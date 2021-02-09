Весенняя коллекция ACG 2021: озеро Крейтер, Орегон

Весна 2021: озеро Крейтер, штат Орегон
В этом сезоне всем нам хочется чего-то волшебного. Взгляни на озеро Крейтер в штате Орегон, и ты увидишь волшебство. Дно самого глубокого озера Северной Америки придает воде завораживающий голубой оттенок, который мгновенно привлекает внимание. В этой первой коллекции нового года мы положились на нашу интуицию и остались верными многослойной системе, которую мы хорошо знаем и любим. Куртка GORE-TEX Misery Ridge, толстовка Polartec Wolf Tree и жилет PrimaLoft Rope de Dope получили новую расцветку, а еще мы сделали кроссовки Mountain Fly более низкопрофильными. И приготовься, ты скоро увидишь новинки в линейке ACG. Мы же говорили, что это волшебство.
Головной убор — бейсболка ACG Tailwind; водонепроницаемая верхняя одежда — женский жилет Rope De Dope Mazama; базовый слой — женский свитшот Wolf Tree Polartec; модель низа — женские брюки Cargo; обувь — Air Nasu Gore-Tex
Головной убор — повязка на голову ACG; водонепроницаемая верхняя одежда — женская куртка Misery Ridge Gore-Tex; обувь — Nasu Gore-Tex
Водонепроницаемая верхняя одежда — мужской жилет Rope De Dope; теплый средний слой — мужская толстовка Wolf Tree; модель низа — двусторонняя однотонная юбка с плиссировкой Rope De Dope; мужские брюки Trail; обувь — Mountain Fly Low Gore-Tex
Водонепроницаемая верхняя одежда — мужская куртка Misery Ridge Gore-Tex; теплый средний слой — мужская толстовка Wolf Tree; модель низа — брюки Cargo; обувь — Mountain Fly Low Gore-Tex