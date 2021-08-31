Используй этот психологический прием для управления своей реакцией

Если тебе доводилось видеть, как грубый посетитель высказывал недовольство официанту в ресторане, и думать: «Ого, этот официант святой, потому что не огрызается в ответ», то ты знаешь, что спокойствие Йоды действительно существует. Конечно, возможно, этот официант умеет работать с заносчивыми посетителями или ему запрещено им отвечать. Но также возможно, что он освоил технику, которую многие психологи называют «паузой».

«Пауза — это момент между провоцирующим событием и твоей реакцией, вербальной или физической», — говорит Джуан Шорт, лицензированный клинический социальный работник и зарегистрированный преподаватель йоги в Филадельфии. «Этот момент времени может длиться от нескольких секунд и дольше, он позволяет осознанно обдумать дальнейшие шаги, — добавляет она, — превращая импульсивную реакцию в осознанную».

Как это происходит? Пауза позволяет действовать осознанно, заставляя тебя остановиться и собраться с мыслями, отвергнув непродуктивные. Это умение, которым обладают далеко не все из нас — не по своей вине.

«Мир, в котором мы живем, не дает нам возможности развивать эту способность», — говорит Ракель Мартин, доктор наук, лицензированный клинический психолог из Нэшвилла. — Мы чувствуем, что должны ответить сразу». «Это происходит потому, что современное общество предпочитает безотлагательность, а не медлительность, и мы постоянно на взводе, потому что у нас нет возможности осмыслить всё, что происходит», — добавляет она.

Твоя негативная реакция на ситуацию часто возникает из-за того, что ты испытываешь стресс, чувство небезопасности или ощущение угрозы (в том числе чувство гнева или обиды, которое направлено на тебя лично), — говорит Джуан. — Любое из этих чувств может запустить симпатическую нервную систему, которая отвечает за борьбу, бегство или замирание. Ты даже можешь заметить, что твой пульс и дыхание учащаются, мышцы напрягаются, и ты начинаешь потеть». «Эта реакция представляет собой механизм выживания, который позволяет подготовиться к быстрой реакции на опасные для жизни ситуации, — добавляет она. — Но очень быстрый темп жизни и большое количество дел не представляют угрозу для жизни, как бы они ни заставляли тебя кричать или убегать».