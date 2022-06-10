Новая сила: Эйжа Уилсон

Новая дерзость
Эйжа Уилсон
Что может быть естественнее, чем оставаться собой? И на площадке, и за ее пределами Эйжа Уилсон верна своим принципам и всегда прямолинейна, ведь ее цель — оставить наследие подрастающему поколению.
Мы встретились с сильной баскетболисткой, чтобы узнать, как она полюбила игру и как своим примером вдохновляет других чернокожих женщин на достижение высоких целей.
Когда ты начала играть в баскетбол и почему выбрала именно его?
Эйжа: Я довольно поздно раскрылась. Начала заниматься примерно в 13 лет и играла плохо, больше сидела на скамейке запасных. Потом, когда мне исполнилось 15, что-то изменилось. Папа купил кольцо и установил его во дворе. А мне начала нравиться команда, чувство сплоченности, а затем и победы. Бывало, я бросала мяч до темноты, при свете фар маминой машины, и часто аккумулятор разряжался. Конечно, она бывала недовольна, но я всё равно продолжала играть.
Ты когда-нибудь думала о том, что, став атлеткой, приобретешь такое влияние? Чего ты хочешь достичь, выступая публично?
Эйжа: За прошлый год я поняла, какое влияние имеют игроки женской НБА. Люди буквально ловят каждое наше слово и действие, и в этом наша сила. Моя цель — сделать жизнь всех чернокожих девушек лучше и вдохновить их на достижение высоких целей. Я поняла, что профессиональный баскетбол придал мне уверенности в себе как на площадке, так и в жизни. Если бы не баскетбол, сомневаюсь, что я бы отважилась высказываться, нашла бы вдохновение и стала бы той, кто я сейчас. Баскетбол открыл для меня двери, но дальше я уже сама добавила огонька.
Как тебе роль лидера? Каково быть частью женской НБА, быть примером?
Эйжа: Женская НБА всегда занимала лидирующую позицию. В конечном счете меня не очень заботит, кто что думает, потому что я отстаиваю то, во что верю. Еще в детстве мама говорила мне: «Не жди ни от кого поблажек». У нас есть возможность достучаться до такого количества людей, и это здорово. Если стоять на том, во что веришь, никому не удастся заставить тебя свернуть с пути.
«Мне не за что извиняться. Нравится это кому-то или нет, я — это я. На сто процентов. Я Эйжа Уилсон».
Эйжа Уилсон
Какой совет в отношениии индивидуальности ты могла бы дать подрастающему поколению?
Эйжа: Не обязательно становиться вице-президентом. Не обязательно быть профессиональным атлетом. Или врачом. Просто будьте собой. И пока вы сохраняете верность себе, живете, не изменяя принципам, вы остаетесь сильными. Будьте верны себе, и мир окажется у ваших ног. Молодое поколение такое смелое, упорное, настоящее, сильное. Используйте всё это, и вперед!. Каждый раз, когда чернокожая девушка берет с меня пример и хочет стать новой Эйжей Уилсон, я чувствую прилив смелости и уверенности.
Как на тебя как на игрока повлияло то, что к тебе стали прислушиваться?
Эйжа: Для меня баскетбол — это площадка для реализации. Никто, кроме меня, не сделает то, что я делаю во время игры и тренировок. Мне это нравится. Я сбрасываю оковы, у меня будто вырастают крылья, мне кажется, что я могу летать. Я играю, чтобы добиться уважения, а мы его заслужили. На площадке я ни перед кем не отступаю, и я точно ни перед кем не отступлю и за ее пределами.
В чем заключается твое наследие для атлеток, идущих по твоим стопам?
Эйжа: Я и представить себе не могла, что в 24 года буду говорить о наследии. У меня всё еще не укладывается в голове, что девушки хотят быть как я. Наследие — это не обо мне. Оно о тех, кто придет после меня. Я говорю о том, во что верю. Невозможно нравиться всем. Если бы я старалась это делать, я не была бы собой. Я не какая-то «номинальная» чернокожая девушка, которую приглашают ради разнообразия. Я — чернокожая, и я люблю себя такой, какая я есть. Мне нечего стыдиться. Это моя позиция, и пусть она поможет остальным чернокожим девушкам стоять на своем.
Режиссер: Рашад Флойд, @rashadflyd
Фотограф: Стефани Мей-Линг, @stephaniemeiling
Фотограф: Ghost, @54ghosts