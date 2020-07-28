Чтобы достичь цели, реши, стоит ли она приложенных усилий

Признавай потенциальные препятствия

«Положительный настрой — это еще не все», — говорит Габриэль Эттинген, доктор наук, профессор психологии Нью-Йоркского университета. За годы исследований она обнаружила, что мечта о цели может привести к неэффективной работе и небольшому успеху, когда речь заходит о попытке ее достижения.



Чтобы помочь людям преодолеть эту проблему, она разработала ментальную стратегию под названием WOOP, что значит «желание, результат, препятствие, план». Во-первых, определи важное желание — требующее усилий, но достижимое. Например, хорошо было бы перестать пить алкоголь вечером по будням. Отчетливо представь себе лучший результат и то, как он может изменить твою повседневную жизнь. Возможно, ты будешь лучше спать и станешь энергичнее. Далее, определи препятствие, которое может помешать тебе выполнить поставленную задачу. Габриэль советует углубиться в свои мысли и спросить себя, что может помешать мне на этом пути? Эмоции, иррациональные страхи, плохие привычки? Возможно, бокал вина за ужином уже стал одной из них. Наконец, определи действие или мысль, которые помогут тебе преодолеть препятствия и составить план на любой случай. Например: «если я очень захочу вина за ужином, то вместо этого выпью сока или газировки».



«Благодаря позитивным фантазиям люди ощущают себя так, словно уже осуществили свои мечты, что подрывает решимость, — объясняет Габриэль. — Обнаружение препятствия на пути к цели зарядит энергией, а план действий на любой случай позволит его преодолеть. Когда позднее ты столкнешься с этим препятствием, ты подсознательно найдешь решение и будешь неотвратимо двигаться к своей цели».



Самое важное: нет ничего постыдного в том, чтобы выбирать более простую цель. Подготовка к успеху на раннем этапе поможет тебе достичь более крупных целей в будущем, когда у тебя появятся ресурсы для выполнения более сложных задач.