Как оправиться после крупного поражения

Что ж, в этом сезоне в твоей команде стало меньше талантливых игроков. Допустим. Такое бывает. Как ты будешь адаптироваться? Учитывая, что в твоей команде игроки в основном младше тебя, ты можешь стать лидером. Вдохновляй их на свершения. Меня всегда интересовал психологический аспект спорта. В колледже моей специализацией были нейронауки. Возможно, ты интуитивно чувствуешь, что когда ты уверен в себе, ты играешь лучше и учишься быстрее. Поэтому для начала нужно поработать над уверенностью.



Когда я была игроком, я использовала самые разные способы, чтобы подбодрить девушек из моей команды. К примеру, давала пять и говорила: «Ты сегодня на высоте». Или предлагала подвезти домой и по пути обсуждала удачные моменты игры. Эти маленькие знаки внимания помогают людям поверить в себя и раскрыть потенциал, о котором они сами, возможно, не догадывались. Кроме того, такие отношения — а вовсе не победы и поражения — останутся с тобой на всю жизнь.



Если говорить о том, что это твой последний шанс, то помни, что ты сам устанавливаешь для себя эти ограничения. В 2000 году, когда мне впервые предложили должность тренера по теннису и баскетболу, я думала, что эта работа не для меня. А сейчас я уже 20 лет в профессии и счастлива как никогда. Так что да, скоро ты закончишь школу, но это вовсе не значит, что на этом закончится твоя спортивная карьера. Если, конечно, ты сам этого не захочешь. Ты единственный, кто может определить, что, когда и как закончится в твоей жизни.



Тренер Бангарт