Связь с семьей помогла атлетке и модели Амире Натанн пойти за своей мечтой

Теперь Амира думает о планах на будущее и о более осознанном подходе ко всему (в том числе и к спорту). Иногда она скучает по ощущению причастности к команде, но тренировки всё равно помогают ей оставаться на высоте. Она занимается тяжелой атлетикой в домашних условиях, ходит на длительные прогулки и хочет начать 30-дневный вызов по йоге. И хотя, по ее словам, ей не хватает терпения, она пытается заниматься медитацией.



Ее курсовая работа в колледже была посвящена общей медицине и ее влиянию на представления о телесных нормах в рамках гендера и национальности. На это Амиру вдохновил ее дед. Амира хочет снизить высокий уровень смертности у черных женщин во время родов и думает о том, чтобы получить сертификат доулы, позволяющий заботиться о матерях до, во время и после родов. Это очень важная сфера для нее и ее семьи. «У моей мамы пять детей, и у нее было четыре кесарева сечения», — говорит Амира.



Амира считает, что ее любознательность, готовность задавать вопросы и стремление постоянно что-то делать достались ей от семьи. «Родные научили меня заботиться об окружающих, — объясняет Амира. — Ведь моя семья всегда заботилась о сообществе».