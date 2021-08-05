Организационный психолог Адам Грант рассказывает, как можно стать умнее, поставив под сомнение свои убеждения

По словам организационного психолога Адама Гранта, поток информации в наше время становится быстрее, чем когда-либо. И, как считает Адам, единственный способ идти с ним в ногу — это научиться менять свой образ мысли. В этом выпуске подкаста Trained автор бестселлеров присоединяется к ведущему Райану Флаэрти, старшему директору Nike по бегу, чтобы поговорить о том, как расширить границы своего разума. Он начинает с советов своего детского тренера по прыжкам в воду, который помог ему переосмыслить свой страх (высоты!) и понять, что упорный труд имеет большее значение, чем природный талант (или удача), — это в конечном итоге и привело Гранта к первому месту среди учащихся средних школ США. Затем он подробно объясняет, почему важно пересматривать свое мнение, говорит об опасности быть вовлеченным в культы здорового образа жизни и рассказывает о силе того, что он называет «сетью вызовов».