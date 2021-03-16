Как не растратить преимущество и зарабатывать очки в напряженных матчах

Молодой баскетболист хочет, чтобы тренировки приносили результаты, и Кара Лоусон, тренер сборной университета Дьюка по баскетболу, готова помочь ему в этом.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
Вопрос:
Здравствуйте, тренер!
Я играю в школьной баскетбольной команде и показываю отличные результаты на тренировках. Я почти всегда забрасываю мяч в корзину, быстро перемещаюсь по площадке и наслаждаюсь игрой. Но как только дело доходит до настоящих соревнований, я теряюсь. Меня парализует страх совершить ошибку, и я забываю, как обращаться с мячом. Особенно сложно даются штрафные броски, с которыми никогда не бывает сложностей на тренировках. И что еще хуже, моя тревожность усиливается с каждой игрой. Я знаю, что могу отлично играть, но не знаю, как проявить себя в важные моменты. Почему это происходит со мной и как я могу всё исправить?
Испытывающий трудности во время игры
18-летний баскетболист
Ответ:
Я понимаю тебя, мистер Испытывающий трудности.
Мне часто казалось, что я показала ужасный результат на игре, но когда я просматривала запись, оказывалось, что всё не так плохо. Я не спорю, что это заставляет тебя чувствовать себя ужасно, но мы склонны преувеличивать свои неудачи.
Лучший урок на эту тему мне преподал мой тренер по футболу в средней школе. Когда после игры я была расстроена из-за своих результатов, он говорил: «Идеальных игр не бывает. Твоя цель — как можно чаще приближаться к совершенству во время игры». Другими словами, у тебя никогда не получится достичь идеала, но ты можешь сделать идеальную передачу, идеальный бросок или идеально провести защиту.
На твоем месте я бы обратилась за помощью к тому, кому ты доверяешь. Встреться с тренером и обсуди свои результаты, чтобы понять, насколько они соответствуют твоим ощущениям. Чаще всего нам кажется, что игра прошла неудачно, если мы не забросили мяч в кольцо, но тебе нужно взглянуть на общую статистику. Если необходимые показатели растут, то ты развиваешься (а значит, можешь приблизиться к совершенству).
У тебя никогда не получится достичь идеала, но ты можешь сделать идеальную передачу, идеальный бросок или идеально провести защиту.
Ты волнуешься во время соревнований? Не хочу обесценивать, но такова жизнь! Очень сложно продемонстрировать навык, выработанный на спокойных тренировках, во время настоящей стремительной игры. Я знаю игроков, которые хотели улучшить свои навыки в нападении, долго тренировались, а затем всё равно не могли сделать хороший бросок во время игры. Они говорили: «Но, тренер, мы тренировались всю неделю!». «Хорошо, — отвечала им я. — Потренируйтесь еще пару лет, тогда и поговорим». Многие молодые люди имеют искаженное представление о том, сколько времени уходит на профессиональный рост. Мы не трава для кошек, чтобы вырасти за несколько дней.
Важны не только твои броски. Важно то, какой вклад ты вносишь.
Чтобы улучшить свои навыки, нужно ежедневно брать в руки мяч и тренироваться. Каждый день. Тренируйся во дворе или в ближайшем к дому парке. Попробуй найти идеальное место для тренировок. Ты удивишься, насколько улучшатся твои результаты уже через месяц. Затем через два месяца, а затем и через три.
Повторение позволит тебе показывать максимальные результаты
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Кара Лоусон — главный тренер женской баскетбольной команды Университета Дьюка. Ранее она работала ассистентом тренера «Бостон Селтикс» и успешным аналитиком на телевидении. На протяжении 13 сезонов она была выдающимся игроком женской НБА и привела команду «Монаркс» к победе в чемпионате. Также она была в составе сборной США, выигравшей золото на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Будучи ведущим игроком, она трижды привела команду «Теннесси Леди Волантирс» к «Финалу четырех» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Иллюстрации: Харрисон Фриман
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