All Conditions Gear — разработано, протестировано и произведено на планете Земля: парк «Смит-Рок».
Мы делаем всё по порядку. Прежде чем создавать что-то, мы ищем вдохновение. В этом сезоне наш поиск привел нас в парк «Смит-Рок», штат Орегон. Наша новая коллекция вдохновлена этим местом, и ее модели созданы специально для таких условий. Брюки, куртки, футболки и обувь этой коллекции отражают дух местности «Смит-Рок». Природные пейзажи послужили основой для дизайна. Куртки названы в честь маршрутов, пролегающих в этом месте. При создании коллекции мы использовали такие материалы, как GORE-TEX и PrimaLoft, а также прочная резина, которые помогают преодолеть суровые условия. Так что, взглянув на девиз «разработано, протестировано и произведено на планете Земля», ты точно будешь знать, что это значит.
Внешний слой для защиты от влаги — ЖЕНСКАЯ КУРТКА ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; теплый средний слой — ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; брюки — ЖЕНСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; носки — НОСКИ ДО СЕРЕДИНЫ ГОЛЕНИ ACG KELLY RIDGE; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; теплый средний слой — МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА ACG WOLF TREE POLARTEC; брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Базовый слой — ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; Брюки — ЖЕНСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL; Носки — НОСКИ ДО СЕРЕДИНЫ ГОЛЕНИ ACG KELLY RIDGE; Обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Головной убор — ШАПКА 3 В 1 ACG, внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКАЯ КУРТКА ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, теплый средний слой — МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL, обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; базовый слой — ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ACG EARTH PERFORMANCE; ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ И ВЫШИВКОЙ ACG ULTRAROCK; брюки — ЖЕНСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКОЙ ДОЖДЕВИК СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG TUFF NUGGETS; базовый слой — ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Головной убор — БЕЙСБОЛКА ACG TAILWIND SSNL; аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; теплый средний слой — ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; брюки — ЖЕНСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL; носки — НОСКИ ДО СЕРЕДИНЫ ГОЛЕНИ ACG KELLY RIDGE; обувь — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX.
Головной убор — ШАПКА 3 В 1 ACG; теплый средний слой — МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА ACG WOLF TREE POLARTEC; брюки — МУЖСКИЕ ФЛИСОВЫЕ БРЮКИ ACG WOLF TREE POLARTEC; обувь — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX.
Внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКОЙ ПУХОВИК ACG 4TH HORSEMAN; базовый слой — ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ACG EARTH PERFORMANCE; брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; МУЖСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; теплый средний слой — ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ACG EARTH PERFORMANCE; брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Головной убор — ШАПКА 3 В 1 ACG, внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКАЯ КУРТКА ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, теплый средний слой — МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ ACG TRAIL, обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Внешний слой для защиты от влаги — МУЖСКОЙ ПУХОВИК ACG 4TH HORSEMAN; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Теплый средний слой — ЖЕНСКИЙ СВИТШОТ ACG WOLF TREE POLARTEC; брюки — ЖЕНСКИЕ ФЛИСОВЫЕ БРЮКИ ACG WOLF TREE POLARTEC; аксессуары — СУМКА ACG KARST SMIT; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Внешний слой для защиты от влаги — ЖЕНСКАЯ КУРТКА ACG MISERY RIDGE GORE-TEX; теплый средний слой — ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СО СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK; брюки — ЖЕНСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; носки — НОСКИ ДО СЕРЕДИНЫ ГОЛЕНИ ACG KELLY RIDGE; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; базовый слой — ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; брюки — МУЖСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; теплый средний слой — МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ ТОЛСТОВКА С МОЛНИЕЙ ВО ВСЮ ДЛИНУ ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; брюки — МУЖСКИЕ ФЛИСОВЫЕ БРЮКИ ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK; обувь — NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX.
Аксессуары — СНУД ACG ULTRAROCK; теплый средний слой — МУЖСКОЙ ФЛИСОВЫЙ СВИТШОТ ACG; брюки — МУЖСКИЕ ФЛИСОВЫЕ БРЮКИ ACG WOLF TREE POLARTEC; МУЖСКИЕ БРЮКИ КАРГО ACG SMITH SUMMIT; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.
Базовый слой — ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ И ВЫШИВКОЙ ACG ULTRAROCK; брюки — ЖЕНСКИЙ БРЮКИ ACG TRAIL; обувь — NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX.