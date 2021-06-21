Как оправиться после крупного поражения

Советы
Кортни Бангарт — как вернуться в строй после крупного поражения?
Кортни Бангарт, тренер баскетбольной команды Университета Северной Каролины, помогает переживающему атлету забыть о неудаче и начать искать новые возможности.
«Спроси тренера» — это рубрика с советами, которые помогут тебе сосредоточиться на игре.
В:
Здравствуйте, тренер!
Футбол — это, по сути, моя жизнь. Я люблю этот спорт, неплохо играю, и все мои близкие друзья тоже футболисты. Два года подряд мы побеждали в чемпионате штата среди старшеклассников, а в прошлом сезоне проиграли в плей-офф. Я ненавижу проигрывать и, если честно, никак не могу пережить поражение. Теперь я волнуюсь из-за предстоящего сезона, когда состав команды изменится. Трое наших лучших игроков выпустились, а новички не такие сильные. Кроме того, это мой выпускной год, а значит, и мой последний шанс: я не уверен, что попаду в команду колледжа, а потому хочу уйти победителем. Как пережить разочарование предыдущего сезона?
Переживающий о поражении
17-летний футболист
Ответ:
Привет, дружище! Действительно, проигрывать всегда больно. Но я скорее проиграю, чем не буду играть вовсе.
Я пережила много крупных поражений и как игрок, и как тренер. В 2015 году в Принстоне мы вышли в плей-офф с самым высоким коэффициентом среди отобранных команд Лиги плюща в истории чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта. Также наши баскетбольные команды — мужская и женская — были единственными в высшем дивизионе, кто ни разу не проиграл за сезон.
Однако нас ждало поражение во втором раунде. На глазах 18 000 человек. Обидно.
В раздевалке после игры я сказала своим игрокам: «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Мне тоже больно. Но эта боль говорит не о том, что мы проиграли, а о том, что мы выложились по полной».
Да, ты проиграл. Да, ты можешь выложиться на 1000 процентов и всё равно проиграть. Но давай сразу проясним один момент — ты не неудачник. Выигрывает только одна команда, но при этом остальные тоже работают на максимуме. И если ты выкладываешься полностью, ты уже победитель.
Я предлагаю тебе преобразовать страх поражения в боязнь упустить возможность. Это смещение фокуса, которому я научилась в средней школе. Я была чемпионкой штата по теннису, но когда настало время защитить этот титул, мне пришлось играть против феноменально талантливой теннисистки. Я знала, что шансов на победу мало. Но я также знала, что для меня поддаться страху проигрыша — всё равно что сразу же сдаться. А этого я делать не собиралась.
Выигрывает только одна команда, но при этом остальные тоже работают на максимуме. И если ты выкладываешься полностью, ты уже победитель.
В надежде, что удача улыбнется мне, а не ей, я решила попробовать. Не вышло. Я не выиграла? Ну и ладно! Всё-таки играть перед такой толпой людей против противника настолько высокого уровня и проиграть лучше, чем жить с сожалением о том, что я даже не попробовала. И угадай, что? Я снова выиграла чемпионат год спустя (талантливая соперница к тому времени выпустилась).
Другой фактор, который помог мне превратить то поражение в победу, — это умение до конца проживать болезненный момент, а затем отпускать его. Воспоминаниям можно предаваться после ухода из спорта, а пока ты в нем, надо бороться. Я, мои игроки, атлеты в целом — все мы боремся. Мы охотники, всегда готовые пуститься в погоню.
На своей странице в Twitter я часто использую хештег #inpursuit («в погоне за»). Это моя мантра. Но это не значит, что я гонюсь за новой победой. Это значит, что я нахожусь в погоне за новой возможностью. И я обнаружила, что чем больше ты стараешься, тем больше интересных возможностей у тебя появляется.
Я думаю, что обновление состава команды в этом году — отличная возможность для тебя. Выживание и эволюция зависят от умения приспосабливаться. Так говорил Дарвин, и мне нравится это правило, я живу по нему. Поэтому перед обновлением состава команды я никогда не думаю: «Это будет ужасно». Я задаюсь вопросом: «Как я смогу адаптироваться?»
Чем больше ты стараешься, тем больше интересных возможностей у тебя появляется.
Что ж, в этом сезоне в твоей команде стало меньше талантливых игроков. Допустим. Такое бывает. Как ты будешь адаптироваться? Учитывая, что в твоей команде игроки в основном младше тебя, ты можешь стать лидером. Вдохновляй их на свершения. Меня всегда интересовал психологический аспект спорта. В колледже моей специализацией были нейронауки. Возможно, ты интуитивно чувствуешь, что когда ты уверен в себе, ты играешь лучше и учишься быстрее. Поэтому для начала нужно поработать над уверенностью.
Когда я была игроком, я использовала самые разные способы, чтобы подбодрить девушек из моей команды. К примеру, давала пять и говорила: «Ты сегодня на высоте». Или предлагала подвезти домой и по пути обсуждала удачные моменты игры. Эти маленькие знаки внимания помогают людям поверить в себя и раскрыть потенциал, о котором они сами, возможно, не догадывались. Кроме того, такие отношения — а вовсе не победы и поражения — останутся с тобой на всю жизнь.
Если говорить о том, что это твой последний шанс, то помни, что ты сам устанавливаешь для себя эти ограничения. В 2000 году, когда мне впервые предложили должность тренера по теннису и баскетболу, я думала, что эта работа не для меня. А сейчас я уже 20 лет в профессии и счастлива как никогда. Так что да, скоро ты закончишь школу, но это вовсе не значит, что на этом закончится твоя спортивная карьера. Если, конечно, ты сам этого не захочешь. Ты единственный, кто может определить, что, когда и как закончится в твоей жизни.
Тренер Бангарт
Кортни Бангарт — тренер женской баскетбольной команды Университета Северной Каролины. Работая главным тренером в Принстоне, в 2015 году она получила приз Нейсмита как лучший тренер года, а затем была помощницей тренера женской сборной США по баскетболу U23 2017 года. Будучи ведущим игроком Дартмутского колледжа, Кортни поставила до сих пор действующий рекорд Лиги плюща по трёхочковым за всю карьеру. Сейчас Кортни работает в совете директоров женской ассоциации баскетбольных тренеров и надзорном комитете Национальной ассоциации студенческого спорта в сфере женского баскетбола.
Иллюстрации: Харрисон Фриман
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