All Conditions Gear — разработано, протестировано и произведено на планете Земля: парк «Смит-Рок».

Мы делаем всё по порядку. Прежде чем создавать что-то, мы ищем вдохновение. В этом сезоне наш поиск привел нас в парк «Смит-Рок», штат Орегон. Наша новая коллекция вдохновлена этим местом, и ее модели созданы специально для таких условий. Брюки, куртки, футболки и обувь этой коллекции отражают дух местности «Смит-Рок». Природные пейзажи послужили основой для дизайна. Куртки названы в честь маршрутов, пролегающих в этом месте. При создании коллекции мы использовали такие материалы, как GORE-TEX и PrimaLoft, а также прочная резина, которые помогают преодолеть суровые условия. Так что, взглянув на девиз «разработано, протестировано и произведено на планете Земля», ты точно будешь знать, что это значит.