даже небольшая дополнительная нагрузка может увеличить интенсивность движений, — объясняет Рейчел (она никак не была связана с исследованием). — Когда этот вес (пусть и очень легкий) зафиксирован в области голеностопного сустава, он оказывает постоянную нагрузку на все мышцы ног, которые находятся выше него. Это помогает сжигать больше калорий и укреплять мышечную ткань». То же самое относится и к утяжелителям для запястий, которые помогают усилить нагрузку на мышцы рук.
Реальный вес утяжелителей для ног
Не стоит отказываться от своей привычной программы силовых тренировок лишь в угоду моде на ретро. Просто ношение дополнительного килограмма на щиколотках в течение всего дня не окажет существенного влияния на состав или силу твоего тела. По словам мастер-тренера Nike Кирсти Годсо, по нагрузке утяжелители для ног ближе к резиновым лентам, чем к гантелям. Это полезно, но для роста мышечной массы тебе все равно придется работать с более серьезными нагрузками.
«С помощью утяжелителей для ног можно точно настроить работу с телом, — считает Кирсти. — Если выполнять все движения очень медленно, тщательно следя за техникой, даже небольшое утяжеление позволит получить отличные результаты: силу, контакт с телом и мышечную выносливость».
«Если у тебя есть опыт занятий пилатесом или по тренировкам Barre, тебе знакомы эти принципы: медленно, тщательно, с полным контролем. Задача таких тренировок часто заключается в том, чтобы работать с одной стороной или областью тела с медленными, бесконечными по ощущениям подходами до полного утомления всех мышц, даже тех, о существовании которых мы и не подозревали», — говорит Кирсти. «Аналогичным образом, тренировка на одну ногу с утяжелителем (лежа на боку и поднимая одну ногу с утяжелителем на лодыжке) поможет активировать эти мелкие мышцы», — считает она. «Ведь все они оказываются задействованы в перемещении веса и стабилизации тела, когда более крупные мышцы уже устали. Кору приходится работать сильнее, чем обычно, чтобы сохранить равновесие», — добавляет Рейчел.
Как тренироваться с новым снаряжением
По словам Кирсти, утяжелители для ног позволяют выжать чуть больше из низкоинтенсивной тренировки с собственным весом. Попробуй использовать их для таких упражнений, как ягодичный мостик на одной ноге, вращение ногами лежа на боку и подъемы ног из положения стола. Но опять же, выполняй повторы медленно, тщательно и с полным контролем. Делай столько повторов, сколько можешь сделать, сохраняя технику выполнения.
«Чего делать не нужно, так это надевать утяжелители с таким большим весом, что ты не сможешь выполнять упражнения с правильной техникой», — предупреждает Рейчел. По мнению Кирсти, также не следует использовать их в кардиотренировках или ВИИТ. «Цель таких тренировок — двигаться как можно быстрее, чтобы ускорить пульс, — говорит она. — Дополнительный вес не дает достичь этой цели, повышает риск травм и не позволяет тебе выполнять движения с правильной техникой».
Подведем итог. Если планируешь попробовать заниматься с утяжелителями для ног, помни, что неоновый гимнастический купальник тут строго по желанию.
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