Чтобы достичь цели, реши, стоит ли она приложенных усилий

Постановка высоких целей (пробежать марафон, 30 дней придерживаться здорового питания или, наконец, сделать стойку на руках) может быть увлекательной. Но почему мотивация к достижению цели часто легко возникает, а затем ослабевает или вообще исчезает? Согласно новому исследованию, иногда наши амбиции не соответствуют тому объему работы, который необходим для их достижения. Оказывается, этому есть объяснение с точки зрения генетики.
«Когда нужно приложить усилия, есть существенная разница между тем, чтобы решиться на что-то и действительно это сделать, — говорит Агата Людвичак, доктор наук, исследователь психологии в Лондонском университете королевы Марии. — Когда люди выбирают между трудными вариантами, они, как правило, ставят во главу угла вознаграждения. Но фактический объем необходимых усилий в большей степени зависит от самой задачи». Это объясняет, почему ты регистрируешься на участие в полумарафоне, а не в забеге на 10 км. После получения желанной похвалы твоя решимость может ослабнуть.
«Как показало наше исследование, неважно, какая перед тобой стоит задача: пробежать 5 км или марафон. Во время каждой тренировки мозг будет концентрироваться на усилиях, необходимых в данный момент».
Агата Людвичак, доктор наук, психолог Лондонского университета королевы Марии
В журнале Behavioral Brain Research («Как мозг управляет поведением») были опубликованы результаты двух этапов исследования Агаты Людвичак. На первом этапе людям неоднократно предлагали выбрать одну из двух задач, каждая из которых связана с разным объемом усилий и размером денежного вознаграждения. За более простую задачу, как правило, платят меньше, а за более сложную — больше. На втором этапе участники пытались выполнить задание, которое они выбрали на первом этапе. Исследователи обнаружили, что на первом этапе люди больше думали о выплатах. На втором этапе их фокус внимания смещался на 180 градусов, и они сосредоточивались на требуемом объеме усилий независимо от того, принесут ли эти усилия вознаграждение ожидаемого ранее размера.
«Как показало наше исследование, неважно, какая перед тобой стоит задача: пробежать 5 км или марафон. Во время каждой тренировки мозг будет концентрироваться на усилиях, необходимых в данный момент, — говорит Агата. — Если эти усилия значительно превысят ожидаемые, ты, скорее всего, выйдешь из игры, даже если вознаграждение будет очень привлекательным».
Участники исследования хотели заработать всего пару долларов, ставки были не так высоки. Но что, если награда — это мечта всей жизни, скажем, попасть на пьедестал соревнования по кроссфиту или триатлона Ironman? Разве не стоит стремиться к звездам? Возможно, стоит. Но прежде чем принять участие, необходимо точно представить, на что ты соглашаешься. И вот как это сделать.
«Если эти усилия значительно превысят ожидаемые, ты, скорее всего, выйдешь из игры, даже если вознаграждение будет очень привлекательным».
Для начала забудь о вознаграждении
«Если приходится выбирать, посмотри, какой объем усилий от тебя потребуется, чтобы получить желаемый результат», — говорит Агата. Необходимо при этом быть реалистами. Любишь хлеб? Тогда, возможно, месяц на кето не для тебя. А если ты ненавидишь рано вставать по выходным, чтобы отправиться на пробежку, тебе не стоит участвовать в приключенческом забеге.
Если постоянно подскакивать на ухабах, приятные действия постепенно превращаются в рутинную обязанность, а затем и в повинность. Постарайся отвлечься, советует Агата. Слушай музыку, общайся с друзьями и ставь перед собой небольшие, достижимые цели.
Следи за своим самочувствием
Чтобы не сойти с пути, особенно если цель ставится на несколько недель или месяцев, практикуй самоанализ, который поможет сконцентрироваться. В Швейцарии исследователи предложили разработчикам программного обеспечения поставить цели в сфере защиты здоровья на рабочем месте, а затем оценивать свое поведение каждые две недели. Исследователи из Цюрихского университета выяснили, что простое задание позволило повысить осведомленность испытуемых о хороших и плохих привычках на рабочем месте на 85%, а ощущение эффективности и благополучия на 80%.
Если это возможно, записывай, как тренировки отражаются на твоем самочувствии. В день отдыха вспомни тренировки прошедшей недели. Удалось ли выполнить план? Это было слишком просто или слишком трудно? Внеси соответствующие изменения, чтобы обеспечить достаточно сложные условия для достижения успеха, но не настолько сложные, чтобы это стало тяготить тебя.
Признавай потенциальные препятствия
«Положительный настрой — это еще не все», — говорит Габриэль Эттинген, доктор наук, профессор психологии Нью-Йоркского университета. За годы исследований она обнаружила, что мечта о цели может привести к неэффективной работе и небольшому успеху, когда речь заходит о попытке ее достижения.
Чтобы помочь людям преодолеть эту проблему, она разработала ментальную стратегию под названием WOOP, что значит «желание, результат, препятствие, план». Во-первых, определи важное желание — требующее усилий, но достижимое. Например, хорошо было бы перестать пить алкоголь вечером по будням. Отчетливо представь себе лучший результат и то, как он может изменить твою повседневную жизнь. Возможно, ты будешь лучше спать и станешь энергичнее. Далее, определи препятствие, которое может помешать тебе выполнить поставленную задачу. Габриэль советует углубиться в свои мысли и спросить себя, что может помешать мне на этом пути? Эмоции, иррациональные страхи, плохие привычки? Возможно, бокал вина за ужином уже стал одной из них. Наконец, определи действие или мысль, которые помогут тебе преодолеть препятствия и составить план на любой случай. Например: «если я очень захочу вина за ужином, то вместо этого выпью сока или газировки».
«Благодаря позитивным фантазиям люди ощущают себя так, словно уже осуществили свои мечты, что подрывает решимость, — объясняет Габриэль. — Обнаружение препятствия на пути к цели зарядит энергией, а план действий на любой случай позволит его преодолеть. Когда позднее ты столкнешься с этим препятствием, ты подсознательно найдешь решение и будешь неотвратимо двигаться к своей цели».
Самое важное: нет ничего постыдного в том, чтобы выбирать более простую цель. Подготовка к успеху на раннем этапе поможет тебе достичь более крупных целей в будущем, когда у тебя появятся ресурсы для выполнения более сложных задач.