Используй этот психологический прием для управления своей реакцией

Советы
Как держать себя в руках
Поспешный ответ от обдуманного может отделять (не)большая пауза.
Если тебе доводилось видеть, как грубый посетитель высказывал недовольство официанту в ресторане, и думать: «Ого, этот официант святой, потому что не огрызается в ответ», то ты знаешь, что спокойствие Йоды действительно существует. Конечно, возможно, этот официант умеет работать с заносчивыми посетителями или ему запрещено им отвечать. Но также возможно, что он освоил технику, которую многие психологи называют «паузой».
«Пауза — это момент между провоцирующим событием и твоей реакцией, вербальной или физической», — говорит Джуан Шорт, лицензированный клинический социальный работник и зарегистрированный преподаватель йоги в Филадельфии. «Этот момент времени может длиться от нескольких секунд и дольше, он позволяет осознанно обдумать дальнейшие шаги, — добавляет она, — превращая импульсивную реакцию в осознанную».
Как это происходит? Пауза позволяет действовать осознанно, заставляя тебя остановиться и собраться с мыслями, отвергнув непродуктивные. Это умение, которым обладают далеко не все из нас — не по своей вине.
«Мир, в котором мы живем, не дает нам возможности развивать эту способность», — говорит Ракель Мартин, доктор наук, лицензированный клинический психолог из Нэшвилла. — Мы чувствуем, что должны ответить сразу». «Это происходит потому, что современное общество предпочитает безотлагательность, а не медлительность, и мы постоянно на взводе, потому что у нас нет возможности осмыслить всё, что происходит», — добавляет она.
Твоя негативная реакция на ситуацию часто возникает из-за того, что ты испытываешь стресс, чувство небезопасности или ощущение угрозы (в том числе чувство гнева или обиды, которое направлено на тебя лично), — говорит Джуан. — Любое из этих чувств может запустить симпатическую нервную систему, которая отвечает за борьбу, бегство или замирание. Ты даже можешь заметить, что твой пульс и дыхание учащаются, мышцы напрягаются, и ты начинаешь потеть». «Эта реакция представляет собой механизм выживания, который позволяет подготовиться к быстрой реакции на опасные для жизни ситуации, — добавляет она. — Но очень быстрый темп жизни и большое количество дел не представляют угрозу для жизни, как бы они ни заставляли тебя кричать или убегать».
«Мир, в котором мы живем, не дает нам возможности развивать эту способность. Мы чувствуем, что должны ответить сразу».
Ракель Мартин,
доктор наук, лицензированный клинический психолог
Пауза во время сложных ситуаций не только поможет успокоить симпатическую нервную систему и активизировать парасимпатическую (отвечающую за расслабление и переваривание пищи), но также может поднять тебя с уровня «выживания к процветанию», — говорит Джуан. По ее словам, импульсивная реакция возникает из-за не анализируемых и не контролируемых эмоций. И она почти всегда вызывает сожаление (крик на партнера, язвительный ответ другу или ответ «нет» на простую, но срочную просьбу коллеги). «А пауза позволяет напомнить себе, что в данный момент ты в безопасности, — говорит Джуан, — поэтому ты можешь реагировать зрело, доброжелательно и сознательно».
Так что именно ты делаешь во время паузы? У всех разный ответ на этот вопрос. Вот несколько методов, которые стоит проверить на практике. Попробуй один из них или все, пока не найдешь тот, который подходит именно тебе.
- Установи границы.
«На работе или дома (это может быть одно и то же место) пауза может помочь установить границы, — говорит Джуан. —Допустим, член семьи или товарищ по команде хочет, чтобы ты немедленно сделал что-то или сразу ответил на какой-то вопрос. Даже если ты думаешь, что тебе нужно ответить или сделать это прямо сейчас, не стесняйся просто сказать: „Дай мне минуту подумать” или „Мне нужно время, чтобы подумать”. Если ты скажешь о своих потребностях в данный момент, это установит между вами границу и помешает эмоциональной реакции. Заранее обдумав ответ, ты сможешь говорить, подбирая слова, тон и тактично излагать свои мысли», — добавляет она.
«Многие люди сопротивляются такому подходу, потому что боятся, что собеседник будет недоволен или раздражен, если не получит мгновенный ответ, — отмечает Джуан. — Не забывай, что полезная пауза не должна быть слишком долгой. В большинстве случаев, твой позитивный настрой и концентрация на поиске решения восполнят потерянное время».
- Вдох-выдох.
Сделай вдох, чтобы не потерять самообладание или успокоиться, — очень действенный метод. Вместо того чтобы показывать неприличный жест водителю, который тебя подрезал, или огрызаться в ответ преподавателю за плохую оценку, ты можешь практиковать осознанное дыхание, которое позволяет тебе перенестись в настоящий момент подальше от источника беспокойства и успокоиться. Джуан предлагает технику «коробочного» дыхания, когда ты вдыхаешь на 4 счета, задерживаешь дыхание на 4 счета, выдыхаешь на 4 счета и снова задерживаешь дыхание на 4 счета. Это упражнение нужно выполнять достаточно долго, давая себе время на обдумывание. Выполняй его до тех пор, пока не почувствуешь расслабление и не осознаешь, что ты в состоянии ответить на ситуацию как ответственный взрослый. (Примечание: не зря слово «ответить» похоже на слово «ответственный», верно?)
- Поговори с собой… доброжелательно.
«Позитивный — или, по крайней мере, нейтральный — разговор с собой, например, „Расслабься”, „Я могу сделать это” или „Мне просто нужна минута”, помогает обдумать то, что происходит, и настроиться на оптимистичный лад. — говорит Эрлангер А. Тернер, доктор наук, лицензированный психолог из Лос-Анджелеса. — Конечно, этот комплекс ВИИТ может показаться трудным, но ты сильнее. И да, это мороженое выглядит неплохо, но на самом деле, в качестве освежающего десерта лучше подойдут фрукты. Если ты потратишь минуту на то, чтобы перезагрузиться, вместо того чтобы сдаться, и перенаправишь свой внутренний голос в более продуктивном направлении, ты сможешь изменить дальнейшее развитие событий.
К сведению: научиться выдерживать паузу — это искусство, которое требует подготовки. «Попробуй любой из вышеперечисленных методов в течение как минимум двух недель и практикуй его несколько раз в неделю, — говорит Ракель. — Какой-то метод может тебе не подойти, но прежде чем перейти к другому, ответь себе честно — были ли приложены все усилия. Более спокойная реакция — признак того, что метод работает».
Все мы знаем, что в жизни редко бывает возможность что-то исправить. Если ты научишься выдерживать паузу, тебе вряд ли это понадобится.
Текст: Ронни Ховард
Иллюстрации: Грэйша Лэм
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