Новая сила: Эйжа Уилсон

Когда ты начала играть в баскетбол и почему выбрала именно его?

Эйжа: Я довольно поздно раскрылась. Начала заниматься примерно в 13 лет и играла плохо, больше сидела на скамейке запасных. Потом, когда мне исполнилось 15, что-то изменилось. Папа купил кольцо и установил его во дворе. А мне начала нравиться команда, чувство сплоченности, а затем и победы. Бывало, я бросала мяч до темноты, при свете фар маминой машины, и часто аккумулятор разряжался. Конечно, она бывала недовольна, но я всё равно продолжала играть.