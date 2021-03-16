Как не растратить преимущество и зарабатывать очки в напряженных матчах

Ответ:

Я понимаю тебя, мистер Испытывающий трудности.



Мне часто казалось, что я показала ужасный результат на игре, но когда я просматривала запись, оказывалось, что всё не так плохо. Я не спорю, что это заставляет тебя чувствовать себя ужасно, но мы склонны преувеличивать свои неудачи.



Лучший урок на эту тему мне преподал мой тренер по футболу в средней школе. Когда после игры я была расстроена из-за своих результатов, он говорил: «Идеальных игр не бывает. Твоя цель — как можно чаще приближаться к совершенству во время игры». Другими словами, у тебя никогда не получится достичь идеала, но ты можешь сделать идеальную передачу, идеальный бросок или идеально провести защиту.



На твоем месте я бы обратилась за помощью к тому, кому ты доверяешь. Встреться с тренером и обсуди свои результаты, чтобы понять, насколько они соответствуют твоим ощущениям. Чаще всего нам кажется, что игра прошла неудачно, если мы не забросили мяч в кольцо, но тебе нужно взглянуть на общую статистику. Если необходимые показатели растут, то ты развиваешься (а значит, можешь приблизиться к совершенству).