Связь с семьей помогла атлетке и модели Амире Натанн пойти за своей мечтой

Связь с семьей помогла Амире изменить свое будущее
Культура
Как 23-летняя атлетка и модель осуществила мечту об образовании и жизни в большом городе и первой в семье закончила колледж.
«Первые» — это рубрика о людях, разрушающих стереотипы в спорте и в жизни.
«На вопрос „Откуда ты?“ я обычно отвечаю: „Настолько издалека, что вы и не слышали“», — так Амира Натанн говорит (и, конечно, шутит) о Лутчере, штат Луизиана. Это небольшой промышленный городок между Новым Орлеаном и Батон-Руж. «Чтобы добраться до него, нужно съехать с хорошей дороги, — объясняет 23-летняя модель и выпускница колледжа. — Там все друг друга знают, а зачастую и приходятся друг другу родственниками».
Хоть Лутчер и небольшой городок, но именно он сформировал у Амиры желание увидеть весь мир. В семье она стала первой, кто закончил колледж. Ее образование и жизнь в Нью-Йорке — это часть мечты, которую она воплотила, уехав из Лутчера. Она получила высшее образование по биоэтике и открыла для себя новые карьерные возможности. Сидя в квартире в бруклинском районе Бушвик — в двух тысячах километров от дома, она вспоминает, чего ей удалось достичь.
История семьи Амиры тесно связана с Лутчером. Ее прадед основал первую и какое-то время единственную службу скорой помощи в этой части округа. В детстве и юношестве Амира нередко слышала истории о том, как ее прадедушка спас жизнь чьему-то родственнику — стоило только этому человеку узнать ее фамилию. «До ближайшего города 45 минут, поэтому моя семья заботилась обо всех, кто жил в округе», — говорит Амира.
Родные сыграли важную роль в воспитании Амиры. «Все, кто оказывался рядом, старались меня чему-то научить, — вспоминает она. — И они постоянно поощряли меня в поиске своего пути. Мне никогда не говорили: „Ты же девочка. Ты не можешь сделать это”. Это было больше похоже на „Иди и позаботься о себе. Не позволяй мнению кого-то повлиять на твой результат”».
«Мне никогда не говорили: „Ты же девочка. Ты не можешь сделать это”. Это было больше похоже на „Иди и позаботься о себе”».
Амира решила, что она будет стремиться к большему. «Я знала, что не хочу навсегда оставаться [в Лутчере], — говорит она. — Это место, где девушка ходит в школу, выходит замуж за одноклассника, они начинают жить вместе, рожают детей, он работает на заводе, и в 22 года они покупают дом».
Вместо этого Амира выбрала Нью-Йорк и университет. В течение четырех лет она загружала себя, как могла, принимая участие в любой внеучебной деятельности, которую предлагала школа в Лутчере, включая стрелковый клуб, прыжки с шестом, различные сообщества и команду по пауэрлифтингу. «Я любила пауэрлифтинг, — вспоминает она. — Мне очень нравилось. У меня не очень хорошо получалось, но команда была просто замечательная. Они десятикратные чемпионы штата. В команде были и звезды. Я не была одной из них, но вносила свой посильный вклад».
После отправки документов в десяток колледжей и
получения письма от Нью-Йоркского университета в 2015 году, Амира села на рейс из Луизианы в Нью-Йорк, чтобы начать новую главу вместе со своими одноклассниками.
«Многие люди, с которыми я познакомилась, тоже первыми в своей семье поступили в университет, — говорит она. — Это было важно знать, и это немного упростило сам процесс».
Отъезд из Лутчера открыл множество новых возможностей. Например, Амира подписала договор с модельным агентством и приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке и в нескольких рекламных кампаниях. Переезд также зажег ее давнее желание посмотреть мир. «Я поняла, что на многое способна, — вспоминает она. — Я могу быть независимой, умной, харизматичной, твердой — такой, какой мне нужно». И она уже летала одна в дальние страны, например в Индонезию, Мексику и Великобританию.
Теперь Амира думает о планах на будущее и о более осознанном подходе ко всему (в том числе и к спорту). Иногда она скучает по ощущению причастности к команде, но тренировки всё равно помогают ей оставаться на высоте. Она занимается тяжелой атлетикой в домашних условиях, ходит на длительные прогулки и хочет начать 30-дневный вызов по йоге. И хотя, по ее словам, ей не хватает терпения, она пытается заниматься медитацией.
Ее курсовая работа в колледже была посвящена общей медицине и ее влиянию на представления о телесных нормах в рамках гендера и национальности. На это Амиру вдохновил ее дед. Амира хочет снизить высокий уровень смертности у черных женщин во время родов и думает о том, чтобы получить сертификат доулы, позволяющий заботиться о матерях до, во время и после родов. Это очень важная сфера для нее и ее семьи. «У моей мамы пять детей, и у нее было четыре кесарева сечения», — говорит Амира.
Амира считает, что ее любознательность, готовность задавать вопросы и стремление постоянно что-то делать достались ей от семьи. «Родные научили меня заботиться об окружающих, — объясняет Амира. — Ведь моя семья всегда заботилась о сообществе».
Текст: Лакин Старлинг
Фото: Кортни София Йейтс
Видео: Сара Макдауэлл, Амира Натанн
Впервые опубликовано: сентябрь 2020 г.