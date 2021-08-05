Организационный психолог Адам Грант рассказывает, как можно стать умнее, поставив под сомнение свои убеждения

Советы
Подкаст Trained: измени свое мышление с Адамом Грантом
Адам Грант научился менять образ мыслей, стоя на краю трамплина для прыжков в воду. Теперь он организационный психолог и готов научно доказать, сколько пользы может принести новое мировоззрение.
Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.
По словам организационного психолога Адама Гранта, поток информации в наше время становится быстрее, чем когда-либо. И, как считает Адам, единственный способ идти с ним в ногу — это научиться менять свой образ мысли. В этом выпуске подкаста Trained автор бестселлеров присоединяется к ведущему Райану Флаэрти, старшему директору Nike по бегу, чтобы поговорить о том, как расширить границы своего разума. Он начинает с советов своего детского тренера по прыжкам в воду, который помог ему переосмыслить свой страх (высоты!) и понять, что упорный труд имеет большее значение, чем природный талант (или удача), — это в конечном итоге и привело Гранта к первому месту среди учащихся средних школ США. Затем он подробно объясняет, почему важно пересматривать свое мнение, говорит об опасности быть вовлеченным в культы здорового образа жизни и рассказывает о силе того, что он называет «сетью вызовов».
«Чем быстрее расширяются наши знания, тем быстрее меняется мир вокруг нас — и тем быстрее мы должны меняться вместе с ним».
Адам Грант,
организационный психолог и автор книги «Подумайте еще раз. Сила знания о незнании»
Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Райану Флаэрти по адресу trained@nike.com, и он рассмотрит твои предложения.